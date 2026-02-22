Rendkívüli

Orbán Viktor bejelentése: Megállítjuk az ukrán hadikölcsön folyósítását, amíg nem indul újra az olajszállítás

Ellátásbiztonsági veszély Magyarországon nincs.

Magyar Nemzet
2026. 02. 22. 12:23
Forrás: Facebook/Orbán Viktor
– Ukrajna megakadályozza, hogy az olcsó orosz kőolaj a Barátság vezetéken keresztül Magyarországra érkezzen. Ezzel energiabiztonsági kockázatot okoznak Magyarország számára. Ezt a veszélyt elhárítottuk, a megfelelő döntéseket meghoztuk, ezért ma ellátásbiztonsági veszély Magyarországon nincs, az ország folyamatos, normális működése pedig biztosított – jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök az Energiabiztonsági Tanács ülése után a közösségi oldalára feltöltött videójában.

Budapest, 2026. február 22. A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (b3) az Energiabiztonsági Tanács ülésén Budapesten 2026. február 22-én. A kormányfő mellett Biró Marcell, a miniszterelnök nemzetbiztonsági főtanácsadója (b), Lantos Csaba energiaügyi miniszter (b2) és Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (b4). MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán
Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

A kormányfő azt is elmondta, hogy ellenlépéseket is elhatároztak: 

Úgy döntöttünk, hogy nem indítjuk újra a dízelszállítást Magyarországról Ukrajnába egész addig, amíg nem kapjuk meg az olajszállítmányokat Ukrajnából.

Emellett azt is eldöntötték, hogy  az energiaellátás tekintetében, ahol Ukrajna függ Magyarországtól, óvatosan fognak eljárni, ugyanis a határ másik oldalán is magyarok élnek, és a mi ellenségünk nem az ukrán nép, hanem a rossz ukrán politika. 

– Végezetül döntöttünk arról is, hogy azt a hadikölcsönt, amelyről korábban már döntöttek Brüsszelben, de még nem folyósították, és amelynek folyósításához Magyarország jóváhagyása, hozzájárulása is szükséges, ezt megtagadjuk, megállítjuk, 

nem mehet semmilyen hadikölcsön addig Ukrajnába, amíg az olajszállításokat Magyarországra nem indítják újra

– hangsúlyozta Orbán Viktor.

A miniszterelnök ezek mellett azt is kijelentette, hogy amíg nem indul újra a szállítás a Barátság kőolajvezetéken, addig semmilyen szankciós politikát nem támogatnak, így a döntésre előterjesztett huszadik szankciós csomagot is megtagadják. 

Ha lesz újra kőolajszállítás, akkor visszaállnak a normális viszonyok

– szögezte le a kormányfő.

Budapest, 2026. február 22. A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (b4) az Energiabiztonsági Tanács ülésén Budapesten 2026. február 22-én. A kormányfő mellett Máté János, a Miniszterelnöki Programirodát vezető államtitkár (b), Biró Marcell, a miniszterelnök nemzetbiztonsági főtanácsadója (b2), Lantos Csaba energiaügyi miniszter (b3) és Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (j2). MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán
Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

Ahogyan a Magyar Nemzet korábban beszámolt róla, Orbán Viktor az elmúlt napok energiapolitikai eseményei miatt hívta össze az Energiabiztonsági Tanácsot. A tárgyalás legfontosabb témája az ukrán energiazsarolás miatt szükséges lépések összehangolása volt.

Az ülésén részt vesz Orbán Viktor miniszterelnök, Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, Lantos Csaba energiaügyi miniszter, Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója, Bíró Marcell, a miniszterelnök nemzetbiztonsági főtanácsadója, Szarvas Ferenc, a Mavir Zrt. vezérigazgatója, Hernádi Zsolt, a Mol elnök-vezérigazgató, Mátrai Károly, az MVM Zrt. vezérigazgatója, valamint Máté János Miniszterelnöki Programirodát vezető államtitkár. 


Borítókép: Orbán Viktor (Fotó: Facebook/Orbán Viktor)

