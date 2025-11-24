Magyar Pétert is várja a fórumaira a „rettegő” Menczer Tamás

„Most olvasom, hogy rettegek. Rettegek, mert semmi esélyem a választáson. Nyilván igaz, hiszen Magyar Péter mondta” – írja Menczer Tamás a Facebook-oldalán.

Bujdosó Andrea a Fővárosi Közgyűlésben Fotó: MTI/Purger Tamás

Hozzátette:

tájékoztatásul szeretné jelezni, hogy nagy rettegésében szerdán Bátonyterenyén, csütörtökön a saját körzetében, Zsámbékon tart fórumot. Minden fórum nyílt, bárki eljöhet, bárki kérdezhet.

„Ha Magyar Péter és a jelöltje, Bujdosó Andrea olyan bátor, akkor szeretettel látom őket is. A bátraknak egy »rettegő« Menczerrel szembenézni igazán nem lehet nagy feladat” – zárta gondolatait Menczer Tamás.