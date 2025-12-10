„Nem fogok helyette vizelni” – Guardiola egészen bizarr tanácsot adott Xabi Alonsónak

Pep Guardiola a rá jellemző egyedi stílusban nyilatkozott a Real Madrid elleni Bajnokok Ligája-mérkőzést megelőzően: a Manchester City trénerét arról kérdezték a szerda összecsapást felvezető sajtótájékoztatón, hogy mit üzenne vagy tanácsolna Xabi Alonsónak – a 44 esztendős baszk alatt elkezdett inogni a kispad Madridban –, Guardiola pedig meglepő választ adott.

Pep Guardiola hangzatos nyilatkozatot tett a szerdai Real Madrid–Manchester City BL-mérkőzés előtt. Fotó: Anadolu via AFP/Burak Akbulut

Vizeljen csak saját maga. Nem fogok helyette vizelni. Micsoda főcím, nem igaz?

– mosolygott a City edzője, mielőtt folytatta. – Minden jót kívánok Xabinak, de a jövőjére én tényleg nem tudok választ adni. Ti mind jobban ismeritek a helyzetet, mint én. Nem beszéltem Florentino Pérezzel, és ő sem mondta nekem, hogy a szerdai lesz Xabi utolsó meccse. De Xabi uralja a helyzetet, pontosan tudja, miről szól ez az egész. Engem viszont az érdekel, hogy mi mit csináljunk jól. Ahhoz, hogy legyőzd a Real Madridot, nem elég jobbnak lenned, sokkal jobbnak kell lenned.

Pep Guardiola együttérez Xabi Alonsóval

A két szakember jól ismeri egymást, Xabi Alonso még a Bayern Münchennél volt játékosa a City jelenlegi edzőjének, aki pontosan tudja, mit jelent irányítani egy ekkora klubot: Guardiola négy sikeres év után távozott anno a Barcelonától, ahol hatalmas nyomás nehezedett rá. – Együttérzek vele, mert dolgoztunk közösen, és az hihetetlen élmény volt. Sok mindent megosztottunk egymással – utalt Guardiola arra, hogy Xabi Alonso a visszavonulása után az ő irányítása alatt kezdte el az edzői képzést a Bayernnél. – A Barcelona és a Madrid a két legnehezebb klub egy edzőnek a nyomás és a környezet miatt.

Ha én az előző idényemet itt, Madridban teljesítem, engem már kirúgtak volna.

– Xabi képes megfordítani a dolgok állását, és megtenni a szükséges lépéseket – mondta.

A Real Madrid tizenkét, míg a Manchester City tíz ponttal áll öt mérkőzés után a BL-alapszakasz tabelláján, az egymás elleni találkozójuk szerdán 21 órakor kezdődik.