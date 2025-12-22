A Liverpool meccse is megmutatta: Gulácsiék jöttek ki jól a lipcsei káoszból

A 2024–25-ös Bundesliga-idény végén Lőw Zsolt sem tudta megmenteni az RB Leipzig együttesét attól, hogy negatív rekordot jelentő hetedik helyen zárjon, és ezzel lemaradjon a nemzetközi kupaporondról. Nyáron Gulácsi Péter és Willi Orbán távozásáról is szóltak a hírek, és noha ők végül maradtak, ám sok más lipcsei klasszis eligazolt a klubtól. Leginkább fiatalok érkeztek a helyeikre, ezért úgy tűnt, hogy aligha lesz jobb évada a csapatnak, de a Bayern München elleni 0-6-os nyitány után Ole Werner irányításával magára talált a gárda.
Az RB Leipzig szárnyal a fiatal igazolásaival
A Leipzig augusztus 22-én 6-0-s vereséget szenvedett a Bayern vendégeként, a következő két és fél hónapban viszont egyetlen vereséget sem szenvedett. Ez idő alatt két kört ment a Német Kupában, míg a bajnokságban hét győzelem mellett egy döntetlen volt a mérleg. A Hoffenheim ellen november elején jött egy 3-1-es vereség, de az ezt követő egy hónap is kupatovábbjutást és bajnoki menetelést tartalmazott. A 13. forduló után 29 ponttal a második volt a lipcsei csapat, ám a szünet előtt a sérüléshullám is lecsapott, és az Union Berlin és a Leverkusen elleni vereség miatt végül negyedikként telelhetnek Gulácsiék – három ponttal a második Dortmund mögött.
A lipcseiek nyáron az új játékosokért összesen 136 millió eurót fizettek, de jelenleg aligha gondolják úgy a szurkolók, hogy ez pénzkidobás volt.
- A húszéves dán Conrad Harder az érkezése óta minden mérkőzésen játszott, védő létére már gólt is szerzett.
- A 23 éves brazil csatár, Rómulo – amikor egészséges volt – szintén mindig pályára lépett, négy gólnál és három gólpassznál jár.
- Az elefántcsontparti Yan Diomande mindössze 19 éves, de ő már hét gólt és három gólpasszt jegyzett, és több találkozón is kiemelkedett csapatából.
- A belga Johan Bakayoko sem lóg ki az érkezők közül: a 22 éves szélső alapember lett, és három góllal máris segített.
- Werner szinte minden találkozón számított Ezechiel Banzuzira is, a húszéves holland középpályás szintén három találatban vállalt szerepet.
- Max Finkgrafe (21 éves, német) és Andrija Makszimovics (18, szerb) még a keretből azok, akik nyáron érkeztek, ők egyelőre leginkább a kispadon ülnek, de csereként már többször beálltak a hajrákban.
