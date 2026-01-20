Marozsán FábiándoppingFucsovics MártonBondár AnnaAustralian Open

Marozsán ellenfelét különösen kiakasztotta Sinner balhéja

Folytatódik az Australian Open, szerdán már a második forduló kezdődik el férfi- és női egyesben. Marozsán Fábián a lengyel Kamil Majchrzak ellen játszik, aki a 2023-as idényt doppingeltiltás miatt hagyta ki. Marozsán mellett Fucsovics Márton és Bondár Anna is pályára lép a harmadik fordulóért, míg Babos Tímea megkezdi szereplését női párosban.

Koczó Dávid
2026. 01. 20. 19:05
Marozsán Fábián az Australian Open második fordulójában Kamil Majchrzak ellen játszik, akit nemrég egyéves doppingeltiltással sújtottak Fotó: AFP/Paul Crock
Szerdán négy magyar teniszező is játszik az Australian Openen. Egyesben már a második forduló kezdődik, Fucsovics Márton nehéz feladat előtt áll a 10. kiemelt Alekszandr Bublik ellen, Marozsán Fábián és Bondár Anna viszont a világranglista alapján esélyesebb, mint Kamil Majchrzak, illetve Zeynep Sönmez. Igaz, Marozsán alig néhány hellyel előzi meg lengyel riválisát, aki már előrébb tart, mint a 2023-as doppingeltiltása előtt. A továbbjutó jutalma vélhetően a korábbi világelső, Danyiil Medvegyev elleni harmadik fordulós meccs lesz.

Kamil Majchrzak két hete Brisbane-ben játszmát nyert Danyiil Medvegyev ellen, mi viszont abban bízunk, hogy az Australian Openen már Marozsán Fábián megállítja
Kamil Majchrzak két hete Brisbane-ben játszmát nyert Danyiil Medvegyev ellen, mi viszont abban bízunk, hogy az Australian Openen már Marozsán Fábián megállítja Fotó: AFP/William West

Majchrzak két héten belül másodszor futhatna össze az orosszal, s hogy a lengyelt nem lehet lebecsülni, azt jól jelzi, hogy Medvegyev idei hat ellenfele közül egyedül Majchrzakkal szemben veszített játszmát, a brisbane-i felvezetőverseny negyeddöntőjében, ahol Medvegyev többek között Fucsovics Mártont is két játszmában győzte le.

Majchrzak újrakezdte pályafutását a doppingeltiltás után

A harmincéves lengyel teniszező múltjában azonban van egy sötét folt: 2022 végén doppingszert találtak a szervezetében. Elsőre négy évre tiltották el, de aztán ezt egyre mérsékeltek, miután sikerült meggyőznie az illetékeseket, hogy nem szándékosan csalt.

Majchrzak persze még így sem tartotta igazságosnak az ítéletet, amely előtt már top 100-as volt, az egy év kihagyás miatt viszont a nulláról kellett újraépítenie a karrierjét. Személyes érintettsége okán pedig talán érthető, hogy Majchrzak a leghangosabb kiakadók között volt, amikor Jannik Sinner pozitív doppingtesztje után is hónapokig játszhatott – az olasznak végül három hónapot kellett kihagynia.

„Sokkoló és extrém fájdalmas ez nekem. Részletekbe inkább nem megyek bele a saját mentális egészségem érdekében, de tény, hogy az ellenem folyó eljárás alatt be se tehettem a lábam nyilvános pályákra...” – írta első reakciójában Majchrzak, miután Sinner pozitív doppingtesztje napvilágot látott.

Australian Open: pályán Marozsán, Fucsovics, Bondár és Babos

Majchrzak jelenleg 58. a világranglistán, ilyen magasságban soha nem járt még, Marozsán (47.) viszont így is megelőzi őt. Az első fordulóban a magyar teniszező négy játszmában nyert a 24. kiemelt Rinderknech ellen, ahogy Majchrzak is négy szettben búcsúztatta a tavaly harmadik fordulóig jutott Jacob Fearnley-t.

– Nem mondanám, hogy nagyon ismerem, de azért van képem arról, hogy mire számíthatok tőle. Jól olvassa a játékot, veszélyes a fonákja, a jobban szerválók közé tartozik, nagyon egálos meccsre készülök, amiből szeretnék győztesen kijönni – elemezte második körös ellenfele teniszét Marozsán, aki az elmúlt két évben bejutott az Australian Open harmadik fordulójába, ugyanez Majchrzaknak még sosem sikerült.

Marozsán magyar idő szerint hajnali egy órakor kezd, akárcsak Bondár Anna, az élete lehetősége előtt álló teniszező a török Zeynep Sönmez ellen játszik. Valamivel később megkezdi pályafutása szüneteltetése előtti utolsó Grand Slam-szereplését női párosban Babos Tímea, Fucsovics Márton pedig vélhetően már a reggeli órákban játszik Bublik ellen.

 

Fontos híreink

