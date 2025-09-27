Ronaldo elől ellopták a show-t, így viselte a csúcsrangadó után + videó

A szaúdi élvonalban az első három meccsét az al-Ittihad és az al-Nasszr is megnyerte, a negyedik körben pedig egymással játszottak, mégpedig Dzsiddában, 62 ezer néző előtt, azaz Karim Benzema és társai voltak otthon. Ám a meccset a vendégek nyerték meg 2-0-ra. A 9. percben Kingsley Coman beadása után Sadio Mané volt eredményes, a 35. percben pedig Mané beadását Cristiano Ronaldo fejelte be.

Ronaldo és Mané hozta össze az al-Nasszr nagy győzelmét (Forrás: X/ALNasszr)

A találkozó góljai:

What a strike! Mané smashes it on the volley 💥 1️⃣ pic.twitter.com/fMK1SXR9p9 — AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) September 27, 2025

The GOAT in the air 👑

Ronaldo doubles it! 2️⃣ pic.twitter.com/66l0oQCQU2 — AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) September 27, 2025

Mané elvitte a díjat Ronaldo elől

A meccs legjobbjának Manét választották, a parádés góljával ellopta a show-t, de ezt talán Ronaldo sem bánja. „Ez az al-Nasszr, ezek vagyunk mi!” – ezzel a felütéssel osztott meg fotókat Ronaldo az X-oldalán.

A portugál klasszis az éjjel legfeljebb azért lehetett szomorú, mert értesülhetett róla, hogy a Bundesligában a Bayern München 4-0-s s győzelméből a Werder Bremen ellen Harry Kane két góllal vette ki a részét, így a bajor csapatban a 104. meccsén elérte a 100. gólját, és ezzel rekordot döntött. Ehhez Ronaldónak anno 105 meccs kellett a Real Madridban, miként Erling Haalandnak is ugyanennyi a Manchester Cityben.