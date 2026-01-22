Babos Tímeát óriási megtiszteltetés érte, Novak Djokovics elé helyezték

Babos Tímea nehéz évek után tavaly visszatért párosban a női tenisz közvetlen élmezőnyébe: négy WTA-tornát nyert, s döntőt játszhatott az évzáró világbajnokságon is. Aztán hamar jelezte, hogy újabb hasonló év már nincs a pályafutásában: az Australian Open után átmenetileg visszavonul családalapítás céljával. A melbourne-i Grand Slam-torna szervezői Babos Tímea szerdai kiesése után csütörtök délután, a centerpályán, a Rod Laver Arenában rendeztek búcsúünnepséget a párosban kétszeres Australian Open-bajnok magyar játékos tiszteletére, ezt Novak Djokovics meccse elé helyezték a programban.

Babos Tímea búcsúünnepsége után következett az Australian Open centerpályáján Novak Djokovics meccse, a szerb simán jutott a harmadik fordulóba Fotó: AFP/Izhar Khan

Babos tavaly úgy nyilatkozott, hogy az átmeneti visszavonulást követően a Los Angeles-i olimpiát még megcélozza. Ez nem került szóba az ünnepségen, az viszont igen, hogy Melbourne-től végsőnek tekinthető a mostani búcsú.

Babos Tímea búcsúja az Australian Opentől

A magyar teniszező 2018-ban és 2020-ban nyerte meg az Australian Opent, mindkétszer a francia Kristina Mladenovic oldalán, akivel két Roland Garros-trófeát is szereztek.

– Óriási megtiszteltetés, hálás vagyok, hogy még egyszer itt állhatok. Az Australian Open mindig nagyon közel állt a szívemhez, kétszer megnyertem a tornát, itt nyertem a legelső Grand Slam-trófeámat. Köszönöm mindenkinek, aki ezt lehetővé tette – mondta a Rod Laver Arena közönségének Babos, aki ajándékot is átvehetett a torna vezérigazgatójától, Craig Tiley-tól.

Biztos vagyok benne, hogy ez volt az utolsó Australian Openem, de a pályára még tervezek visszatérni, mert nagyon szeretem a teniszt.

Az ünnepségen ott volt Marozsán Fábián, Stollár Fanny, Gálfi Dalma és Bondár Anna is, akiknek a hálás Babos annyit üzent: mostantól nekik kell szállítaniuk a győzelmeket.

Djokovics és Stollár nyert, kiesett a lett Grand Slam-bajnok

A győzelmet Stollár meg is szerezte csütörtökön, a japán Kato Mijuval az oldalán bejutott a női páros második fordulójába, pénteken pedig vegyes párosban is elkezdi szereplését Kevin Krawietz partnereként. Rajta kívül Ausztráliában még Marozsán szállíthat Melbourne-ből további győzelmet, de ehhez óriási bravúrra van szüksége: pénteken 1.00-kor a legjobb tizenhat közé jutásért a Margaret Court Arenában a korábbi világelső Danyiil Medvegyev ellen játszik, akinek a stílusa nem fekszik Marozsánnak.