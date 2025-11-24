Menczer TamásTisza PártTisza Párt jelöltjei

Magyar Pétert is várja a fórumaira a „rettegő” Menczer Tamás

A Tisza Párt szerint Menczer Tamás, a Fidesz kommunikációs igazgatója retteg, mert el fogja veszteni a választást. A kormánypárti országgyűlési képviselő válaszában meginvitálta Bujdosó Andreát, a Tisza jelöltjét és Magyar Pétert, a párt elnökét nyilvános fórumaira, szerinte a bátraknak egy „rettegő” Menczerrel szembenézni igazán nem lehet nagy feladat.

Forrás: Facebook2025. 11. 24. 9:37
Menczer Tamás a Békemeneten résztvevőkkel Forrás: Menczer Tamás Facebook-oldala
„Most olvasom, hogy rettegek. Rettegek, mert semmi esélyem a választáson. Nyilván igaz, hiszen Magyar Péter mondta” – írja Menczer Tamás a Facebook-oldalán. 

Budapest, 2025. február 26. Bujdosó Andrea, a Tisza Párt képviselője, frakcióvezető-helyettes felszólal (j) a Fővárosi Közgyűlés ülésén a Városháza dísztermében 2025. február 26-án. Mellette Barna Judit Annamária, a Tisza Párt képviselője. MTI/Purger Tamás
Bujdosó Andrea a Fővárosi Közgyűlésben Fotó: MTI/Purger Tamás

Hozzátette:

tájékoztatásul szeretné jelezni, hogy nagy rettegésében szerdán Bátonyterenyén, csütörtökön a saját körzetében, Zsámbékon tart fórumot. Minden fórum nyílt, bárki eljöhet, bárki kérdezhet.

„Ha Magyar Péter és a jelöltje, Bujdosó Andrea olyan bátor, akkor szeretettel látom őket is. A bátraknak egy »rettegő« Menczerrel szembenézni igazán nem lehet nagy feladat” – zárta gondolatait Menczer Tamás.


Borítókép: Menczer Tamás (Fotó: Facebook)

