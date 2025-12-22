RB LeipzigXavi SimonsLipcseLois OpendaSeskoBundesligaátigazolás

A Liverpool meccse is megmutatta: Gulácsiék jöttek ki jól a lipcsei káoszból

A német labdarúgó-bajnokságban is megkezdődik a téli szünet. Tizenöt forduló után az előző idényben a saját Bundesliga-történetének legrosszabb szereplését produkáló RB Leipzig a negyedik helyen áll, tíz napja pedig még második volt. A Gulácsi Pétert és Willi Orbánt is foglalkoztató lipcseiek komoly változáson mentek át nyáron, és váratlan módon, az elmúlt hónapok alapján a távozók sokkal jobban bánhatják a csapatváltásukat, mint az érkezők.

Wiszt Péter
2025. 12. 22. 5:20
Benjamin Sesko, Xavi Simons és Lois Openda (b–j) lipcsei mezben mind sikeresebbek voltak, mint az új csapataiknál (Fotó: DPA/Jan Woitas)
A 2024–25-ös Bundesliga-idény végén Lőw Zsolt sem tudta megmenteni az RB Leipzig együttesét attól, hogy negatív rekordot jelentő hetedik helyen zárjon, és ezzel lemaradjon a nemzetközi kupaporondról. Nyáron Gulácsi Péter és Willi Orbán távozásáról is szóltak a hírek, és noha ők végül maradtak, ám sok más lipcsei klasszis eligazolt a klubtól. Leginkább fiatalok érkeztek a helyeikre, ezért úgy tűnt, hogy aligha lesz jobb évada a csapatnak, de a Bayern München elleni 0-6-os nyitány után Ole Werner irányításával magára talált a gárda.

Gulácsi Péter az RB Leipzig kapusaként sokat tesz azért, hogy ilyen jól alakul eddig az idény, de a nyári igazolások is segítik a lipcseieket
Gulácsi Péter az RB Leipzig kapusaként sokat tesz azért, hogy ilyen jól alakul eddig az idény, de a nyári igazolások is segítik a lipcseieket (Fotó: AFP/Odd Andersen)

Az RB Leipzig szárnyal a fiatal igazolásaival

A Leipzig augusztus 22-én 6-0-s vereséget szenvedett a Bayern vendégeként, a következő két és fél hónapban viszont egyetlen vereséget sem szenvedett. Ez idő alatt két kört ment a Német Kupában, míg a bajnokságban hét győzelem mellett egy döntetlen volt a mérleg. A Hoffenheim ellen november elején jött egy 3-1-es vereség, de az ezt követő egy hónap is kupatovábbjutást és bajnoki menetelést tartalmazott. A 13. forduló után 29 ponttal a második volt a lipcsei csapat, ám a szünet előtt a sérüléshullám is lecsapott, és az Union Berlin és a Leverkusen elleni vereség miatt végül negyedikként telelhetnek Gulácsiék – három ponttal a második Dortmund mögött.

A lipcseiek nyáron az új játékosokért összesen 136 millió eurót fizettek, de jelenleg aligha gondolják úgy a szurkolók, hogy ez pénzkidobás volt. 

  • A húszéves dán Conrad Harder az érkezése óta minden mérkőzésen játszott, védő létére már gólt is szerzett.
  • A 23 éves brazil csatár, Rómulo – amikor egészséges volt – szintén mindig pályára lépett, négy gólnál és három gólpassznál jár.
  • Az elefántcsontparti Yan Diomande mindössze 19 éves, de ő már hét gólt és három gólpasszt jegyzett, és több találkozón is kiemelkedett csapatából.
  • A belga Johan Bakayoko sem lóg ki az érkezők közül: a 22 éves szélső alapember lett, és három góllal máris segített.
  • Werner szinte minden találkozón számított Ezechiel Banzuzira is, a húszéves holland középpályás szintén három találatban vállalt szerepet.
  • Max Finkgrafe (21 éves, német) és Andrija Makszimovics (18, szerb) még a keretből azok, akik nyáron érkeztek, ők egyelőre leginkább a kispadon ülnek, de csereként már többször beálltak a hajrákban.
Yan Diomande (középen) rengeteg gondot okozott az RB Leipzig ellenfeleinek
Yan Diomande (középen) rengeteg gondot okozott az RB Leipzig ellenfeleinek (Fotó: AFP/Alexandra Beier)

Minden távozónak jobban ment Lipcse-mezben

Bár Gulácsi és Orbán mellett Castello Lukeba, Nicolas Seiwald, David Raum és Christoph Baumgartner is mind több játékperccel rendelkezik az érkezetteknél, nehezen vitatható, hogy a Lipcse őszi formajavulása a frissen érkezett fiataloknak is köszönhető. Ezt augusztus végén még egyáltalán nem lehetett várni, pláne, mert nyáron 195,1 millió euró értékben távoztak játékosok. Olyanok (is), akik az elmúlt években az RB Leipzig legjobbjai közé tartoztak. Az új csapataikban azonban egyikük sem tudja eddig hozni azt a szintet, amit korábban.

  • A 22 éves Benjamin Sesko 76,5 millió euróba került a Manchester Unitednek, de a szlovén támadó eddig mindössze két góllal hálálta ezt meg – igaz, november végén kisebb sérülést is elszenvedett.
  • Xavi Simonsért 65 millió eurót fizetett a Tottenham, ahol eddig a legemlékezetesebb megmozdulása Virgil van Dijk megtaposása volt a Liverpool elleni szombati bajnokin. A holland játékos majdnem 1300 játékperc alatt két gólnál és három gólpassznál jár – Lipcsében két év alatt 22 gól és 24 gólpassz volt a mérlege.
  • Lois Openda a mostani idényt kölcsönben tölti a Juventusnál, de amíg a belga center a Leipzignél töltött két idényében 41 gólt és 18 gólpasszt jegyzett, addig Olaszországban szombaton iratkozott fel először a kanadai táblázatra.
  • Bár a dán Yussuf Poulsen nem az elmúlt években volt a legeredményesebb Lipcsében, a csatár még tavaly is jóval sikeresebb volt időarányosan ott, mint eddig a mostani idényben a maga egyetlen góljával Hamburgban.
  • A francia középhátvéd, Mohamed Simakan hiába kap lehetőséget a szaúdi al-Nasszr csapatában, ott egyelőre nem tud olyan teljesítményt nyújtani, mint a lipcsei éveiben.

Xavi Simons, Lois Openda, Benjamin Sesko és Yussuf Poulsen révén négy igazi gólvágó távozott Lipcséből a nyáron, ehhez képest míg ők új klubjaikban szenvednek, addig a német csapat 18 tétmérkőzésen 41 gólnál jár az idényben. Nehéz vitatni, hogy a nyári átigazolási időszakból nem csupán anyagilag, de a jövő szempontjából is jobban jött ki a klub, amely január 10-án, a St. Pauli otthonában folytatja a Bundesligát – még az is lehet, hogy újabb változásokkal a játékoskeretében.

