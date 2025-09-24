Rendkívüli

Sem kiskorúakról, sem pedofil politikusokról nincs szó a Szőlő utcai javítóintézet igazgatója elleni nyomozásban

Révész BulcsúMark AllenRonnie O’Sullivansznúker

Révész Bulcsú sorozata folytatódott a korábbi világelső ellen

Révész Bulcsú a nyáron sikeresen megvívta a British Open selejtezőjét, így a torna főtábláján szerepelhetett, ahol a korábbi világelső, Mark Allen volt az ellenfele. Óriási bravúr lett volna Révész sikere, de 4-1-es győzelemmel Allen jutott tovább. A nagy sztárok közül Ronnie O’Sullivan kihagyja a versenyt.

Magyar Nemzet
2025. 09. 24. 13:31
Révész Bulcsú a snooker British Open első fordulójában Mark Allen ellen lépett asztalhoz
Révész Bulcsú a British Open első fordulójában Mark Allen ellen lépett asztalhoz Fotó: Kurucz Árpád
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Révész Bulcsú profi pályafutása leghosszabb vereségsorozatával érkezett meg a British Open első fordulójához, ahol a négy elvesztett meccse az egyik legnehezebb ellenféllel szemben kellett megpróbálnia javítani. Révész a korábbi világelső, az északír Mark Allen ellen játszott, aki múlt héten az English Open bajnoka lett. A top játékosok közül Ronnie O’Sullivan kihagyja a British Opent.

Mark Allen, a világ egyik legjobb játékosa volt Révész Bulcsú ellenfele a British Open első fordulójában
Mark Allen, a világ egyik legjobb játékosa volt Révész Bulcsú ellenfele a British Open első fordulójában (Fotó: Xinhua/AFP/Zhai Zheng)

A hétszeres világbajnok Rakéta egészségügyi okokra hivatkozva mondta le a részvételt, amit nem keltett meglepetést: Ronnie O’Sullivan jobban kedveli az ázsiai versenyeket, mint a Nagy-Britanniában rendezett tornákat, s sosem szokta végigversenyezni az idényt.

Révész Bulcsú nehéz sorsolása

O’Sullivan visszalépése nem volt hatással Révész Bulcsú versenyére, aki a sikeresen megvívott selejtező után nagyon nehéz sorsolást kapott: a múlt heti English Open bajnoka, a világranglistán hetedik álló Mark Allen volt az ellenfele. A győztesre pedig a háromszoros világbajnok Mark Williams várt.

Révésztől óriási bravúr lett volna, ha ő jut el a Williams elleni meccsig. Bár a magyar játékos a harmadik frémet megnyerte, igazán szorossá nem tudta tenni az Allen elleni találkozót, s 4-1-es vereségével immár ötös vereségsorozatnál jár.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekgazember

„Rejtett fény ragyog a dolgok mélyén”

Bayer Zsolt avatarja

Ez, ami most a szemünk előtt kibontakozik, a legundorítóbb, leggátlástalanabb államellenes összeesküvés, amihez hasonlót sem láttunk a rendszerváltás óta.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu