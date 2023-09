Valter Attila reagált a csapatával szembeni súlyos vádakra

– Szeretnék még legalább egy olyan napot, amelyen fontos hegyen vagy kulcspillanatban meg tudom mutatni, hogy hasznos tagja vagyok a csapatnak: kisebb csoportban tempót megyek vagy leszerelek egy fontos támadást – mondta Valter Attila, aki saját Facebook-oldalán azt is elárulta, rendkívül motiválja, hogy csapatával bekerülhet a történelemkönyvekbe.

A Jumbo–Visma azzal a céllal érkezett Spanyolországba, hogy első kerékpáros csapatként egy éven belül megnyerje mindhárom Grand Tourt, s az utolsó hetet egészen kiváló pozícióból várta. Sepp Kuss állt az összetett élén, közvetlenül két csapattársa, a Giro-bajnok Primoz Roglic és a Tour-győztes Jonas Vingegaard előtt.

– Aki meglepődik azon, hogy Kuss jól megy a hegyen, az eddig nem követte a versenyeket. De azt nem lehetett előre tervezni, hogy egészen komoly előnnyel ér haza egy szökéssel, és esélye lesz a Vuelta-győzelemre. Az pedig várható volt, hogy a legprofibb sor fog dominálni – fogalmazott Valter Attila.

Durva vád Valter Attila csapata ellen

A Jumbo-dominancia azonban nem mindenkinek tetszik. Jerome Pineau, a korábbi kerékpáros, illetve csapatvezető egészen nyíltan mechanikai doppinggal vádolta meg a holland csapatot. Amikor Valtert kérdezték, olvasott-e erről, annyit felelt.

– Sajnos igen… Ha valaki szerint unalmas a verseny, írja azt, de miért kell csalónak beállítani egy komplett csapatot? – mondta a magyar versenyző, aki a riválisok részéről nem érez ellenszenvet a Jumbo–Visma irányában.

Ki a Jumbo–Visma kapitánya?

Valter a tizenhatodik szakasz végi rövid emelkedő elején meghúzta a sort, majd az általa diktált tempóból Vingegaard támadott. A dán klasszist senki sem érte utol, második szakaszgyőzelmét aratta az idei Vueltán.

Később Roglic is próbálkozott támadással, de vele tartották a lépést a rivális csapatok legjobbjai. Kuss viszont csak nagyon nehezen, négy másodpercet még ettől a csoporttól is kapott, de a szerdai ikonikus emelkedő, az Angliru előtt még mindig az amerikai vezeti az összetettet. Vingegaard Roglicot megelőzte, továbbra is a teljes dobogó a holland csapaté.