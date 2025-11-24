BagM3-as autópályabalesettorlódásautópálya

Árokba csúszott kamion, baleset miatt torlódik a forgalom az M3-ason

Hajnalban kigyulladt egy autó az M44-es autóúton, az M3-ason két baleset is történt – torlódás, sávlezárás nehezíti a haladást a főváros irányába.

Magyar Nemzet
2025. 11. 24. 7:39
Az M44-es autóúton, Békéscsaba felé, Tiszakürt térségében a 49-es km-nél korábban kigyulladt egy kisteherautó. A pályazár megszűnt, a külső sávot elkerítették – közölte az Útinform

Ma sem egyszerű autóval eljutni Budapestre
Fotó:  Shutterstock

Az M3-as autópályán a főváros felé

 Bag térségében a 42-es km-nél baleset történt, sávzárásra, torlódásra számítsanak.

 
Vásárosnamény felé, Kálmánháza térségében 

a 217-es km-nél még a hajnali órákban árokba hajtott egy kamion. 

A műszaki mentését megkezdték, a külső sávot lezárták.

A Budapest környéki utakon erős a forgalom. 

Telítettek a sávok az M3-as autópálya bevezető szakaszán, valamint Gödöllőnél és Bagnál.
Sokan haladnak

  • a 10-es főúton, a solymári körforgalomtól,
  • a 11-es főúton, Leányfalu és Budakalász között,
  • a 31-es főúton Maglódtól, illetve Mendénél,
  • az 51-es főúton Dunaharasztitól a főváros irányába,
  • valamint a Csepel-sziget útjain.
    Határokkal, határátlépéssel kapcsolatos információkat a rendőrség honlapján olvashat.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Shutterstock)


Belföldi híreink

Külföldi híreink

