Rendkívüli

Lelőttek egy fegyveres férfit Trump floridai birtokánál

Magyar PéterBrüsszelTisza PártKapitány IstvánUrsula von der LeyenManfred Weber

Magyar Péter listavezetői jelölése is a Fidesz malmára hajthatja a vizet

Még a Tisza Párton belül sem értenek egyet a döntéssel.

Magyar Nemzet
2026. 02. 22. 15:42
Magyar Péter és Kapitány István Forrás: Facebook
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Kereken hét hét múlva lesz a választás, és a kampány egyre intenzívebb – jelentette ki Mráz Ágoston Sámuel a közösségi oldalán. A Nézőpont Intézet vezetője bejegyzésében összefoglalta az elmúlt napok legfontosabb történéseit, mint a választókerületeknél is jól látható Fidesz-előnyt, vagy azt, hogy München után Magyar Péter miniszterelnök-jelölt lett, ami jó hír a Fidesznek. Ezek mellett arra is kitért, hogy az energiacsata emeli a választás tétjét.

Magyar Péter, Manfred Weber és Ursula von der Leyen. Fotó: AFP

Brüsszel Magyar Péter mellett döntött

A müncheni biztonságpolitikai konferencia előtt még kitérően válaszolt a saját miniszterelnöki ambíciójával kapcsolatosan a 444 kérdésére Magyar Péter, egy héttel később szoros ellenőrzése alatt működő pártja viszont miniszterelnök-jelöltté választotta – ismertette Mráz Ágoston Sámuel, aki szerint kérdés, hogy mi történt Münchenben, ahol Zelenszkijtől Ursula von der Leyenen és Manfred Weberen át az Európai Néppárt összes miniszterelnöke jelen volt, amely lehetővé tette ezt a stratégiaváltást.

Alighanem pontosan az, amit feltételezünk: a brüsszeli elit felsorakozott Magyar Péter mögött, megbeszélték, mivel tudják segíteni a következő hetekben, és megegyeztek a támogatás árában

– hangsúlyozta az elemző. Hozzátette, szerinte az utóbbi igen egyszerű: Magyarországnak csak a szuverenitásáról kell lemondania, cserébe bizonyos kérdésekben autonóm lehet. A migráció ügyében el kell fogadnia a paktumot, az euró bevezetésével le kell mondania a saját kamatpolitikájáról, az európai ügyészségbe belépve Brüsszelben döntenének a vádemelésről is, a külpolitikai vétó elengedése kapcsán pedig a háború és béke kérdésében állna be a sorba egy „Magyar-ország” – magyarázta.

Ugyanakkor Magyar Péter miniszterelnök-jelölése nem rossz hír a Fidesznek: 

a hivatalban lévő és a pozíció megszerzésére törekvő két személy alkalmasságában ugyanis jelentős a különbség, így egy miniszterelnök-választás a Fidesznek kedvező verseny

– hívta fel a figyelmet az elemző.

Azt, hogy a Tisza-vezér alkalmassága megkérdőjelezhető, az is jól mutatja, hogy korábban voltak olyan hangok a baloldali párton belül is, amelyek Magyar Péter esetleges félreállításával kapcsolatosak, mivel egyre jobban nő az elégedetlenség vele szemben. Az akkori elégedetlenség végső győztese Kapitány István lehetett volna, aki a párt belső köreiben terjedő kutatás szerint nagyobb népszerűségnek örvend, mint Magyar Péter.

A müncheni találkozó után azonban egyértelműnek tűnik, hogy bár a párt Kapitány Istvánt alkalmasabbnak és esélyesebbnek tartja, Brüsszelben mégis Magyar Pétert akarják a miniszterelnöki székbe.

 

A Fidesz erőt mutat a választókerületekben

A választókerületekkel kapcsolatban Mráz Ágoston Sámuel rámutatott, a szokásos közvélemény-kutatási adatok csak a pártlisták közötti verseny állását mutatják meg. Azonban a végeredményben sokkal fontosabb, hogy melyik párt jelöltjei hány választókerületben tudnak győzni, akár csak egyetlen szavazattal is. A 199 országgyűlési mandátum 53 százalékát adják a választókerületek, de a jelöltekre leadott, nem hasznosuló töredékszavazatok átkerülnek a pártlistákra, így azok valójában a mandátumok mintegy kétharmadának elosztását befolyásolják – magyarázta.

Mivel a Tisza szavazótábora a városokban koncentrálódik, a Fidesz valóban több választókerület elnyerésére esélyes, mint legfőbb kihívója

– emelte ki az elemző. Hozzátette: Orbán Viktor Békéscsabán elmondta, 65 választókerületben feltételez Fidesz-győzelmet, Magyar Péter 60 plusz 20-ban látja elöl a Tiszát. Azonban a választástörténet és a kutatási eredmények alapján a miniszterelnök előrejelzése sokkal hihetőbb.

 

Magyarországot nem lehet zsarolni

Nemrég még úgy tűnt, a kampány hátralévő szakaszában nem kerül már elő új téma. A Fidesz a „no war, no migration, no gender” üzenete, és a Tisza működőképes Magyarországot szajkózó mondanivalója is ismert volt már. Az Ukrajnával kibontakozó energiacsata mégis új lendületet adott – mutatott rá Mráz Ágoston Sámuel. Az elemző szerint a téma kedvező a Fidesznek, mert a négymillió autóst érintő ezerforintos benzin felől sok mindent el tud érzékletesen mesélni, ilyen lehet Ukrajna zsarolási kísérlete, a müncheni paktum léte vagy Brüsszel kettős mércéje.

Alighanem az ukránok és a mögöttük álló brüsszeli elit is azt hitte, a Barátság kőolajvezeték szabotálása nekik kedvező fordulatot hoz a választási kampányban, mert Orbán ellen fordíthatja az embereket. De alábecsülték a magyar kormányfő képességeit

– emelte ki. Hozzátette: egyrészt vannak válaszlépésre lehetőségei a kormánynak, mint a szankciós csomag és a 90 milliárd eurós hitel elhalasztása, másrészt az ukrán zsarolási kísérlet átlátható, így nem a magyar, hanem az ukrán kormányzat elleni kritika fog csak erősödni ezáltal.


További játékainkhoz kattintson ide!

Borítókép: Magyar Péter és Kapitány István (Forrás: Facebook)

add-square Választás 2026

Megszólalt a Fidesz kampányfőnöke: hétfőtől új fokozatba kapcsol a kormánypárt

Választás 2026 20 cikk chevron-right

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekMagyar Péter

Csíkszívó Péter kalandjai – Első nap

Bayer Zsolt avatarja

A Nemzeti Választási Iroda hivatalos adatai szerint Magyar Péter biztosan hazudott a Tisza jelöltjei által gyűjtött aláírások számáról.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu