A szupercsapat újabb hihetetlen triplával ünnepelt + videó

Az idei Vuelta a Espana a Tourmalet után a harmadik hétre is tartogatott ikonikus, gyilkos emelkedőt a kerekesek számára. Az Angliru 1999-ben szerepelt először a spanyol kerékpáros-körverseny útvonalában, de rövid idő alatt is kiemelt helyre került a sportág történetében. Remco Evenepoel viszont a két korábbi emelkedő iránt érdeklődött, hogy megerősítse előnyét a hegyi pontverseny élén. A belga terve szökésből sikerült, az Anglirun viszont már az összetett esélyesek csoportja utolérte, azaz ott volt a Jumbo–Visma triója: Sepp Kuss, Jonas Vingegaard és Primoz Roglic is.

Sepp Kuss, a holland szupercsapat amerikai versenyzője még mindig vezet összetettben. Fotó: MTI/EPA-EFE/Manuel Bruque

Nem a holland csapat diktált azonban kemény tempót, hanem a Bahrain–Victorious, Mikel Landa sora. A spanyol honfitársai, az összetettben negyedik Juan Ayuso (UAE) és Enric Mas (Movistar) leszakadtak, Roglicék viszont tartották a lépést.