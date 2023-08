Vuelta-rajt: Valter Attila és rengeteg sztár a mezőnyben

Szombaton barcelonai csapatidőfutammal kezdődik, szeptember 17-én pedig a madridi befutóval zárul az idei Vuelta a Espana. A spanyol körverseny mezőnyében idén magyar kerékpárost is találunk, Valter Attila indulását múlt vasárnap jelentette be csapata, a Jumbo–Visma. A hollandok éve eddig szenzációs, Primoz Roglic megnyerte a Giro d’Italia összetettjét, Jonas Vingegaard pedig megvédte Tour de France-elsőségét. A Vueltán mindketten ott lesznek, hogy a csapatnak meglegyen a történelmi triplázás, ez pedig azt is egyértelműen előrevetíti, hogy mit tartogathat a Vuelta Valter Attila számára.

Primoz Roglic szelfizik, Valter Attila is jó hangulatban a Vuelta a Espana csütörtök esti csapatbemutatóján (Fotó: Twitter/La Vuelta)

Milyen szerepe lehet Valter Attilának az idei Vueltán?

Valter Attila a piros-fehér-zöld magyar bajnoki trikóban minden bizonnyal sok szakaszon feltűnik majd a főmezőny élén tekerők között. A Jumbo–Visma szereti kézben tartani a versenyeket, s bombaerős keretet állított össze a Vueltára. A két kapitány természetesen Roglic és Vingegaard lesz, akik magyar társuk szerint egyenlő bánásmódra számíthatnak csapaton belül.

– Mindketten a győzelemre hajtanak, de nem fognak egymás ellen versenyezni. Nagyjából féltávnál vagy akár hamarabb ki fog rajzolódni, ki az esélyesebb az összetettben, akkor felé tolódik el a csapat. Persze elképzelhető, hogy egészen a végjátékig esélyesek lesznek, akkor elég nehéz feladatunk lesz, hogy mindkettőjüket egységesen segítsük – mondta Valter Attila, aki ezúttal kizárólag segítői szerepkörben szerepel, nem versenyez majd egyéni szakaszgyőzelemért.