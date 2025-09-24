Révész Bulcsú sorozata folytatódott a korábbi világelső ellen

Révész Bulcsú profi pályafutása leghosszabb vereségsorozatával érkezett meg a British Open első fordulójához, ahol a négy elvesztett meccse az egyik legnehezebb ellenféllel szemben kellett megpróbálnia javítani. Révész a korábbi világelső, az északír Mark Allen ellen játszott, aki múlt héten az English Open bajnoka lett. A top játékosok közül Ronnie O’Sullivan kihagyja a British Opent.

Mark Allen, a világ egyik legjobb játékosa volt Révész Bulcsú ellenfele a British Open első fordulójában (Fotó: Xinhua/AFP/Zhai Zheng)

A hétszeres világbajnok Rakéta egészségügyi okokra hivatkozva mondta le a részvételt, amit nem keltett meglepetést: Ronnie O’Sullivan jobban kedveli az ázsiai versenyeket, mint a Nagy-Britanniában rendezett tornákat, s sosem szokta végigversenyezni az idényt.

Révész Bulcsú nehéz sorsolása

O’Sullivan visszalépése nem volt hatással Révész Bulcsú versenyére, aki a sikeresen megvívott selejtező után nagyon nehéz sorsolást kapott: a múlt heti English Open bajnoka, a világranglistán hetedik álló Mark Allen volt az ellenfele. A győztesre pedig a háromszoros világbajnok Mark Williams várt.