Beteges magyar vereség Melbourne-ben, a padlóról állt fel a címvédő a tetovált lány ellen

A világranglista 90. helyén álló Udvardy Panna nem ideális előjelekkel vágott neki az év első Grand Slam-tornájának. A magyar teniszezőt Melbourne-be érkezésekor súlyos ételmérgezés döntötte le a lábáról, a repülőtérről egyenesen kórházba szállították. Bár két nap után kiengedték, az erőnléti hiányosságok meglátszottak játékán.

A párosspecialista Katerina Siniakova túl nagy falat volt Udvardy Pannának az Australian Open első fordulójában Fotó: ARTUR WIDAK / NurPhoto

Udvardy Panna csak három játékot nyert Siniakova ellen

A nyitókörben ráadásul az egyik legkellemetlenebb ellenfelet kapta: az egyesben ötszörös, párosban pedig 32-szeres tornagyőztes, világranglista-éllovas cseh Katerina Siniakovát. A 29 éves ellenfél végig kézben tartotta a mérkőzést, Udvardy csak 0:5-nél tudott először gémet nyerni, majd a második szettben 2:2 után már nem tudta tartani a lépést. Az egyórás mérkőzés végén mindössze három játék került a magyar neve mellé.

Párosban Bondár Anna és Marozsán Fábián is kiesett

Bondár Anna párosban a román Jaqueline Cristiannal az oldalán a Tereza Mihalikova, Olivia Nicholls 12. helyen rangsorolt szlovák, brit kettőssel csapott össze a 32 közé jutásért, és két sima szettben kikapott. A találkozó 1 óra 13 percig tartott. Bondár egyesben még versenyben van, és a második fordulóban a selejtezős török Zeynep Sönmezzel (112.) csap össze szerdán, aki a nyitókörben meglepetésre a 11. kiemelt orosz Jekatyerina Alekszandrovát búcsúztatta.

Marozsán Fábián is kiesett párosban. A magyar játékos az olasz Mattia Belluccival az oldalán csapott össze a kilencedik helyen kiemelt Francisco Cabral, Lucas Miedler portugál, osztrák duóval. Utóbbi tagja volt szeptemberben a debreceni világdöntő-selejtezőben a magyarokat 3-2-re legyőző válogatottnak. A magyar-olasz kettős az első szettben remekül tartotta a lépést az igazi párosspecialistákból álló ellenféllel, amely rövidítésben hozta a játszmát. A folytatás már simábban alakult, Marozsánék kétszer is elvesztették az adogatásukat, és 1 óra 21 perc alatt szenvedtek vereséget. Marozsán egyesben 64 között a lengyel Kamil Majchrzakkal (58.) találkozik szerdán a második fordulóban.