Szoboszlai Dominik színt vallott a Ronaldo–Messi vitában

– Ő a példaképem – árulta el Szoboszlai Dominik Cristiano Ronaldóról az Oh My Goal kérdésére. S meg is indokolta, miért is tartja CR7-et még Lionel Messinél is nagyobbra. – Mindent megnyert, amikor gyerek voltam. Családja van, élvezi az életet. Messi talán tehetségesebb, de Ronaldo rengeteget dolgozott, kemény munkával ért el mindent, ami nekem nagyon tetszik. Rengeteg videót néztem róla gyerekként és sokat tanultam tőle, szóval nálam ő a number one.

Szoboszlai tartja magát olyan jó lövőnek, mint Messi

Az Oh My Goal ezután ennél is érzékenyebb kérdést intézett Szoboszlai Dominikhez: ki lövi jobban a szabadrúgásokat, ő vagy Lionel Messi? Szoboszlai erre először is nagyot nevetett, majd becsülettel így felelt:

– Ó, istenem. Ha azt mondom, hogy én, mert magabiztos vagyok, akkor kissé őrültségnek tűnhet. Természetesen ő egy legenda, egy varázslatos srác, aki mindenhonnan tud lőni. Nagyon jó a szabadrúgásoknál, de azt mondom, én sem vagyok rossz. Amikor kicsi voltam, sokat gyakoroltam az édesapámmal, hogyan találjam el a labdát, hogyan fussak neki a labdának, szóval keményen dolgoztunk. Nem tudom. Nem tudok választani.