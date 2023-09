Szoboszlai volt a Liverpool feltámadásának a kulcsa, mégis ő hálálkodott

Szoboszlai arról is szót ejtett, hogy a második félidőben visszavontabban játszott a középpályán. – Ha ott kell játszanom, akkor ott játszom. Többet kellett koncentrálnom a védekezésre, de így is próbáltam segíteni a csapatot, próbáltam lőni. A gól most nem jött össze, majd legközelebb! Mindenki jobban örülne, ha nem kerülnénk hátrányba, de ha így szeretünk nyerni, akkor legyen így, csak mindig győzzünk a végén – utalt arra Szoboszlai, hogy a Liverpool már harmadszor nyert fordítással ebben az idényben.

Kinek és miért hálás Szoboszlai Dominik?

A 22 éves középpályás eddig mind az öt angol bajnokiját végigjátszotta.

– Csak teszem, amit kell, és örülök, hogy ilyen gyorsan felvettem a ritmust – mondta Szoboszlai a beilleszkedéséről. – Köszönöm a csapattársaknak, akik sokat segítenek nekem, és az edzőnek is, aki ilyen sok időt ad arra, hogy megmutassam magam a Premier League-ben. Így szeretném folytatni.

Borítókép: Szoboszlai Dominik játéka nagyot lendített a Liverpool szekerén (Fotó: MTI/EPA/Vince Mignott)