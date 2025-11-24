Sallai RolandRedzic Damirpiros lapMarco Rossi

Marco Rossi támadói a piros lapokat gyűjtötték: taposás és fejbe rúgás + videó

A magyar válogatott játékosai közül sokan az írek elleni vb-selejtező fájdalma után újabb keserű meccsen vannak túl. Marco Rossi támadói közül Sallai Roland és az írek elleni debütálás után Redzic Damir is piros lapot kapott a klubjában.

Magyar Nemzet
2025. 11. 24. 9:24
Redzic Damir bemutatkozott a magyar válogatottban, de Marco Rossi cseréje rosszul sült el, majd a támadó a DAC-ban piros lapot kapott Fotó: Polyák Attila
Sallai Roland több piros lapot kapott az ősszel, mint korábban teljes pályafutása alatt . Az írek elleni, dublini kiállításra jól emlékezhetünk, a Galatasaray színeiben most a Genclerbirligi ellen állították ki. Nem Sallai volt Marco Rossi egyetlen támadója, aki így járt a hétvégén: Redzic Damir az írek elleni budapesti meccsen mutatkozott be a válogatottban, majd visszatérve klubjához, a DAC-hoz, az első meccsén piros lapot kapott taposásért.

Sallai Roland a magyar válogatottban az írek, a Galatasarayban a Genclerbirligi ellen kapott piros lapot
Sallai esetében ezúttal inkább balszerencsés megmozdulásról van szó, szemben a dublini esettel, amikor valóban leszállt a vörös köd.

Redzic: álom helyett rémálom

Redzic Damir ősze viszont nagyon rossz fordulatot vett. A dunaszerdahelyi DAC-ban szépen termelte a gólokat, ezért is adott neki lehetőséget Marco Rossi az írek elleni sorsdöntő selejtezőn. Redzic és a magyar válogatott álma azonban rémálomba fordult a 96. perces ír góllal.

Redzic mindezek után klubjába visszatérve az Eperjes ellen piros lapot kapott, méghozzá teljesen jogosan, miután földön fekvő ellenfelét megtaposta.

 

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

