Nem ilyen mérkőzésre számított, két szett jutott Sinnernek az Australian Open nyitókörében

A világranglista 93. helyén álló Hugo Gaston volt az Australian Open kétszeres címvédőjének, Jannik Sinnernek az ellenfele, arra azonban az olasz klasszis sem számított, hogy két szettben letudja a 25 esztendős francia elleni találkozót. Sinner az említett két játszmában mindössze három játékot bukott el (6:2, 6:1), a harmadik szettre azonban nem került sor, Gaston ugyanis sérülés miatt feladta a teniszmérkőzést.

Jannik Sinneréké mellett Raphael Collignon és Lorenzo Musetti összecsapása sem ment végig az Australian Openen Fotó: AFP/William West

Jannik Sinner két szettgyőzelemmel is a második körben

A Rod Laver Aréna pályáján így mindössze 68 percet eltöltő Sinner a meccs utáni értékelése során sajnálatát fejezte ki, hogy egy ilyen kellemetlenség is szerepet játszott az összecsapás alakulásában.

– Láttam, hogy nem a megfelelő sebességgel szervál. Nem így akarod megnyerni a mérkőzésedet, de fontos leszögeznem, hogy egy rendkívül tehetséges játékosról beszélünk. Az elejétől kezdve tisztában voltam vele, hogy nagyon magas szinten kell teniszeznem, és olyan agresszívnak lenni, amennyire csak tudok. Örülök, hogy visszatérhettem, nagyon különleges hely ez nekem – mondta Sinner, aki a meccs után sportszerűen odament ellenfeléhez, és vigasztalta, valamint meg is tapsolta őt.

A négyszeres Grand Slam-tornagyőztes olasz ellenfele az ausztrál James Duckworth vagy a horvát Dino Prizmic lesz a második fordulóban.

Amennyiben sorozatban harmadszor is diadalmaskodik az Australian Openen, Novak Djokovics mellett ő lesz az egyetlen férfi teniszező, akinek ez sikerül az open érában.

A sérülések az Australian Open középpontjában

Gaston mellett a belga Raphael Collignon is feladni kényszerült a mérkőzését, a világranglista 72. helyezettje az ötödik kiemelt Lorenzo Musetti 4:6, 7:6 (7-3), 7:5, 3:2-es vezetésénél jelentette be, hogy nem tudja folytatni. Musetti egyébként honfitársához, Sinnerhez hasonlóan rendkívül sportszerű volt, az egyik kamerára ráfirkantva kívánt mielőbbi gyógyulást a belgának.

Bár végigjátszotta a Tomás Machác elleni mérkőzést, Grigor Dimitrov sem úszta meg újabb sérülés nélkül. A bolgárok háromszoros Grand Slam-elődöntőse minden tőle telhetőt megtett a világranglistán 24. cseh ellen, Machác azonban mind a négy bréklabdát hárítani tudta, így Dimitrov csak a szoros vereséget (6:4, 6:4, 6:3) tudta kihozni a találkozóból. A 34 éves bolgárt hiába tartották képességei alapján kiemelkedő tehetségnek, sérülései miatt nem tudta azt a pályát befutni, mint amit jósoltak neki. Az előző két évben sorozatban öt Grand Slam-tornán kellett feladnia az aktuális meccsét – Wimbledonban például már kétszettes előnyben volt Sinner ellen –, a US Openen pedig el sem indult, így a mostani tornát is beleszámítva immár hét GS-szereplés bánta a sérüléseit.