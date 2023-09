Játszik Szoboszlai az Európa-ligában? Íme Klopp válasza

Csütörtöktől a Liverpool futballcsapatára is dupla terhelés vár, a bajnoki mérkőzések mellett immáron az Európa-ligában is lesznek megoldandó feladatai Jürgen Klopp vöröseinek. A német vezetőedző előzetesen azt ígérte, hogy játékosaival komolyan veszik a második számú európai kupasorozatot is, így nem csikócsapatot küld pályára például csütörtökön, az osztrák LASK otthonában sem.

Egyelőre csak találgatni lehet, hogy Klopp pályára küldi-e Szoboszlait. Fotó: EPA/Peter Powell

A Liverpool Echo ugyanakkor azt sem zárta ki, hogy lesznek változások a csapatban, és a túlzott leterhelést elkerülendő, néhány játékos pihenőt kaphat. Közöttük lehet akár a középpálya motorja, Szoboszlai Dominik is, aki eddig az összes mérkőzést az első perctől az utolsóig végigrobotolta. De hogy többek között a magyar spíler valóban a kispadra kerül-e, azt csak holnap este fogjuk megtudni, ugyanis Jürgen Klopp nagyon titokzatos volt, amikor a kezdőcsapatot érintő változásokról kérdezték.

– Semmi információt nem adhatok ki erről, csak holnap láthatja meg mindenki a felállást. Azért vagyunk itt, hogy harcoljunk a győzelemért, nem kedvezünk senkinek azzal, hogy részleteket árulunk el a kezdőcsapatról – jelentette ki a német edző.

Az előző idényekben a Bajnokok Ligájában vitézkedő angolok nyolc év után szerepelnek újra az El-ben. Legutóbb, 2016-ban, Klopp első liverpooli szezonjában egészen a döntőig menetelt az angol csapat. A Vörösök menedzsere most sem adná alább, bár nem siet ennyire előre.

– Az első évben azt gondoltam, hogy az Európa-liga túl sok nekünk egészen addig, amíg el nem jutottunk a fináléba. Most felkészültebbek vagyunk, mint akkor. Ez nem jelenti azt, hogy mindenképp megnyerjük az Európa-ligát, csak felkészültebbek vagyunk a korábbinál. Láttam a LASK utolsó három mérkőzését, azok alapján nehéz meccsünk lesz – vélekedett Klopp, majd nyomatékosította, hogy nem bánkódik amiatt, hogy csapata ebben az idényben nem a legrangosabb kupasorozatban szerepel. – Ugyanannyira motiváltnak kell lennünk, mint az ellenfélnek. Nem néztük tegnap a Bajnokok Ligája-mérkőzéseket, nem hallgattuk meg a sorozat himnuszát. Az Európa-ligát érdemeltük ki, ugyanúgy, ahogy ők is.

Európa-liga, E csoport, 1. forduló, csütörtöki program: A csoport:

West Ham United (angol)–Topolya SC (szerbiai) 21.00

Olimpiakosz (görög)–Freiburg (német) 21.00 B csoport:

Ajax Amsterdam (holland)–Olympique Marseille (francia) 21.00 (tv: RTL 3)

Brighton (angol)–AEK Athén (görög) 21.00 C csoport:

Sparta Praha (cseh)–Arisz Limasszol (ciprusi) 21.00

Glasgow Rangers (skót)–Real Betis (spanyol) 21.00 D csoport:

Atalanta (olasz)–Raków Czestochowa (lengyel) 21.00

Sturm Graz (osztrák)–Sporting Lisboa (portugál) 21.00 E csoport:

Union Saint-Gilloise (belga)–Toulouse (francia) 18.45

LASK Linz (osztrák)–FC Liverpool (angol) 18.45 (tv: RTL 3) F csoport:

Rennes (francia)–Makkabi Haifa (izraeli) 18.45

Panathinaikosz (görög)–Villarreal (spanyol) 18.45 G csoport:

Servette (svájci)–Slavia Praha (cseh) 18.45

Sheriff Tiraspol (moldovai)–AS Roma (olasz) 18.45 H csoport:

Bayer Leverkusen (német)–Häcken (svéd) 18.45

Qarabag (azeri)–Molde (norvég) 18.45

Borítókép: Jürgen Klopp (Fotó: EPA/Adam Vaughan)