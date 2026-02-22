Még vasárnap is volt olyan Tisza-jelölt, aki nem adta le az aláírásokat

Ismét kiderült: Magyar Péter nagyotmondásban a legjobb. A Tisza Párt elnöke bár szombaton azt állította, minden jelöltjük összegyűjtötte a szükséges 500 ajánlást, addig vasárnap délelőtt a paksi jelöltjük még egyetlen érvényes aláírást sem adott le. Eközben a baloldali pártvezér 250 ezer ajánlásról beszélt, azonban hamar kiderült, ebből egy szó sem igaz.

Fotó: Markovics Gábor

Már 10 órára, az ajánlóívek felvétele után egy órával összegyűjtöttétek az induláshoz szükséges ajánlások sokszorosát – idézte fel a Mandiner Magyar Péter szombati közlését. A portál rámutatott, hogy ezzel szemben a valóság az, hogy a Tolna vármegyei 3-as választókerületben a vasárnap délelőtti adatok szerint egyedül csak Süli János, a Fidesz–KDNP jelöltje gyűjtötte össze az induláshoz szükséges ajánlást.

Cseh Tamás, a Tisza jelöltje csak átvette az íveket, aláírást még nem adott le addig.

Ahogy korábban a Magyar Nemzet beszámolt róla, az Alapjogokért Központ közérdekű adatigénylést nyújtott be a Nemzeti Választási Irodához (NVI), így derült ki, Magyar Péter ezúttal sem mondott igazat.

A Tisza-vezér azt állította, szombat délig már több mint 250 ezer ajánlást gyűjtöttek országosan, azonban a hivatalos adatok szerint délután 16 óráig – a hivatalos zárásáig – csupán mintegy 110 ezer aláírás érkezett be a baloldali párttól.

Az adatok szerint a Tisza Párt 16 óráig összesen 13 806 ívet adott le, egy íven pedig legfeljebb nyolc aláírás szerepelhet, a gyakorlatban általában kevesebb. Ezek alapján Magyar Péteréknek legfeljebb 110 448 ajánlása lehetett akkor, amikor a baloldali pártelnök 250 ezer aláírással hitegette a követőit.

Ezzel szemben a Fidesz–KDNP 24 523 ívet adott le, ami nagyságrendileg 196 ezer ajánlást jelent, ez közel 85 ezerrel több, mint a Tisza Pártnak.

Az Alapjogokért Központ szerint a Tisza Párt kezdetektől inkább látszatpolitikát folytatott: pártnak tűnik, de valójában digitális mozgalom, és a látszólagos kutatási vezetés, a programjuk vagy a magyar érdekek képviselete is sokszor illúzió. Az ajánlásgyűjtés sem kivétel: Magyar Péter állításai jelentősen eltértek a hivatalos számoktól, ami a párt látszatjellegét ismét igazolja.