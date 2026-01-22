Rendkívüli

Babos Tímea

Babos Tímeát óriási megtiszteltetés érte, Novak Djokovics elé helyezték

Az ausztrál nyílt teniszbajnokság ötödik versenynapján egy magyar teniszező játszott, Stollár Fanny párosban győzelmet ünnepelhetett. Magyar játékost ünnepelt azonban a melbourne-i centerpálya, a Rod Laver Arena közönsége is, ahol Novak Djokovics meccse előtt Babos Tímea kapott méltó búcsúztatást. A párosban kétszeres Australian Open-győztes Babos Tímea átmenetileg visszavonul, s az eseményen bejelentette, hogy a melbourne-i Grand Slam-tornán már biztosan nem játszik többet.

2026. 01. 22. 9:55
Babos Tímea méltó búcsút kapott az Australian Open szervezőtől a Grand Slam-torna centerpályáján, Novak Djokovics meccse előtt Fotó: AFP/David Gray
Babos Tímea nehéz évek után tavaly visszatért párosban a női tenisz közvetlen élmezőnyébe: négy WTA-tornát nyert, s döntőt játszhatott az évzáró világbajnokságon is. Aztán hamar jelezte, hogy újabb hasonló év már nincs a pályafutásában: az Australian Open után átmenetileg visszavonul családalapítás céljával. A melbourne-i Grand Slam-torna szervezői Babos Tímea szerdai kiesése után csütörtök délután, a centerpályán, a Rod Laver Arenában rendeztek búcsúünnepséget a párosban kétszeres Australian Open-bajnok magyar játékos tiszteletére, ezt Novak Djokovics meccse elé helyezték a programban.

Babos Tímea búcsúünnepsége után következett az Australian Open centerpályáján Novak Djokovics meccse, a szerb simán jutott a harmadik fordulóba
Babos Tímea búcsúünnepsége után következett az Australian Open centerpályáján Novak Djokovics meccse, a szerb simán jutott a harmadik fordulóba Fotó: AFP/Izhar Khan

Babos tavaly úgy nyilatkozott, hogy az átmeneti visszavonulást követően a Los Angeles-i olimpiát még megcélozza. Ez nem került szóba az ünnepségen, az viszont igen, hogy Melbourne-től végsőnek tekinthető a mostani búcsú.

Babos Tímea búcsúja az Australian Opentől

A magyar teniszező 2018-ban és 2020-ban nyerte meg az Australian Opent, mindkétszer a francia Kristina Mladenovic oldalán, akivel két Roland Garros-trófeát is szereztek.

– Óriási megtiszteltetés, hálás vagyok, hogy még egyszer itt állhatok. Az Australian Open mindig nagyon közel állt a szívemhez, kétszer megnyertem a tornát, itt nyertem a legelső Grand Slam-trófeámat. Köszönöm mindenkinek, aki ezt lehetővé tette – mondta a Rod Laver Arena közönségének Babos, aki ajándékot is átvehetett a torna vezérigazgatójától, Craig Tiley-tól.

Biztos vagyok benne, hogy ez volt az utolsó Australian Openem, de a pályára még tervezek visszatérni, mert nagyon szeretem a teniszt.

Az ünnepségen ott volt Marozsán Fábián, Stollár Fanny, Gálfi Dalma és Bondár Anna is, akiknek a hálás Babos annyit üzent: mostantól nekik kell szállítaniuk a győzelmeket.

Djokovics és Stollár nyert, kiesett a lett Grand Slam-bajnok

A győzelmet Stollár meg is szerezte csütörtökön, a japán Kato Mijuval az oldalán bejutott a női páros második fordulójába, pénteken pedig vegyes párosban is elkezdi szereplését Kevin Krawietz partnereként. Rajta kívül Ausztráliában még Marozsán szállíthat Melbourne-ből további győzelmet, de ehhez óriási bravúrra van szüksége: pénteken 1.00-kor a legjobb tizenhat közé jutásért a Margaret Court Arenában a korábbi világelső Danyiil Medvegyev ellen játszik, akinek a stílusa nem fekszik Marozsánnak.

Babos ünnepsége után a vele egyébként jó viszonyt ápoló Novak Djokovics sima győzelmet aratott, s ezenkívül sem született nagy meglepetés a csütörtöki nappali meccseken. Kiesett ugyan a nők között a 2017-es Roland Garros-győztes Jelena Ostapenko, de a lett játékos formaingadozásait és legyőzője, Vang Hszin-jü erős évkezdését tekintve ez sem nevezhető szenzációnak.

Australian Open, érdekesebb csütörtöki eredmények

Női páros, 1. forduló

  • Stollár, Kato (magyar, japán, 15.)–Golubic, Li (svájci, amerikai) 6:4, 6:3

Férfi egyes, 2. forduló

  • Djokovics (szerb, 4.)–Maestrelli (olasz) 6:3, 6:2, 6:2
  • Musetti (olasz, 5.)–Sonego (olasz) 6:3, 6:3, 6:4
  • Shelton (amerikai, 8.)–Sweeny (ausztrál) 6:3, 6:2, 6:2
  • Cilic (horvát)–Shapovalov (kanadai, 21.) 6:4, 6:3, 6:2

Női egyes, 2. forduló

  • Swiatek (lengyel, 2.)–Bouzková (cseh) 6:2, 6:3
  • Anisimova (amerikai, 4.)–Siniaková (cseh) 6:1, 6:4
  • Pegula (amerikai, 6.)–Kessler (amerikai) 6:0, 6:2
  • Keys (amerikai, 9.)–Krueger (amerikai) 6:1, 7:5
  • Vang Hszin-jü (kínai)–Ostapenko (lett, 24.) 4:6, 6:4, 6:4

 

