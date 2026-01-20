Marozsán ellenfelét különösen kiakasztotta Sinner balhéja

Szerdán négy magyar teniszező is játszik az Australian Openen. Egyesben már a második forduló kezdődik, Fucsovics Márton nehéz feladat előtt áll a 10. kiemelt Alekszandr Bublik ellen, Marozsán Fábián és Bondár Anna viszont a világranglista alapján esélyesebb, mint Kamil Majchrzak, illetve Zeynep Sönmez. Igaz, Marozsán alig néhány hellyel előzi meg lengyel riválisát, aki már előrébb tart, mint a 2023-as doppingeltiltása előtt. A továbbjutó jutalma vélhetően a korábbi világelső, Danyiil Medvegyev elleni harmadik fordulós meccs lesz.

Kamil Majchrzak két hete Brisbane-ben játszmát nyert Danyiil Medvegyev ellen, mi viszont abban bízunk, hogy az Australian Openen már Marozsán Fábián megállítja Fotó: AFP/William West

Majchrzak két héten belül másodszor futhatna össze az orosszal, s hogy a lengyelt nem lehet lebecsülni, azt jól jelzi, hogy Medvegyev idei hat ellenfele közül egyedül Majchrzakkal szemben veszített játszmát, a brisbane-i felvezetőverseny negyeddöntőjében, ahol Medvegyev többek között Fucsovics Mártont is két játszmában győzte le.

Majchrzak újrakezdte pályafutását a doppingeltiltás után

A harmincéves lengyel teniszező múltjában azonban van egy sötét folt: 2022 végén doppingszert találtak a szervezetében. Elsőre négy évre tiltották el, de aztán ezt egyre mérsékeltek, miután sikerült meggyőznie az illetékeseket, hogy nem szándékosan csalt.

Majchrzak persze még így sem tartotta igazságosnak az ítéletet, amely előtt már top 100-as volt, az egy év kihagyás miatt viszont a nulláról kellett újraépítenie a karrierjét. Személyes érintettsége okán pedig talán érthető, hogy Majchrzak a leghangosabb kiakadók között volt, amikor Jannik Sinner pozitív doppingtesztje után is hónapokig játszhatott – az olasznak végül három hónapot kellett kihagynia.

„Sokkoló és extrém fájdalmas ez nekem. Részletekbe inkább nem megyek bele a saját mentális egészségem érdekében, de tény, hogy az ellenem folyó eljárás alatt be se tehettem a lábam nyilvános pályákra...” – írta első reakciójában Majchrzak, miután Sinner pozitív doppingtesztje napvilágot látott.

Australian Open: pályán Marozsán, Fucsovics, Bondár és Babos

Majchrzak jelenleg 58. a világranglistán, ilyen magasságban soha nem járt még, Marozsán (47.) viszont így is megelőzi őt. Az első fordulóban a magyar teniszező négy játszmában nyert a 24. kiemelt Rinderknech ellen, ahogy Majchrzak is négy szettben búcsúztatta a tavaly harmadik fordulóig jutott Jacob Fearnley-t.