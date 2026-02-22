Rendkívüli

Lelőttek egy fegyveres férfit Trump floridai birtokánál

Magyar PéterTisza PártVálasztás 2026

Még vasárnap is volt olyan Tisza-jelölt, aki nem adta le az aláírásokat

A Tisza-vezér újra a saját nagyotmondásának az áldozatává vált.

Magyar Nemzet
2026. 02. 22. 14:20
Főhet Magyar Péter feje Fotó: Máté Krisztián
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Ismét kiderült: Magyar Péter nagyotmondásban a legjobb. A Tisza Párt elnöke bár szombaton azt állította, minden jelöltjük összegyűjtötte a szükséges 500 ajánlást, addig vasárnap délelőtt a paksi jelöltjük még egyetlen érvényes aláírást sem adott le. Eközben a baloldali pártvezér 250 ezer ajánlásról beszélt, azonban hamar kiderült, ebből egy szó sem igaz.

20241004 Budapest A Tisza Párt tüntetése a közmédia épülete előtt. fotó: Markovics Gábor (MG) MW Bulvár képen: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke
Fotó: Markovics Gábor

Már 10 órára, az ajánlóívek felvétele után egy órával összegyűjtöttétek az induláshoz szükséges ajánlások sokszorosát – idézte fel a Mandiner Magyar Péter szombati közlését. A portál rámutatott, hogy ezzel szemben a valóság az, hogy a Tolna vármegyei 3-as választókerületben a vasárnap délelőtti adatok szerint egyedül csak Süli János, a Fidesz–KDNP jelöltje gyűjtötte össze az induláshoz szükséges ajánlást. 

Cseh Tamás, a Tisza jelöltje csak átvette az íveket, aláírást még nem adott le addig. 

Ahogy korábban a Magyar Nemzet beszámolt róla, az Alapjogokért Központ közérdekű adatigénylést nyújtott be a Nemzeti Választási Irodához (NVI), így derült ki, Magyar Péter ezúttal sem mondott igazat. 

A Tisza-vezér azt állította, szombat délig már több mint 250 ezer ajánlást gyűjtöttek országosan, azonban a hivatalos adatok szerint délután 16 óráig – a hivatalos zárásáig – csupán mintegy 110 ezer aláírás érkezett be a baloldali párttól.

Az adatok szerint a Tisza Párt 16 óráig összesen 13 806 ívet adott le, egy íven pedig legfeljebb nyolc aláírás szerepelhet, a gyakorlatban általában kevesebb. Ezek alapján Magyar Péteréknek legfeljebb 110 448 ajánlása lehetett akkor, amikor a baloldali pártelnök 250 ezer aláírással hitegette a követőit.

Ezzel szemben a Fidesz–KDNP 24 523 ívet adott le, ami nagyságrendileg 196 ezer ajánlást jelent, ez közel 85 ezerrel több, mint a Tisza Pártnak.

Az Alapjogokért Központ szerint a Tisza Párt kezdetektől inkább látszatpolitikát folytatott: pártnak tűnik, de valójában digitális mozgalom, és a látszólagos kutatási vezetés, a programjuk vagy a magyar érdekek képviselete is sokszor illúzió. Az ajánlásgyűjtés sem kivétel: Magyar Péter állításai jelentősen eltértek a hivatalos számoktól, ami a párt látszatjellegét ismét igazolja.

Magyar Péter alapvetése, hogy a valóság nem az, amit bizonyítani lehet, hanem az, amit kiír a Facebookra – mutatott rá az Alapjogokért Központ. Megjegyezték: az ajánlásgyűjtés sem kivétel a látszatra alapuló politika alól.

Fölényes Fidesz győzelem! Peti! A számok nem hazudnak, csak te

– írta közösségi oldalán Kocsis Máté. 

Frissítés

A Mandiner időközben frissítette cikkét, eszerint a Tisza-jelölt vasárnap délután már leadta ajánlásait, így státusza bejelentettre változott. 


További játékainkhoz kattintson ide!

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Máté Krisztián)

add-square Választás 2026

Megszólalt a Fidesz kampányfőnöke: hétfőtől új fokozatba kapcsol a kormánypárt

Választás 2026 20 cikk chevron-right

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekMagyar Péter

Csíkszívó Péter kalandjai – Első nap

Bayer Zsolt avatarja

A Nemzeti Választási Iroda hivatalos adatai szerint Magyar Péter biztosan hazudott a Tisza jelöltjei által gyűjtött aláírások számáról.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu