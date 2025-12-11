A Real sztárja káromkodva válaszolt, amikor Xabi Alonso kirúgása lett a téma + videó

A Celta Vigo elleni hazai 2-0-s bajnoki vereség után a Bajnokok Ligájában a Manchester City is elvitte a három pontot a Real Madrid otthonából. Noha Xabi Alonso együttes Rodrygo góljával még 1-0-ra vezetett, az angol csapat még az első félidőben fordított, s végül 2-1-re nyert. A Real továbbra is gödörben van, az elmúlt nyolc meccséből mindössze kettőt nyert meg. Xabi Alonso a szerdai meccs hajrájában már füttyszót is kapott a Santiago Bernabéuban a saját közönségétől. A királyi gárdánál már a hétvégi vereség után is arról cikkeztek, hogy a nyáron érkező spanyol vezetőedző állása veszélyben lehet, a téma a BL-vereség után természetesen újra napirenden volt.

Vajon Xabi Alonso vezeti ki a Real Madridot a gödörből? Fotó: JOSE BRETON / NurPhoto

Jude Bellingham nem fogta vissza magát a Real Madrid veresége után

Az angol középpályással a TNT Sports készített interjút, aki elmondta először, hogy a játékosok felől továbbra is teljes a bizalom Xabi Alonso felé. Bellingham azt is elmondta, hisznek benne, hogy pár vereség miatt nem kell a teljes idényt a kukába dobniuk, s továbbra is harcban lehetnek a legnagyobb trófeákért. Ezt követően aztán az angol káromkodva folytatta.

El kell fogadnunk ezt a szar helyzetet (angolul a s*it szót használva – a szerk.). Küzdünk tovább és megyünk előre.

A külvilágot, a sajtót ki kell zárnunk, s jelen helyzetre megoldást kell találnunk az öltözőben – folytatta Bellingham. – Az egyik problémánk a mérkőzések kezelése. Szenvedünk, amikor mi kapjuk az első gólokat és hátrányban kell játszanunk, ez pedig nem áll jól nekünk.

Az angol zárásnak elmondta, hogy lehet csak egy kis szerencsére lesz szükségük, hogy kilábaljanak ebből a gödörből, miután remek játékosokkal van tele a Real kerete. Bellingham reméli, hogy a hétvégi Alavés elleni La Liga-mérkőzésen sikerül javítaniuk, ahol a Marca és a BBC információi szerint is Xabi Alonso lesz bizonyosan a vezetőedző.

A TNT riportere egyébként az interjú végén elnézést kért a nézőktől a káromkodásért. Míg az internetre feltöltött változatban kisípolták az adott jelenetet.

Bellingham levegőnek nézte az ellenfelet

