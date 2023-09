Hey Jude: Bellingham a Real Madrid és a Beatles közös slágere

Cristiano Ronaldo a mérce

A jövő héten a Real Madrid is megkezdi a szereplését a Bajnokok Ligájában. A rekorderként a sorozat 14-szeres nyertese szerdán az Union Berlint fogadja. Újabb kihívás Bellinghamnek, vajon a BL-ben is góllal mutatkozik-e be a Realban. Az ő esetében már Cristiano Ronaldo a mérce, az évek során akár a nagy madridi elődöt is elhomályosíthatja.

La Liga, 5. forduló: Real Madrid-Real Sociedad 2-1

Getafe-Osasuna 3-2

Villarreal-Almería 2-1

Sevilla-Las Palmas 1-0

Celta Vigo-Real Mallorca 0-1

FC Barcelona-Real Betis 5-0

Athletic Bilbao-Cádiz 3-0

Valencia-Atlético Madrid 3-0

Rayo Vallecano-Alavés 2-0 hétfőn játsszák:

Granada-Girona 21.00 Az állás:

1. Real Madrid 5 10- 3 15 pont

2. Barcelona 5 13- 4 13

3. Athletic Bilbao 5 9- 4 10

4. FC Girona 4 7- 2 10

5. Valencia 5 7- 4 9

6. Rayo Vallecano 5 6- 8 9

7. Atlético Madrid 4 10- 4 7

8. Real Betis 5 5-10 7

9. Getafe 5 5- 7 7

Cádiz 5 5- 7 7

11. Real Sociedad 5 8- 7 6

12. Osasuna 5 7- 8 6

13. Villarreal 5 8-10 6

14. Alavés 5 5- 7 6

15. Mallorca 5 4- 5 5

16. Celta Vigo 5 4- 7 4

17. Sevilla 4 6- 8 3

18. Granada 4 7-12 3

19. Las Palmas 5 1- 4 2

20. Almería 5 5-11 1

Borítókép: Jude Bellingham hamarabb meghódította Madridot, mint anno Cristiano Ronaldo (Fotó: X)