Magyar Péter ettől visítani fog: már Török Gábor szerint is a Tisza kezd a régi baloldalra hasonlítani + videó

Olyan időszak érkezett el a Tisza Párt életében, amelyben már saját korábbi stratégiájuktól is eltávolodnak, és mindinkább a 2021–2022-es ellenzéki kampány viselkedésmintái köszönnek vissza. A párt kommunikációja és politizálása ma jobban hasonlít a régi baloldal működésére, mint az elmúlt egy évben látott tiszás vonalra – mutatott rá Deák Dániel a Facebook-oldalára feltöltött videóban.

A XXI. Század Intézet vezető elemzője rámutatott: mindezt nem csak ő látja így. Szerinte már a tiszás miniszteri pozícióra ácsingózó Török Gábor is arról beszél, hogy Magyar Péter és pártja egyre inkább ugyanazokat a hibákat követi el, mint az óbaloldal korábban.

Mintha a Tisza szempontjából egy olyan időszak jött volna el, amikor a korábbiakkal összehasonlítva jobban hasonlít a négy évvel ezelőtti ellenzék tevékenységére, mint a korábbi, Tisza-beli politizálására vagy Magyar Péter politizálására

– idézi a ma már nyíltan Magyar Péter kampányát erősítő Török megszólalását.

A videóban Deák Dániel hangsúlyozta: nem csupán politikai benyomásról van szó, hanem számokról is.

A baloldalhoz közelebb álló Idea Intézet friss kutatása szerint is a Fidesz erősödik, míg a Tisza Párt támogatottsága gyengül.

A Nézőpont Intézet legfrissebb közvélemény-kutatása pedig azt mutatja, hogy míg a Fidesz győzelmére az emberek 50 százaléka számít, addig a Tiszáéra csupán 32 – mutatott rá a vezető elemző.

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: MW)