Valter Attila csapatában kezdenek átalakulni az erőviszonyok

– Roglic az időfutamon jobban teljesített, mint Vingegaard, de az utóbbinak kedvező hosszú emelkedőkből még sok lesz a Vueltán. Ráadásul nálunk van a piros trikó is, jó helyzetben vagyunk – mondta Marc Reef sportigazgató, hozzátéve, hogy alaposabban ki fogják értékelni a helyzetüket. Ha túl sok konkrétumot nem is árult el, a piros trikóra tett utalás arra enged következtetni, hogy akár Kuss is lehet az, aki befejezi a történelmi triplát azok után, hogy Roglic a Giro d’Italia, Vingegaard a Tour de France győztese lett idén.

Evenepoel a három kapitányból kettőt megelőz összetettben, mégis nagyon bosszús volt a befutó után.

A spanyol körverseny szerdán hegyi befutós szakasszal folytatódik.