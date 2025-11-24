Valami eltörött: Török Gábor leállt a tiszás propagandával, mióta kijöttek a jelöltek

Miközben már napok óta tart a Tisza Párt előválasztása, a korábban a közösségi médiában igen aktív Török Gábor feltűnően csendben van a témát illetően. A jelöltek nyilvánosságra kerülése óta mindössze négy posztot tett közzé, ezek közül pedig csak egy szólt a tiszás jelöltaspiránsokról.

Török Gábor. Fotó: YouTube

Ebben a posztjában idézte Orbán Viktor és Magyar Péter véleményét a Tisza jelöltjeiről, hozzátéve, hogy szerinte inkább Magyar Péternek van igaza, amikor arról ír, hogy civileket indít. Viszont ez a politológus szerint

legalább annyira kockázatos, mintha csupa kipróbált, rutinos pártkatona kérné a szavazók támogatását.

Azonban ezt követően, több mint hat napja, egyetlen egy posztot sem szentelt a kérdésnek az elemző. Mindezt annak ellenére, hogy a Tisza Párt jelöltjeiről sorra derül ki, ezer szállal kötődnek a baloldalhoz, és korábban is politizáltak.

Mindez annak kapcsán különösen érdekes, hogy nemrég Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője arra hívta fel a figyelmet, Török Gábor most már egyértelműen Magyar Péter narratíváját erősíti. Az elemző szerint Török Gábor Tisza pártnak kedvező kijelentései pillanatok alatt végigfutnak a teljes balliberális sajtón, összehangoltan segítve Magyar Péter kampányát. Többen az utóbbi hetekben feltették a kérdést: miért állt be ennyire látványosan a politikus mögé?

Deák Dániel a Tisza belső ügyeire rálátó forrásaira hivatkozva úgy tudja, hogy

Török Gábornak miniszteri pozíciót ajánlottak fel, cserébe azért, ha aktívan támogatja a Tisza Pártot.

Török Gábor politikai ambíciói

A korábbi politikai ambíciói jól mutatják, hogy nem idegen tőle a politikai szerepvállalás. Emlékezetes, hogy 2014-ben bejelentette, indulni kíván a veszprémi időközi választáson, amelyet azért írtak ki, mert Navracsics Tibor lemondott egyéni képviselői mandátumáról az Európai Bizottságban betöltött biztos pozíciója miatt. Az időközi választáson 2015 februárjában a kormányoldal jelöltje vereséget szenvedett, ezzel a parlament kétharmados többsége is elveszett – idézte fel Deák Dániel.