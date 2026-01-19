A svájci legenda bámulatosan tért vissza az Australian Openen, Györe László bánta

Az Australian Open 2014-es nyertese, a svájci Stan Wawrinka már korábban bejelentette, hogy a 2026-os lesz az utolsó idénye, a negyvenéves teniszező végül Nick Kyrgios visszalépése után szabadkártyával elindulhatott Melbourne-ben. Wawrinka az idei első Grand Slam-torna előtt versenyképes formát mutatott, Svájccal egészen a United Cup elődöntőjéig jutott. Azt pedig csak remélhette, hogy nem fog az vele megtörténni, mint vasárnap a szintén szabadkártyával induló Venus Williamsszel. Ugyanis a korábbi női világelső amerikai a döntő szettben már 4:0-ra is vezetett, de hiába, szerb ellenfelétől kikapott. Wawrinka szintén szerb riválissal találkozott, az ATP-világranglistán 92. helyezett Laslo Djerével, akit a magyar származása okán Györe Lászlónak is nevezhetünk.

Stan Wawrinka negyvenévesen megnyerte az első mérkőzését az Austral. Fotó: AFP

Az első szettben 5:5-ig mindkét játékos hozta a kezdéseit, aztán Györe elvette Wawrinka kezdését, s utána a második játszmalabdáját már beütötte. A közel egyórás menet után két rövidebb következett, a svájci előbb 6:3-ra, aztán 6:4-re nyert – mindkettőben négy-négy ászt ütött. A Kia Aréna közönsége abszolút a korábbi AO-győztes mögé állt be.

A negyedik szettben aztán Györe új erőre kapott, 3:2-es vezetésnél brékelt, így nagy lépést tett a szett megnyerése felé. Mindezt azonban hiába, Wawrinka fogadóként ezután egyből elvette a szerb adogatását, ezután 6:6-ig egyik játékos sem hibázott, jöhetett a tie-break.

Itt pedig már nem volt kétség afelől, hogy a svájci ezt a meccset meg fogja nyerni. Wawrinka a második meccslabdáját beütötte – vagyis Györe a hálóba ütötte a labdát –, így 7-4-re megnyerte a rövidítést.

– Csodálatos volt ez a mai nap, annyi emlékem van erről a helyről, hogy az hihetetlen – kezdte Wawrinka a meccs utáni nyilatkozatát.

Az egyetlen ok, amiért visszajöttem, az a szeretet, amit tőletek kapok. Ez az utolsó évem. A szenvedélyem még mindig változatlan. Már nem vagyok fiatal, ezért óvatosnak kell lennem.

– Ezért edzettem minden nap keményen, nagyon boldog vagyok, hogy megnyertem ezt a mérkőzést és legalább még egy következik. Mindig küzdeni fogok, ezt megígér nektek – tette hozzá Wawrinka, aki egyébként jó játékkal nyert, ültek az első szervái (86 százalékos sikeresség), emellett 18 bréklabdát is kiharcolt, ebből hármat értékesített. A svájci a következő körben a világranglista-19. cseh, Jirí Leheckával vagy a francia, selejtezőből bejutott Artur Geával találkozik.

Magyar győzelmek az Australian Open második napján

Magyar idő szerint hétfő hajnalban előbb Bondár Anna, majd Marozsán Fábián is bejutott a legjobb 64 közé a Grand Slam-tornán, egyedül Gálfi Dalma búcsúzott a versenyről. A nap folyamán később még a szerv Novak Djokovics is pályára lép, a 24-szeres GS-győztes ellenfele a spanyol Pedro Martinez lesz.