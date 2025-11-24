Marco Rossi támadói a piros lapokat gyűjtötték: taposás és fejbe rúgás + videó

Sallai Roland több piros lapot kapott az ősszel, mint korábban teljes pályafutása alatt . Az írek elleni, dublini kiállításra jól emlékezhetünk, a Galatasaray színeiben most a Genclerbirligi ellen állították ki. Nem Sallai volt Marco Rossi egyetlen támadója, aki így járt a hétvégén: Redzic Damir az írek elleni budapesti meccsen mutatkozott be a válogatottban, majd visszatérve klubjához, a DAC-hoz, az első meccsén piros lapot kapott taposásért.

Sallai Roland a magyar válogatottban az írek, a Galatasarayban a Genclerbirligi ellen kapott piros lapot (Fotó: Polyák Attila)

Sallai esetében ezúttal inkább balszerencsés megmozdulásról van szó, szemben a dublini esettel, amikor valóban leszállt a vörös köd.

Redzic: álom helyett rémálom

Redzic Damir ősze viszont nagyon rossz fordulatot vett. A dunaszerdahelyi DAC-ban szépen termelte a gólokat, ezért is adott neki lehetőséget Marco Rossi az írek elleni sorsdöntő selejtezőn. Redzic és a magyar válogatott álma azonban rémálomba fordult a 96. perces ír góllal.