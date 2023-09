Ő lehet Cristiano Ronaldo utódja a Real Madridban, de Messit dicsőíti

Bellingham a hosszabbításban szerezte a Real Madrid győztes gólját a Getafe ellen megnyert La-Liga-meccsen szombaton, és ezzel az első négy spanyol bajnokijának mindegyikén gólt szerzett. Az Athletic Bilbao, a Celta Vigo és a Getafe kapuját egy-egy, az Almeríáét pedig két góllal terhelte meg. Ezzel Bellingham pontosan olyan eredményes rajtot vett a Real mezében, mint Cristiano Ronaldo a 2009-es érkezésekor: a portugál akkor a Villarreal, az Espanyol és Deportivo ellen egy, a Xerez ellen két találattal kezdett. Ezzel Ronaldóé volt a Real történetében a legjobb rajt – mostanáig, hiszen immáron Bellingham is tudta azt, amit ő.

Jude Bellingham volt a hős a Real Madrid legutóbbi meccsén. Fotó: AFP/Anadolu Agency

Carlo Ancelotti, a Real Madrid edzője úgy nyilatkozott, hogy Bellingham képes lehet pótolni Karim Benzema góljait. Mint ismert, a francia aranylabdás, aki annak idején átvette Ronaldótól a góllövő szerepét a Realban, Szaúd-Arábiába igazolt a nyáron. – Jude egyfolytában gólt lő. Remélem, hasonló lesz a kapcsolatunk vele, mint Karimmal volt, mert akkor sok gól és gólpassz, no meg jó futball lehet a vége – fogalmazott Ancelotti, aki a Getafe elleni győztes találata után tovább dicsérte a Dortmundtól 103 millió euróért igazolt, húszéves angol támadó középpályást.

– Nem lep meg Bellingham és a benne rejlő minőség – jelentette ki Ancelotti. – Az viszont annál inkább, hogy ennyi gólt szerzett az első mérkőzésein. Nemcsak engem, hanem mindenki mást is meglep, még őt magát is. Akár tizenöt találatig is juthat, hiszen nagyon jó a labdával, sokszor ér a büntetőterületen belülre. Gyorsan tanul, nem kell neki többször elmagyaráznom a dolgokat. Mutattunk neki videókat arról, amikor a Dortmundban játszott, kiemeltük azokat a pillanatokat, amik tetszettek nekünk, amiket szeretnénk, ha nálunk is folytatna. Annyi változott, hogy sokkal többet mozog labda nélkül az ellenfél térfelén.

Na de ki a jobb: Ronaldo vagy Messi?

Bellingham eddigi karriercsúcsa az előző idénybeli 14 gól volt a Dortmundban, de a Realban még támadóbb szerepben futballozik, jellemzően a három támadó egyikeként. A kezdés lenyűgöző volt, de hogy hosszabb távon is képes lesz-e a kiemelkedő eredményességre, azt csak az idő döntheti el. Mindenesetre érdekes, hogy Bellingham nem a Real-legenda Ronaldót választotta korábban, amikor arról kérdezték, hogy szerinte ki a jobb, a portugál vagy a Barcelona ikonja, Lionel Messi. – Számomra egyértelműen Messi – árulta el Belllingham, aki ma, a Real Madrid színeiben már lehet, hogy óvatosabban foglalna állást a kérdésben. – Amikor nézem Messi játékát, sokszor arra gondolok, ezt meg hogyan csinálta. Mindig mutat valami olyat, ami miatt azt gondolom, ő nem is ember.

Ha Bellingham ilyen ütemben termeli tovább a gólokat, ezt a kis „félrelépést” biztosan elnézik neki a Real Madrid szurkolói.

