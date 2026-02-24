Magyar PéterTisza Pártdrogkábítószer

A tiszások még akkor sem hiszik el, hogy Magyar Péter drogos buliban járt, ha ő maga mondja el

Van olyan követője is a Tisza-vezérnek, aki szerint csak egy hasonmása járt a drogok közelében.

Magyar Nemzet
2026. 02. 24. 18:06
Forrás: AFP
Továbbra sem tartják problémának Magyar Péter támogatói, hogy a pártelnök egy olyan buliban járt, ahol kábítószer is volt. Szimpatizánsai közül többen azzal mentegették, hogy csak kitaláció az egész ügy, de akadt olyan is, aki szerint nem is Magyar Péter volt ott a bulin, csak egy hasonmása – derült ki a Hír TV riportjából. Egy 2024-es nyári éjszakán egy hosszúra nyúlt mulatozás utolsó állomása a sokak által megismert szoba volt, ahol véget ért Magyar Péter bulimaratonja.Noha a Tisza Párt elnöke megerősítette, hogy a lakásban, ahová Vogel Evelinnel érkezett, kábítószer is volt, a követői még akkor sem hiszik el ezt az állítást, ha maga a Tisza-vezér ismerte be.

20251206 Kecskemét A Tisza Párt rendezvénye fotó: Hatlaczki Balázs (HB) MW képen: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke
Fotó: Hatlaczki Balázs

Miután megjelent egy rejtélyes kép a buli helyszínéül szolgáló lakás egy üres szobájáról, Magyar Péter heves magyarázkodásba kezdett, még ha előtte senki sem hozta őt konkrétan összefüggésbe a helyszínnel. A kép ugyanis a Radnai Márk Tisza-alelnök nevét viselő honlapon jelent meg. A honlap azóta frissült, a képhez Magyar Péter előremeneküléséből idéztek: 

„Az asztalon alkohol és kábítószer kinézetű anyag volt, de az asztalon levő dolgokhoz nem nyúltam.” Majd megjelent egy rejtélyes kérdés: „Biztos?”

A Hír TV Magyar Péter támogatóit arról kérdezte, hogy szerintük probléma-e, ha a pártelnök olyan buliban vett részt, ahol kábítószer is volt. 

Bár a Tisza-vezér maga vallotta be, hogy tényleg ott járt a buliban, ahol drog volt, a követőinek egy része még a baloldali pártelnöknek sem hisz, és azt mondja, hogy kitaláció az egész.

De volt olyan tiszás is, aki szerint nincs azzal semmi baj, hogy a pártelnök drogos buliban járt. Egy másik szimpatizáns szerint nem is Magyar Péter volt ott a botrányos bulin, hanem csak a hasonmása.

 

 

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: AFP)

