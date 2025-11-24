Vértes ÁrpádtiszaMagyar Péter

Bukott SZDSZ-es politikus lányát is indítja Magyar Péter a keszthelyi választókerületben

Magyar Péter színre lépése óta hirdeti, hogy egy baloldaltól független, új ellenzéki erőt kíván létrehozni, ehhez képest a Tisza Párt jelöltaspiránsai között szinte mindenhol felbukkannak a balliberális kötődésű személyek. Jó példa erre a Zala vármegyei 2. számú választókerület, vagyis Keszthely, ahol a korábbi SZDSZ-es helyi kiskirály, az 1998-as országgyűlési választásokon hatalmasat bukott Vértes Árpád lánya az egyik előválasztási jelölt.

2025. 11. 24. 8:42
Már javában zajlik a Tisza jelöltkiválasztási színjátékának első fordulója, amikor a „házon belüliek”, a Tisza-szigetek aktivistái és a szerződéses önkéntesek voksolhatnak. Zala vármegye 2-es választókerületében például a hévízi ex-SZDSZ-es Vértes Árpád lánya, Vértes Erzsébet az egyik induló, aki jelenleg független önkormányzati képviselő a fürdővárosban és business health coachként is dolgozik. Korábban többször is megjelent Magyar Péter kampányeseményein, július 28-án például a Tisza-elnök mellett ült az aktuális országjárás hévízi állomásán tartott fórumon. Az itt elmondott beszéde elején Magyar Péter magát Vértes Árpádot is méltatta, mondván, talán ő a legnagyobb fradista a földtekén, és még a házukba is elment, hogy személyesen egyeztessenek. 

Vértes Árpád és lánya a tavalyi önkormányzati választás előtt

Vértes Árpád 1964-től a hévízi Piroska Étterem és Panzió, illetve két húsbolt tulajdonosa. Politizálni csak 30 évvel később kezdett: 1994-ben polgármesternek választották Hévízen és egészen 2010-ig, a baloldal bukásáig a település élén maradt. A politikus tehát 16 évig vezette Hévíz városát, amit saját véleménye szerint olyan jól csinált, hogy 2010-ben 4 millió forint jutalmat szavazott meg magának

A hévízi választók ezt nem így gondolták, ugyanis leváltották a politikust a város éléről és a Fidesz–KDNP jelöltjét választották polgármesternek. Vértes Árpád balliberális beágyazottságát legjobban az mutatja, hogy 1998-ban az SZDSZ egyéni országgyűlési képviselőjelöltje volt a keszthelyi választókerületben, de óriásit bukott: az első fordulóban elért 17,77 százalék után a másodikban már csak 10,3 százalékot kapott.

Vértes Árpádról egészen hajmeresztő dolgokat hozott nyilvánosságra Káncz Csaba szeptember 6-án a közösségi oldalán. A balliberális geopolitikai szakértő szerint az egykori SZDSZ-es politikus a panziójában kötötte meg a legdurvább üzleteit, ahol gyakran örömlányok is megjelentek: „Vértes Árpád egykori türjei autószerelő, focista, később vendéglátós és panziótulajdonos már dr. Kiss Lajos polgármester idején elkezdte fölépíteni magát és lobbiköreit. Akkoriban az SZDSZ tagja volt. Sok embert 'megvett' kilóra és egyfajta kereskedelmi szemléletet vezetett be Hévízen. Kapcsolati tőkét, üzleti lehetőségeket ígért a hozzá közelálló kiváltságosoknak. Az úgynevezett Rizlingplaccon és a Rózsakertben a helyi 'kemény maggal' leitatták a vezetőket, a funkcionáriusokat, miközben értékes telkekkel, erdőkkel és a még értékesebb termálvizes kutak engedélyeztetésével zsugáztak. A legmerészebb üzletek Vértes panziójában – gyakran örömlányok társaságában – matt részegen köttettek. A hatóságok vezetőit, a szakértőket, az ellenőröket megkenték és egyéb juttatásokban részesítették.” 

Káncz Csaba szerint Hévíz hanyatlása Vértes polgármestersége végén indult meg: értékes telkek átminősítése és áron aluli értékesítése, a véderdő egy részének kiárusítása, környezetvédelmi kihágások és vitatható engedélyezések jellemezték ezt az időszakot, ráadásul „Hévíz építészetileg is elvesztette egykor patinás, később bájos arculatát.”


