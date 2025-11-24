Árokba csúszott kamion, baleset miatt torlódik a forgalom az M3-ason

Az M44-es autóúton, Békéscsaba felé, Tiszakürt térségében a 49-es km-nél korábban kigyulladt egy kisteherautó. A pályazár megszűnt, a külső sávot elkerítették – közölte az Útinform.

Ma sem egyszerű autóval eljutni Budapestre

Az M3-as autópályán a főváros felé

Bag térségében a 42-es km-nél baleset történt, sávzárásra, torlódásra számítsanak.



Vásárosnamény felé, Kálmánháza térségében

a 217-es km-nél még a hajnali órákban árokba hajtott egy kamion.

A műszaki mentését megkezdték, a külső sávot lezárták.

A Budapest környéki utakon erős a forgalom.

Telítettek a sávok az M3-as autópálya bevezető szakaszán, valamint Gödöllőnél és Bagnál.

Sokan haladnak

a 10-es főúton, a solymári körforgalomtól,

a 11-es főúton, Leányfalu és Budakalász között,

a 31-es főúton Maglódtól, illetve Mendénél,

az 51-es főúton Dunaharasztitól a főváros irányába,

valamint a Csepel-sziget útjain.

