Beteges magyar vereség Melbourne-ben, a padlóról állt fel a címvédő a tetovált lány ellen

A magyarok közül másodikként Bondár Anna esett ki az Australian Openen: Udvardy Panna sima vereséget szenvedett az első fordulóban a párosban világranglisa-éllovas Siniakova ellen. Eközben a női egyes címvédője, Madison Keys komoly ijedelmet követően, egy különleges megjelenésű ukrán újonc ellen harcolta ki a továbbjutást Melbourne-ben. Párosban Bondár Anna is Marozsán Fábián is búcsúzott.

Magyar Nemzet
2026. 01. 20. 6:50
Udvardy Pannának betegségtől legyengülten nem volt esélye Fotó: GABRIELE MARICCHIOLO Forrás: NurPhoto
A világranglista 90. helyén álló Udvardy Panna nem ideális előjelekkel vágott neki az év első Grand Slam-tornájának. A magyar teniszezőt Melbourne-be érkezésekor súlyos ételmérgezés döntötte le a lábáról, a repülőtérről egyenesen kórházba szállították. Bár két nap után kiengedték, az erőnléti hiányosságok meglátszottak játékán.

A párosspecialista Katerina Siniakova túl nagy falat volt Udvardy Pannának az Australian Open első fordulójában
A párosspecialista Katerina Siniakova túl nagy falat volt Udvardy Pannának az Australian Open első fordulójában Fotó: ARTUR WIDAK / NurPhoto

Udvardy Panna csak három játékot nyert Siniakova ellen

A nyitókörben ráadásul az egyik legkellemetlenebb ellenfelet kapta: az egyesben ötszörös, párosban pedig 32-szeres tornagyőztes, világranglista-éllovas cseh Katerina Siniakovát. A 29 éves ellenfél végig kézben tartotta a mérkőzést, Udvardy csak 0:5-nél tudott először gémet nyerni, majd a második szettben 2:2 után már nem tudta tartani a lépést. Az egyórás mérkőzés végén mindössze három játék került a magyar neve mellé.

Párosban Bondár Anna és Marozsán Fábián is kiesett 

Bondár Anna párosban a román Jaqueline Cristiannal az oldalán a Tereza Mihalikova, Olivia Nicholls 12. helyen rangsorolt szlovák, brit kettőssel csapott össze a 32 közé jutásért, és két sima szettben kikapott. A találkozó 1 óra 13 percig tartott. Bondár egyesben még versenyben van, és a második fordulóban a selejtezős török Zeynep Sönmezzel (112.) csap össze szerdán, aki a nyitókörben meglepetésre a 11. kiemelt orosz Jekatyerina Alekszandrovát búcsúztatta.

Marozsán Fábián is kiesett párosban. A magyar játékos az olasz Mattia Belluccival az oldalán csapott össze a kilencedik helyen kiemelt Francisco Cabral, Lucas Miedler portugál, osztrák duóval. Utóbbi tagja volt szeptemberben a debreceni világdöntő-selejtezőben a magyarokat 3-2-re legyőző válogatottnak. A magyar-olasz kettős az első szettben remekül tartotta a lépést az igazi párosspecialistákból álló ellenféllel, amely rövidítésben hozta a játszmát. A folytatás már simábban alakult, Marozsánék kétszer is elvesztették az adogatásukat, és 1 óra 21 perc alatt szenvedtek vereséget. Marozsán egyesben 64 között a lengyel Kamil Majchrzakkal (58.) találkozik szerdán a második fordulóban.

A magyar teniszezők mérlege a keddi három vereség dacára eddig kedvező, egyesben Bondár Anna mellett Fucsovics Márton és Marozsán Fábián is továbbjutott, korábban csak Gálfi Dalma esett ki az Australian Openen.

Olekszandra Olijnikova különös jelenség a női teniszben a sok tetoválással. Az ukrán játékos az Australian Open első fordulójában ráijesztett a címvéső Madison Keys-re
Olekszandra Olijnikova különös jelenség a női teniszben a sok tetoválással. Az ukrán játékos az Australian Open első fordulójában ráijesztett a címvéső Madison Keys-re Fotó: MARTIN KEEP / AFP

Madison Keys feltámadása az ukrán újonc ellen

A női egyes címvédője, Madison Keys számára korántsem indult megnyugtatóan a tornanyitó mérkőzés. A világranglista-kilencedik amerikai az első percekben rengeteget hibázott, és 4:0-s hátrányba került a WTA-debütálását ünneplő, gazdagon tetovált ukrán Olekszandra Olijnikovával szemben.

Keys azonban időben összeszedte magát: az első szett rövidítésében 6:4-es hátrányból négy nyerőt ütve fordított, majd a második játszmát már magabiztosan hozta. A 7:6 (8-6), 6:1-es győzelemmel elkerülte, hogy címvédőként rögtön az első meccsén búcsúzzon, és bevallása szerint magyon ideges volt, egy évnyi feszültséget engedett ki magából a sikerrel.

Australian Open, eredmények

Női egyes, 1. forduló (a 64 közé jutásért):
Siniakova (cseh)–Udvardy  6:1, 6:2
Keys (amerikai)–Olijnikova (ukrán) 7:6(6), 6:1

női páros, 1. forduló (a 32 közé jutásért):
Mihalikova, Nicholls (szlovák, brit, 12.)–Bondár, Cristian (magyar, román) 6:3, 6:2

férfi páros, 1. forduló (a 32 közé jutásért):
Cabral, Miedler (portugál, osztrák, 9.)–Marozsán, Bellucci (magyar, olasz) 7:6 (8-6), 6:2

 

