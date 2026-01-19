Australian OpenBondár AnnaGrand Slam

Nagy lehetőség előtt a magyar teniszező, aki Grand Slam-győztest szomorított el

Bejutott az Australian Open második fordulójába Bondár Anna, karrierje során másodszor. A magyar teniszező magabiztosan, 6:0, 6:4-re Elizabeth Mandlik ellen, elszomorítva ezzel az amerikai teniszező édesanyját, a négyszeres Grand Slam-bajnok Hana Mandlíkovát is. Bondár Anna körül kiestek a kiemeltek.

Magyar Nemzet
2026. 01. 19. 4:59
Bondár Anna magabiztosan érvényesítette a papírformát a Grand Slam-győztes Hana Mandlíková lánya, Elizabeth Mandlik ellen az Australian Open első fordulójában Fotó: AFP/Patrick Hamilton
Az Australian Open második játéknapján Bondár Anna az elsők között lépett pályára. A magyar teniszező ellenfele a négyszeres Grand Slam-bajnok Hana Mandlíková lánya, az amerikai színekben versenyző Elizabeth Mandlik volt. Bondár (74. a világranglistán) esélyesként várhatta a maga meccsét a szabadkártyás amerikai (182.) ellen.

Bondár Anna ellenfele a második fordulóban a török Zeynep Sönmez lesz, aki az Australian Open eddigi legnagyobb meglepetését okozta a kiemelt Jekatyerina Alekszandrova legyőzésével
Bondár Anna ellenfele a második fordulóban a török Zeynep Sönmez lesz, aki az Australian Open eddigi legnagyobb meglepetését okozta a kiemelt Jekatyerina Alekszandrova legyőzésével Fotó: AFP/David Gray

Bondár magabiztosan kezdte a meccsét, 6:0-s játszmával került előnybe Mandlik ellen.

Australian Open: Bondár Anna győzelme

A második szett szorosabb volt, de 6:4-gyel ez is a magyar teniszezőé lett, aki 2023 után másodszor jutott be az Australian Open második fordulójába.

Bondár Anna körül pedig kissé kiürült a tábla: a nyolcaddöntőig is eljuthatna anélkül, hogy kiemelt játékossal futhatna össze.

A második fordulóban is top 100-on kívüli játékos lesz az ellenfele, miután a török Zeynep Sönmez (112.) kiejtette a 11. kiemelt orosz Jekatyerina Alekszandrovát, és erről az ágról kiesett a 22. kiemelt ukrán Marta Kosztyuk is, aki meccslabdáról kapott ki a francia Elsa Jacquemot ellen.

Eddig hibátlan a magyar mérleg az év első Grand Slam-tornáján, vasárnap Fucsovics Márton is bejutott a második fordulóba.

 

