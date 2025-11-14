Deák DánielFideszTisza PártIdea IntézetTörök GáborMagyar Péter

Magyar Péter ettől visítani fog: már Török Gábor szerint is a Tisza kezd a régi baloldalra hasonlítani + videó

Deák Dániel legújabb videójában arra hívta fel a figyelmet, hogy még a Tisza Párt környékéről érkező elemzők is elismerik: Magyar Péter pártja egyre inkább a négy évvel ezelőtti baloldali politizálás mintáit követi. A friss közvélemény-kutatások szerint a Fidesz erősödik, a Tisza pedig visszaesett – ezt már az Idea Intézet és a Nézőpont Intézet adatai is alátámasztják.

Magyar Nemzet
2025. 11. 14. 18:50
Fotó: Máté Krisztián
Olyan időszak érkezett el a Tisza Párt életében, amelyben már saját korábbi stratégiájuktól is eltávolodnak, és mindinkább a 2021–2022-es ellenzéki kampány viselkedésmintái köszönnek vissza. A párt kommunikációja és politizálása ma jobban hasonlít a régi baloldal működésére, mint az elmúlt egy évben látott tiszás vonalra – mutatott rá Deák Dániel a Facebook-oldalára feltöltött videóban. 

A XXI. Század Intézet vezető elemzője rámutatott: mindezt nem csak ő látja így. Szerinte már a tiszás miniszteri pozícióra ácsingózó Török Gábor is arról beszél, hogy Magyar Péter és pártja egyre inkább ugyanazokat a hibákat követi el, mint az óbaloldal korábban.

Mintha a Tisza szempontjából egy olyan időszak jött volna el, amikor a korábbiakkal összehasonlítva jobban hasonlít a négy évvel ezelőtti ellenzék tevékenységére, mint a korábbi, Tisza-beli politizálására vagy Magyar Péter politizálására

– idézi a ma már nyíltan Magyar Péter kampányát erősítő Török megszólalását.  

A videóban Deák Dániel hangsúlyozta: nem csupán politikai benyomásról van szó, hanem számokról is. 

A baloldalhoz közelebb álló Idea Intézet friss kutatása szerint is a Fidesz erősödik, míg a Tisza Párt támogatottsága gyengül.

A Nézőpont Intézet legfrissebb közvélemény-kutatása pedig azt mutatja, hogy míg a Fidesz győzelmére az emberek 50 százaléka számít, addig a Tiszáéra csupán 32 – mutatott rá a vezető elemző. 

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: MW)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

