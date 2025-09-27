  • Magyar Nemzet
Ronaldo elől ellopták a show-t, így viselte a csúcsrangadó után + videó

A szaúd-arábiai labdarúgó-bajnokság 4. fordulója pénteken csúcsrangadót hozott, a címvédő al-Ittihad az al-Nasszrt fogadta. A meccset a vendégek nyerték meg 2-0-ra, a második góljukat pedig Cristiano Ronaldo szerezte. A meccs legjobbja azonban Sadio Mané lett.

2025. 09. 27. 7:26
Cristiano Ronaldo elemében volt Forrás: X/ALNassrFC
A szaúdi élvonalban az első három meccsét az al-Ittihad és az al-Nasszr is megnyerte, a negyedik körben pedig egymással játszottak, mégpedig Dzsiddában, 62 ezer néző előtt, azaz Karim Benzema és társai voltak otthon. Ám a meccset a vendégek nyerték meg 2-0-ra. A 9. percben Kingsley Coman beadása után Sadio Mané volt eredményes, a 35. percben pedig Mané beadását Cristiano Ronaldo fejelte be.

Ronaldo és Mané hozta össze az al-Nasszr nagy győzelmét (Forrás: X/ALNasszr)

A találkozó góljai:

Mané elvitte a díjat Ronaldo elől

A meccs legjobbjának Manét választották, a parádés góljával ellopta a show-t, de ezt talán Ronaldo sem bánja. „Ez az al-Nasszr, ezek vagyunk mi!” – ezzel a felütéssel osztott meg fotókat Ronaldo az X-oldalán.

A portugál klasszis az éjjel legfeljebb azért lehetett szomorú, mert értesülhetett róla, hogy a Bundesligában a Bayern München 4-0-s s győzelméből a Werder Bremen ellen Harry Kane két góllal vette ki a részét, így a bajor csapatban a 104. meccsén elérte a 100. gólját, és ezzel rekordot döntött. Ehhez Ronaldónak anno 105 meccs kellett a Real Madridban, miként Erling Haalandnak is ugyanennyi a Manchester Cityben.

 

 

