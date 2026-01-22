Rendkívüli

australian opengrand slamcilicdjokovicswawrinka

A „nyugdíjasok" remekelnek Melbourne-ben, Sinner pokoli üzenete Alcaraznak

A csütörtöki nap bebizonyosodott az idei első Grand Slam-tornán, hogy nemcsak a bor lesz egyre jobb, minél idősebb. A tenisz igazi csodáját láthatták ugyanis az Australian Openen a lelátón szurkolók, ugyanis a Djokovics–Wawrinka–Cilic „papóka" trió olyan oktatást rendezett a fiataloknak, amire a fénykorukban is csak csettinthettek volna a rajongók. Ám érkezett a kétszeres címvédő Jannik Sinner, aki bemutatta, miként kell értelmezni manapság az űrtenisz fogalmát.

Molnár László
2026. 01. 22. 13:51
Stan Wawrinka 40 évesen 4 és fél óra alatt megnyerte a második mérkőzését az Australian Openen
Stan Wawrinka 40 évesen 4 és fél óra alatt megnyerte a második mérkőzését az Australian Openen Fotó: WILLIAM WEST Forrás: AFP
Azon, mondjuk, senki sem csodálkozott Melbourne-ben, hogy a 2026-os Australian Open csütörtök esti programjában egy bizonyos Jannik Sinner úgy elverte aktuális ellenfelét – jelen esetben a világranglista 88., hazai pálya előnyét „élvező” James Duckworthot –, hogy aki látta a 6:1, 6:4, 6:2-re végződő meccset, az csak annyit tudott kinyögni, hogy a két játékos teljesen más sportágat űz. A tenisz ma már teljesen más sportág, mint pár évvel ezelőtt, és Sinner szintjét jelenleg a másik zseni, a világelső Carlos Alcaraz tudja a pályára tenni. Az olasz bevert 18 ászt, az első adogatásainak 86 százaléka mögött megnyerte a pontot, kivédte ellenfele mind a négy bréklabdáját, ütött 31 nyerőt és a hálónál mindössze egy röptét hibázott el (9/10). A kétszeres címvédő eddig összesen kilenc játékot bukott el két forduló alatt – Alcaraz ezzel szemben már 22-nél tart –, és a formáját látva, egyfajta hadüzenetnek is felfoghatja Sinner játékát a Melbourne-ben még sosem nyerő spanyol. Egy biztos, a világ alig várja már, hogy újra egymás ellen lássa őket.

Jannik Sinner egészen parádés teljesítménnyel igazolta, a tenisz nagy ünnepe lesz, ha a döntőben összecsap Alcarazzal
Jannik Sinner egészen parádés teljesítménnyel igazolta, a tenisz nagy ünnepe lesz, ha a döntőben összecsap Alcarazzal. Fotó: NurPhoto via AFP/Miguel Reis

A tenisz csodája, amit a három öreg „muskétás” eddig művel

És akkor jöjjenek a nap főszereplői. Hárman együtt 117 (!) évesek, nyertek 28 egyéni Grand Slam-trófeát, számos döntőben ott voltak, olimpiai bajnok közülük kettő, sokan már a szeniorviadalokra száműznék őket, azonban Melbourne-ben most megmutatják, nemcsak a jó bor lesz egyre jobb, minél idősebb. A Djokovics–Wawrinka–Cilic „papóka” trió olyan oktatást rendezett a fiataloknak, amire a fénykorukban is csak csettinthettek volna a rajongók.

Ahogy arról már írtunk , a 38 éves Novak Djokovics sima győzelmet aratott a 23 éves olasz Francesco Maestrelli (141.) ellen 2 óra 16 perc alatt. A szerb koncentrálóképességét az idő vasfoga biztosan nem szedte még szét, ugyanis amikor nagyon kellett, szegény olasz pontot sem tudott nyerni, az utolsó tíz labdamenetből kilenc lett a korábbi világelsőé.

Az igazi hős mégsem a szerb volt, hanem a szezon végén visszavonuló, 40 éves Stanislas Wawrinka, aki a legszebb napjait idézte, amikor őrületes meccsen, 4 óra 34 perc alatt 4:6, 6:3, 3:6, 7:5, 7:6-ra legyőzte a selejtezőből érkező 21 éves Arthur Gea-t (198.), aki akár a fia is lehetne. A svájci legenda ezzel bejutott a harmadik fordulóba, ahol a 16 közé jutásért a kilencedik kiemelt Taylor Fritz lesz az ellenfele.

Wawrinka statisztikája a Gea elleni meccsen

  • 11 ász/2 kettős hiba
  • 62 százalék első szerva/68 százalék megnyert pont
  • 10 hárított bréklabda
  • első adogatás átlagsebessége: 191 km/h
  • 63 nyerőütés/69 ki nem kényszerített hiba
  • 73 százalék röptejáték (43-ból 31 jó)
  • az utolsó tíz labdából 8 pontot nyert meg.

A jelenleg a 139. helyen álló háromszoros Grand Slam-bajnok nem kíméli magát, hiszen az első körben 3 óra 20 perc alatt, négy szettben verte a szerb Györe Lászlót, míg az idei első GS-tornára a United Kupán való részvétellel készült fel, öt kőkemény meccsel.

– Ez az utolsó Australian Openem, szóval igyekszem a lehető leghosszabb ideig kitartani. Mindig harcolni fogok, mindig mindent beleadok a pályán, mindig a legjobbamat nyújtom, próbálom magamat feszegetni. Nem tudom, hogyan fogok felépülni, de nagyon boldog vagyok…

talán veszek egy sört, megérdemlem

mondta Wawrinka a nagy meccset követően.

A 37 éves Marin Cilic sem akart nagyon elmaradni kortársaitól, ám ő úgy döntött, messze nem akar annyi időt tölteni a pályán, mint a szerb vagy a svájci legenda. A korábbi US Open-bajnok, Melbourne-ben és Wimbledonban döntőző, Párizsban az elődöntőig jutó horvát ugyanis 2 óra 10 perc alatt három szettben (6:4, 6:3, 6:2) elintézte azt a kanadai Denis Shapovalovot, aki 21. kiemeltként az első körben igencsak biztató formát mutatott. Ám Cilic ellen nem volt ellenszer.

Australian Open, férfi egyes, 2. forduló

  • Sinner (olasz, 2.)–Duckworth (ausztrál) 6:1, 6:4, 6:2
  • Machac (cseh)–Cicipasz (görög, 31.) 6:4, 3:6, 7:6 (7–5), 7:6 (7–5)
  • Wawrinka (svájci)–Gea (francia) 4:6, 6:3, 3:6, 7:5, 7:6 (10–3)
  • Spizzirri (amerikai)–Vu (kínai) 6:2, 6:4, 6:7 (4–7), 4:6, 6:3
  • Fritz (amerikai, 9.)–Kopriva (cseh) 6:1, 6:4, 7:6 (7–4)
  • Djokovics (szerb, 4.)–Maestrelli (olasz) 6:3, 6:2, 6:2
  • Van de Zandschulp (holland)–Csün-cseng (kínai) 7:6 (8–6), 6:2, 6:3
  • Quinn (amerikai)–Hurkacz (lengyel) 6:4, 7:6 (7–5), 6:1
  • Shelton (amerikai, 8.)–Sweeny (ausztrál) 6:3, 6:2, 6:2
  • Musetti (olasz, 5.)–Sonego (olasz) 6:3, 6:3, 6:4
  • Hacsanov (orosz, 15.)–Basavareddy (amerikai) 6:1, 6:4, 6:3
  • Vacherot (monacói, 30.)–Hijikata (ausztrál) 6:1, 6:3, 4:6, 6:2
  • Darderi (olasz, 22.)–Báez (argentin) 6:3, 1:6, 6:4, 6:3
  • Mensík (cseh, 16.)–Jodar (spanyol) 6:2, 6:4, 6:4
  • Cilic (horvát)–Shapovalov (kanadai, 21.) 6:4, 6:3, 6:2

Cilic parádéja Shapovalov ellen:

