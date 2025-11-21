hókotróútviszonyokMagyar Közút Nonpropfit Zrttéli időjáráshavazás

Modern társaik mellett öreg ZIL-ek is bevetésre készen várják a havazást

A hétvégére várható időjárás miatt figyelmeztetést adtak ki az autósoknak a Magyar Közút munkatársai.

2025. 11. 21. 18:22
Fotó: Magyar Közút Nonprofit Zrt.
Téli csapadék érkezik, több hullámban, többféle formában – figyelmeztet a közútkezelő, aminek eredményeként főleg a Dunántúlon havas eső vagy tapadó hó is előfordulhat, a hegyekben pedig vastagabb hótakaró sem kizárt. Emellett erős széllökésekre, az éjszakai órákban pedig fagyokra is számítani lehet, tehát a nehéz közlekedési körülmények időszaka megkezdődött. A 31 ezer kilométernyi úthálózat fenntartásért felelős Magyar Közút már ősszel elvégezte a járműparkja téli felkészítését, melynek megbecsült tagjai a modern járművek mellett a régi, de többször felújított, napjainkban Rába D10 dízelmotoros ZIL hómarók is. Ilyen, 55 éves szovjet gép vár bevetésre a sárbogárdi mérnökségnél is, a dolgozók szerint „ő az, aki nem fél a téltől – a tél fél tőle” (a jármű a fenti borítóképen látható). 

Fotó: Magyar Közút Nonprofit Zrt.

Természetesen nem elegendő az utak takarítása, az autóvezetőknek is tenniük kell a gondtalan célba érésért, illetve a többi közlekedő biztonságáért. Vezessünk felelősséggel, figyelemmel és türelemmel – tanácsolja a közútkezelő, hozzátéve, hogy +7 Celsius-fok alatt már érdemes téli gumit használni, indulás előtt ellenőrizni az ablakmosó folyadékot, az ablaktörlőket, a világítást és az akkumulátort. Ajánlott, hogy legyen az autóban jégkaparó, hólánc, vontatókötél, takaró, meleg ital és némi élelem, valamint, hogy ne előzzük meg a narancssárga villogóval dolgozó gépeket, és tartsuk a követési távolságot. Az aktuális útviszonyokról érdemes indulás előtt a www.utinform.hu oldalon lehet tájékozódni, ahol óránként frissített információk érhetők el.

 


 

