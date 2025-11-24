Gulyás Gergely elmondta, hol vannak a Fidesz jelöltjei + videó

„Hosszú adás lehetett” – kommentálta ironikusan a Facebook-oldalán közzétett videóban Gulyás Gergely azt, hogy a Partizán élőben közvetítette a Tisza jelöltállítását.

Magyar Péter pártja a baloldalt próbálja egyesíteni (Fotó: Csudai Sándor / MW)

A miniszter szerint a műsor sokat elárult a Tisza Párt irányultságáról.

A Tisza Párt a baloldalt próbálja meg egyesíteni, és hogyha a jelöltek személyét megnézzük, akkor ez nem lehet kérdéses, egyszer mondom, nagyon sok helyen a korábbi MSZP-hez vagy DK-hoz kötődő, vagy akár az ő színeiben pártpolitikai szerepet vállaló jelöltek vannak.

A Partizán-közvetítés alatt több néző is felvetette a kommentszekcióban, hogy „hol vannak a fideszes jelöltek?”.

„A fideszes jelöltek a parlamentben dolgoznak országgyűlési képviselőként”

– hangzott Gulyás Gergely egyértelmű válasza.

Arra a kérdésre, hogy akkor ezek a kritikák értelmetlenek-e, a miniszter röviden reagált:

„Igen.”

Borítókép: Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)