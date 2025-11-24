Révész Bulcsú a legjobbkor lendült formába, Nasa is tehetetlen volt

Révész Bulcsú második idényét teljesíti a profi sznúkeresek között, s az első hónapok nem úgy alakultak, ahogy elképzelte. A biztató debütáló évada után idén ősszel egymás után hét vereséget szenvedett, s nehéz helyzetbe került a profi státusa megtartásáért zajló küzdelemben. Révész Bulcsú a sznúker egyik legrangosabb tornáján talált vissza a győztes útra: a UK Championship (Egyesült Királyság Bajnoksága) selejtezőjében már két meccset is nyert.

Révész Bulcsú megszakította rossz sorozatát, a UK Championship selejtezőjében már két győzelmet is aratott (Fotó: Nemzeti Sport/Dömötör Csaba)

Az első győzelem, a thaiföldi Chatchapong Nasa ellen aratott 6-2-es siker még papírformának számított a világranglista alapján, Révész Bulcsú a következő fordulóban már esélytelenebbként nyújtott ismét magabiztos teljesítményt.

Révész Bulcsú jó szereplése a UK Championship selejtezőjében

Míg Révész 85., az irán Amir Szarhos 76. kiemelt volt a tornán, amely a világbajnokság és a csak a legjobbak számára elérhető Masters mellett a sznúker hagyományos Triple Crownját alkotja.

1-0-ra és 2-1-re még az iráni játékos vezetett, de aztán Révész fordított. A magyar játékos hat frémben is ötven feletti bréket lökött – a meccsen 85 volt a csúcsa –, és 6-3-ra nyert.

Révész Bulcsú két sikerével már 5000 fontot, illetve ranglistapontot gyűjtött, a UK Championship főtáblájára jutáshoz viszont még további két bravúrra lenne szüksége. A magyar játékos következő ellenfele a 21. kiemelt Elliot Slessor lesz, aki idén elődöntőt játszhatott a pénzdíja alapján már a legrangosabb tornák közé emelkedett Saudi Arabia Mastersen.