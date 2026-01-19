Rendkívüli

Orbán Viktor: Megvannak a szavazóink, mi vagyunk többen! – kövesse nálunk élőben + videó

györe lászlóférfi teniszAustralian OpenStan Wawrinka

A svájci legenda bámulatosan tért vissza az Australian Openen, Györe László bánta

A háromszoros Grand Slam-győztes svájci Stan Wawrinka továbbjutott az Australian Open első fordulójából, miután 5:7, 6:3, 6:4, 7:6 (7-4)-re legyőzte a szerbiai magyar Györe Lászlót. A negyvenéves, utolsó idényének nekikezdő Wawrinka a győzelme után megható nyilatkozatot adott.

Magyar Nemzet
2026. 01. 19. 10:18
Stan Wawrinka még egy meccset biztos játszik az utolsó Australian Openjén
Stan Wawrinka még egy meccset biztos játszik az utolsó Australian Openjén Fotó: WILLIAM WEST Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az Australian Open 2014-es nyertese, a svájci Stan Wawrinka már korábban bejelentette, hogy a 2026-os lesz az utolsó idénye, a negyvenéves teniszező végül Nick Kyrgios visszalépése után szabadkártyával elindulhatott Melbourne-ben. Wawrinka az idei első Grand Slam-torna előtt versenyképes formát mutatott, Svájccal egészen a United Cup elődöntőjéig jutott. Azt pedig csak remélhette, hogy nem fog az vele megtörténni, mint vasárnap a szintén szabadkártyával induló Venus Williamsszel. Ugyanis a korábbi női világelső amerikai a döntő szettben már 4:0-ra is vezetett, de hiába, szerb ellenfelétől kikapott. Wawrinka szintén szerb riválissal találkozott, az ATP-világranglistán 92. helyezett Laslo Djerével, akit a magyar származása okán Györe Lászlónak is nevezhetünk.

Stan Wawrinka 40 évesen megnyerte az első mérkőzését az Australian Openen
Stan Wawrinka negyvenévesen megnyerte az első mérkőzését az Austral.   Fotó: AFP

Az első szettben 5:5-ig mindkét játékos hozta a kezdéseit, aztán Györe elvette Wawrinka kezdését, s utána a második játszmalabdáját már beütötte. A közel egyórás menet után két rövidebb következett, a svájci előbb 6:3-ra, aztán 6:4-re nyert – mindkettőben négy-négy ászt ütött. A Kia Aréna közönsége abszolút a korábbi AO-győztes mögé állt be.

A negyedik szettben aztán Györe új erőre kapott, 3:2-es vezetésnél brékelt, így nagy lépést tett a szett megnyerése felé. Mindezt azonban hiába, Wawrinka fogadóként ezután egyből elvette a szerb adogatását, ezután 6:6-ig egyik játékos sem hibázott, jöhetett a tie-break.

Itt pedig már nem volt kétség afelől, hogy a svájci ezt a meccset meg fogja nyerni. Wawrinka a második meccslabdáját beütötte – vagyis Györe a hálóba ütötte a labdát –, így 7-4-re megnyerte a rövidítést.

– Csodálatos volt ez a mai nap, annyi emlékem van erről a helyről, hogy az hihetetlen – kezdte Wawrinka a meccs utáni nyilatkozatát

Az egyetlen ok, amiért visszajöttem, az a szeretet, amit tőletek kapok. Ez az utolsó évem. A szenvedélyem még mindig változatlan. Már nem vagyok fiatal, ezért óvatosnak kell lennem.

– Ezért edzettem minden nap keményen, nagyon boldog vagyok, hogy megnyertem ezt a mérkőzést és legalább még egy következik. Mindig küzdeni fogok, ezt megígér nektek – tette hozzá Wawrinka, aki egyébként jó játékkal nyert, ültek az első szervái (86 százalékos sikeresség), emellett 18 bréklabdát is kiharcolt, ebből hármat értékesített. A svájci a következő körben a világranglista-19. cseh, Jirí Leheckával vagy a francia, selejtezőből bejutott Artur Geával találkozik.

 

Magyar győzelmek az Australian Open második napján

Magyar idő szerint hétfő hajnalban előbb Bondár Anna, majd Marozsán Fábián is bejutott a legjobb 64 közé a Grand Slam-tornán, egyedül Gálfi Dalma búcsúzott a versenyről. A nap folyamán később még a szerv Novak Djokovics is pályára lép, a 24-szeres GS-győztes ellenfele a spanyol Pedro Martinez lesz.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekGrönland

Egy fontos cikk

Bayer Zsolt avatarja

Hogy ne csak mindig a szokásos libsi mantrát olvasgassuk.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu