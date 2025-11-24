Török GáborpozícióDeák DánielMagyar Péter

Valami eltörött: Török Gábor leállt a tiszás propagandával, mióta kijöttek a jelöltek

Miközben Magyar Péter igyekszik kikászálódni a jelöltállítás kudarcából, szövetségese, a korábban független elemző Török Gábor csendbe burkolózott.

Munkatársunktól
2025. 11. 24. 9:35
Borítókép: Török Gábor (Fotó: Mandiner/Földházi Árpád)
Miközben már napok óta tart a Tisza Párt előválasztása, a korábban a közösségi médiában igen aktív Török Gábor feltűnően csendben van a témát illetően. A jelöltek nyilvánosságra kerülése óta mindössze négy posztot tett közzé, ezek közül pedig csak egy szólt a tiszás jelöltaspiránsokról. 

Török Gábor
Török Gábor. Fotó: YouTube

Ebben a posztjában idézte Orbán Viktor és Magyar Péter véleményét a Tisza jelöltjeiről, hozzátéve, hogy szerinte inkább Magyar Péternek van igaza, amikor arról ír, hogy civileket indít. Viszont ez a politológus szerint

legalább annyira kockázatos, mintha csupa kipróbált, rutinos pártkatona kérné a szavazók támogatását.

Azonban ezt követően, több mint hat napja, egyetlen egy posztot sem szentelt a kérdésnek az elemző. Mindezt annak ellenére, hogy a Tisza Párt jelöltjeiről sorra derül ki, ezer szállal kötődnek a baloldalhoz, és korábban is politizáltak. 

Mindez annak kapcsán különösen érdekes, hogy nemrég Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője arra hívta fel a figyelmet, Török Gábor most már egyértelműen Magyar Péter narratíváját erősíti. Az elemző szerint Török Gábor Tisza pártnak kedvező kijelentései pillanatok alatt végigfutnak a teljes balliberális sajtón, összehangoltan segítve Magyar Péter kampányát. Többen az utóbbi hetekben feltették a kérdést: miért állt be ennyire látványosan a politikus mögé?

Deák Dániel a Tisza belső ügyeire rálátó forrásaira hivatkozva úgy tudja, hogy 

Török Gábornak miniszteri pozíciót ajánlottak fel, cserébe azért, ha aktívan támogatja a Tisza Pártot. 

Török Gábor politikai ambíciói

A korábbi politikai ambíciói jól mutatják, hogy nem idegen tőle a politikai szerepvállalás. Emlékezetes, hogy 2014-ben bejelentette, indulni kíván a veszprémi időközi választáson, amelyet azért írtak ki, mert Navracsics Tibor lemondott egyéni képviselői mandátumáról az Európai Bizottságban betöltött biztos pozíciója miatt. Az időközi választáson 2015 februárjában a kormányoldal jelöltje vereséget szenvedett, ezzel a parlament kétharmados többsége is elveszett – idézte fel Deák Dániel.

Török Gábor ugyan végül nem indult el a választáson, de akkoriban a Jobbikkal és Vona Gáborral ápolt szoros kapcsolatot. Magyar Péterhez hasonlóan akkor Török Gábor is a Jobbik kampányát támogatta nyilatkozataival. Az elemző emlékeztet, nem volt meglepő, hogy 2014. novemberében Vona Gábor akkori Jobbik-elnök egy sajtótájékoztatón bejelentette: egyeztetett Török Gáborral, és támogatják a választáson, ha elindul. 

Ennek fényében az 2018. februári nyilatkozata sem volt váratlan, amelyben a Fidesz hanyatló korszakáról beszélt, bár két hónappal később újabb kétharmados győzelmet aratott a Fidesz.

Ekkor a „független elemző” láthatóan a Jobbik győzelmében reménykedett, tőlük várta politikai pozícióját, de a Fidesz sikere miatt ez nem jött össze. 

Török Gábor tapasztalatból megtanulta: ha az általa favorizált párt nem nyer, számára továbbra is csak az „elemzői” szerep marad, és politikai ambícióit a választás napjáig nem hozza nyilvánosságra, csupán egy esetleges Tisza-győzelem után – foglalta össze véleményét a XXI. Század Intézet vezető elemzője. 

Deák Dániel megpróbálta egyeztetni az információkat Török Gáborral október 13-án, de nem reagált sem telefonhívásra, sem üzenetre, így az állításokat az ő állásfoglalása nélkül közölte.

Habár Deák állítása szerint kilenc nap alatt sem reagált neki Török, miután megjelent a poszt, mégis válaszolt a saját oldalán. – A jövőben is (…) kínosan igyekszem majd fenntartani a független elemző látszatát. Ja, és sem Orbán Viktor, sem Magyar Péter nem ajánlott semmilyen pozíciót. Mondjuk előbbitől legalább kaptam egy fagyit – írta Török. 

 

Gulyás Gergely székére fájhat Török Gábor foga

Deák Dániel közösségi oldalán reagált Török Gábor tagadására. Szerinte Török egyszerűen „elfelejtette”, miért állt be Magyar Péter mögé, és emlékeztette: 

kancelláriaminiszteri pozícióról volt szó – arról a tisztségről, amelyet jelenleg Gulyás Gergely tölt be.

A XXI. Század Intézet vezető elemzője hozzátette, hogy Török régóta vágyik erre a posztra, és emiatt támadja rendszeresen Gulyás Gergelyt. Szerinte Török már tavaly is arról beszélt, hogy Gulyás politikai pályája véget ér, ami végül nem következett be. 

Felesleges játszanod a független elemzőt, túl egyértelmű a dolog

– írta Deák Dániel.

Török Gábor visszakozik 

Érdekes, hogy hétvégén egyébként mi is megírtuk, már a brüsszeli elit szócsöve, a Politico is arról írt, hogy a Fidesz vezet a Tisza Párt előtt. Török Gábor ma reggel a Facebook-oldalán gyorsan kiposztolta, hogy semmilyen miniszter nem lesz, senkinek sem a kormányában, még a sajátjában sem. 

