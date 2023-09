Pályán a veteránok, de Bellingham mentette meg a Real Madridot

Ancelotti betartotta az ígéretét, Luka Modric valóban ott volt a Real Madrid kezdőtizenegyében. Sőt, mellette egyik másik elégedetlen – még nála is elégedetlenebb – veterán, Nacho is. Ancelotti persze nem kegyet gyakorol, sok játékosát kénytelen nélkülözni. Éder Militao hónapokra kidőlt (a bajnoki idénynyitón szenvedett térdszalagszakadást), Courtois, Carvajal és Vinícius is sérült az alapcsapatból, Arda Güler sem bevethető, Mendy pedig még nem nyerte vissza a formáját az ugyancsak hosszú kihagyás után. Így állt fel a Real Madrid az Union Berlin elleni hazai meccsen: Kepa – Lucas Vazquez, Rüdiger, Nacho, Alaba – Tchouaméni, Camavinga, Bellingham, Modric – Rodrygo és Joselu.

Bonucci vezérletével sokáig jól tartotta magát az Union Berlin a Real Madrid ellen (Forrás: X)

A vendégeknél is akadt egy korszakos klasszis, egy veterán: miután a Juventusnál kitelt a becsülete, Leonardo Bonucci 36 évesen némi meglepetésre Berlinbe igazolt. Azt még csak-csak lenyelte volna a 121-szeres legenda, hogy a cserék közé szorul, az már sok volt, hogy közölték vele, gátolná a Juventus fejlődését, ezért távozott, sőt perre megy korábbi klubjával, amelynek színeiben több mint 500 mérkőzésen lépett pályára. Az Union továbbra sem számíthat Schäfer Andrásra, a korábbi ferencvárosi kedvenc, Aissa Laidouni viszont ott volt a kezdőben.

Az első félidőben nagyon halovány volt a Real Madrid, Joselunak volt két veszélyes fejese még a meccs elején, aztán semmi. De ez nem Modric felelőssége, talán még a 38 éves horvát játékmester volt a leghasznosabb és legaktívabb a csapatból. A középpálya ifjú ékkövei, Tchouaméni, Camavinga és Bellingham nem csillogtak, előbbi ráadásul a 37. percben otromba szabálytalanságot követett el, örülhetett, hogy megúszta sárga lappal.