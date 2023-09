Rafael Nadal elárulta, miért jobb nála Novak Djokovics

Rafael Nadal a 2023-as évet még Grand Slam-csúcstartóként kezdte, összesen huszonkét trófeát szerzett a négy nagy tenisztornán. A spanyol klasszis azonban az idei szezonját sérülés miatt már januárban befejezte, Novak Djokovics pedig lehagyta őt, a szerb immár huszonnégy GS-sikernél jár, miután idén az Australian Open, a Roland Garros és a US Open is az ő győzelmével ért véget. Nadal készségesen elismeri: Djokovics minden idők legjobbja, s két fontos különbségre világított rá kettejük között. Terveiről Rafael Nadal továbbra is óvatosan fogalmaz, de a 2024-es párizsi olimpia ideális búcsúhelyszínnek tűnik számára.

Rafael Nadal elismeri Novak Djokovics teljesítményét. Fotó: AFP/Christophe Archambault

Nadal már korábban is úgy fogalmazott, hogy 2024-ben egy rendes búcsúidénnyel köszönne el a tenisztől. Teljesen világos kijelentéseket azonban nem tett a Movistar+-nak adott interjújában a jövőjével kapcsolatban.

– Vissza akarok még térni, és tartom, hogy valószínűleg 2024 lesz az utolsó évem, de megerősíteni nem tudom. Nem tudom, három-négy hónap múlva milyen állapotban lesz a testem. Lehet, hogy nem leszek képes magas szinten játszani, talán igen, de nem érem el a száz százalékot. S még az sem kizárt, hogy mégis teljesen felépülök, és érzem majd magamban az energiát, hogy 2024-en túl is folytassam – fejtegette Nadal.