Tucatnyi autós kapott defektet ugyanannál a budapesti kátyúnál + videó

Jól szemlélteti a fővárosi utak állapotát, hogy a hidegre forduló időjárással november 22-én a IX. kerületi Lurdy-háznál, a Könyves Kálmán körút és a Mester utca kereszteződésében a villamossínek mellett kitört egy darab az aszfaltból. Ez a mély kátyú a sötét és esős időben sok autós számára nem volt felismerhető, az első beszámolók szerint tucatnyian (mint később kiderült, legalább 14-en) durrdefektet kaptak. Egy autómentő sofőrje készítette az alábbi videót, láthatóan sorban állnak az út szélén a mozgásképtelenné vált kocsik. Egy melegedőbuszt is a helyszínre rendelt a BKV, melynek sajtóosztálya a Totalcarnak küldött nyilatkozatában elismerte, hogy a társaságnál tudtak a kereszteződés alapos felújításának szükségességéről, de forrás híján nem tudták megvalósítani azt. Azonnal, hideg aszfalttal javították a kátyút, az autósoktól elnézést kérnek; felelősségbiztosításuk fedezi az okozott károkat.