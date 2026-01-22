A „nyugdíjasok" remekelnek Melbourne-ben, Sinner pokoli üzenete Alcaraznak

Azon, mondjuk, senki sem csodálkozott Melbourne-ben, hogy a 2026-os Australian Open csütörtök esti programjában egy bizonyos Jannik Sinner úgy elverte aktuális ellenfelét – jelen esetben a világranglista 88., hazai pálya előnyét „élvező” James Duckworthot –, hogy aki látta a 6:1, 6:4, 6:2-re végződő meccset, az csak annyit tudott kinyögni, hogy a két játékos teljesen más sportágat űz. A tenisz ma már teljesen más sportág, mint pár évvel ezelőtt, és Sinner szintjét jelenleg a másik zseni, a világelső Carlos Alcaraz tudja a pályára tenni. Az olasz bevert 18 ászt, az első adogatásainak 86 százaléka mögött megnyerte a pontot, kivédte ellenfele mind a négy bréklabdáját, ütött 31 nyerőt és a hálónál mindössze egy röptét hibázott el (9/10). A kétszeres címvédő eddig összesen kilenc játékot bukott el két forduló alatt – Alcaraz ezzel szemben már 22-nél tart –, és a formáját látva, egyfajta hadüzenetnek is felfoghatja Sinner játékát a Melbourne-ben még sosem nyerő spanyol. Egy biztos, a világ alig várja már, hogy újra egymás ellen lássa őket.

Jannik Sinner egészen parádés teljesítménnyel igazolta, a tenisz nagy ünnepe lesz, ha a döntőben összecsap Alcarazzal. Fotó: NurPhoto via AFP/Miguel Reis

A tenisz csodája, amit a három öreg „muskétás” eddig művel

És akkor jöjjenek a nap főszereplői. Hárman együtt 117 (!) évesek, nyertek 28 egyéni Grand Slam-trófeát, számos döntőben ott voltak, olimpiai bajnok közülük kettő, sokan már a szeniorviadalokra száműznék őket, azonban Melbourne-ben most megmutatják, nemcsak a jó bor lesz egyre jobb, minél idősebb. A Djokovics–Wawrinka–Cilic „papóka” trió olyan oktatást rendezett a fiataloknak, amire a fénykorukban is csak csettinthettek volna a rajongók.

Ahogy arról már írtunk , a 38 éves Novak Djokovics sima győzelmet aratott a 23 éves olasz Francesco Maestrelli (141.) ellen 2 óra 16 perc alatt. A szerb koncentrálóképességét az idő vasfoga biztosan nem szedte még szét, ugyanis amikor nagyon kellett, szegény olasz pontot sem tudott nyerni, az utolsó tíz labdamenetből kilenc lett a korábbi világelsőé.

Az igazi hős mégsem a szerb volt, hanem a szezon végén visszavonuló, 40 éves Stanislas Wawrinka, aki a legszebb napjait idézte, amikor őrületes meccsen, 4 óra 34 perc alatt 4:6, 6:3, 3:6, 7:5, 7:6-ra legyőzte a selejtezőből érkező 21 éves Arthur Gea-t (198.), aki akár a fia is lehetne. A svájci legenda ezzel bejutott a harmadik fordulóba, ahol a 16 közé jutásért a kilencedik kiemelt Taylor Fritz lesz az ellenfele.