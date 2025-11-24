Árokba csúszott kamion, baleset miatt torlódik a forgalom az M3-ason

Az M44-es autóúton, Békéscsaba felé, Tiszakürt térségében a 49-es km-nél korábban kigyulladt egy kisteherautó. A pályazár megszűnt, a külső sávot elkerítették – közölte az Útinform.
Az M3-as autópályán a főváros felé
Bag térségében a 42-es km-nél baleset történt, sávzárásra, torlódásra számítsanak.
Vásárosnamény felé, Kálmánháza térségében
a 217-es km-nél még a hajnali órákban árokba hajtott egy kamion.
A műszaki mentését megkezdték, a külső sávot lezárták.
A Budapest környéki utakon erős a forgalom.
Telítettek a sávok az M3-as autópálya bevezető szakaszán, valamint Gödöllőnél és Bagnál.
Sokan haladnak
- a 10-es főúton, a solymári körforgalomtól,
- a 11-es főúton, Leányfalu és Budakalász között,
- a 31-es főúton Maglódtól, illetve Mendénél,
- az 51-es főúton Dunaharasztitól a főváros irányába,
- valamint a Csepel-sziget útjain.
Határokkal, határátlépéssel kapcsolatos információkat a rendőrség honlapján olvashat.
