Gulyás Gergely elmondta, hol vannak a Fidesz jelöltjei + videó

A Tisza bemutatta a jelöltjeit, de a balliberálisokat emészti a kérdés: hol vannak a fideszes jelöltek? A kancelláriaminiszter felvilágosította a kommentszekcióban tomboló kritikusokat.

Magyar Nemzet
2025. 11. 24. 9:10
Fotó: Bodnár Boglárka Forrás: MTI Fotószerkesztõség
„Hosszú adás lehetett” – kommentálta ironikusan a Facebook-oldalán közzétett videóban Gulyás Gergely azt, hogy a Partizán élőben közvetítette a Tisza jelöltállítását. 

20251023 Budapest Tisza párt Október 23 ünnepsége a Hősök terén. Fotó: Csudai Sándor CSS MW képen: Magyar Péter a Tisza párt elnöke
Magyar Péter pártja a baloldalt próbálja egyesíteni (Fotó: Csudai Sándor /  MW)

A miniszter szerint a műsor sokat elárult a Tisza Párt irányultságáról. 

A Tisza Párt a baloldalt próbálja meg egyesíteni, és hogyha a jelöltek személyét megnézzük, akkor ez nem lehet kérdéses, egyszer mondom, nagyon sok helyen a korábbi MSZP-hez vagy DK-hoz kötődő, vagy akár az ő színeiben pártpolitikai szerepet vállaló jelöltek vannak.

A Partizán-közvetítés alatt több néző is felvetette a kommentszekcióban, hogy „hol vannak a fideszes jelöltek?”. 

„A fideszes jelöltek a parlamentben dolgoznak országgyűlési képviselőként”

– hangzott Gulyás Gergely egyértelmű válasza. 

Arra a kérdésre, hogy akkor ezek a kritikák értelmetlenek-e, a miniszter röviden reagált:
„Igen.”

Borítókép: Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)


