autós hírautómentőgumiabroncsBKVdefekt

Tucatnyi autós kapott defektet ugyanannál a budapesti kátyúnál + videó

Kitört egy darab az aszfaltból a Lurdy-háznál, autómentő és melegedőbusz is érkezett a bajba jutottakhoz.

2025. 11. 24. 9:02
A kép illusztráció. Fotó: Gumi.hu blog
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Jól szemlélteti a fővárosi utak állapotát, hogy a hidegre forduló időjárással november 22-én a IX. kerületi Lurdy-háznál, a Könyves Kálmán körút és a Mester utca kereszteződésében a villamossínek mellett kitört egy darab az aszfaltból. Ez a mély kátyú a sötét és esős időben sok autós számára nem volt felismerhető, az első beszámolók szerint tucatnyian (mint később kiderült, legalább 14-en) durrdefektet kaptak. Egy autómentő sofőrje készítette az alábbi videót, láthatóan sorban állnak az út szélén a mozgásképtelenné vált kocsik. Egy melegedőbuszt is a helyszínre rendelt a BKV, melynek sajtóosztálya a Totalcarnak küldött nyilatkozatában elismerte, hogy a társaságnál tudtak a kereszteződés alapos felújításának szükségességéről, de forrás híján nem tudták megvalósítani azt. Azonnal, hideg aszfalttal javították a kátyút, az autósoktól elnézést kérnek; felelősségbiztosításuk fedezi az okozott károkat. 

@amautomentes Szombat esti káosz👀🙄🦉 #káosz #baleset #neked #nektek #foryou ♬ eredeti hang - Aporkaaa Megment🆘😇

 


 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekV Naszályi

V. Naszályi feljelent

Bayer Zsolt avatarja

Parádés. Ő tesz feljelentést.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu