A Liverpool meccse is megmutatta: Gulácsiék jöttek ki jól a lipcsei káoszból

A 2024–25-ös Bundesliga-idény végén Lőw Zsolt sem tudta megmenteni az RB Leipzig együttesét attól, hogy negatív rekordot jelentő hetedik helyen zárjon, és ezzel lemaradjon a nemzetközi kupaporondról. Nyáron Gulácsi Péter és Willi Orbán távozásáról is szóltak a hírek, és noha ők végül maradtak, ám sok más lipcsei klasszis eligazolt a klubtól. Leginkább fiatalok érkeztek a helyeikre, ezért úgy tűnt, hogy aligha lesz jobb évada a csapatnak, de a Bayern München elleni 0-6-os nyitány után Ole Werner irányításával magára talált a gárda.

Gulácsi Péter az RB Leipzig kapusaként sokat tesz azért, hogy ilyen jól alakul eddig az idény, de a nyári igazolások is segítik a lipcseieket (Fotó: AFP/Odd Andersen)

Az RB Leipzig szárnyal a fiatal igazolásaival

A Leipzig augusztus 22-én 6-0-s vereséget szenvedett a Bayern vendégeként, a következő két és fél hónapban viszont egyetlen vereséget sem szenvedett. Ez idő alatt két kört ment a Német Kupában, míg a bajnokságban hét győzelem mellett egy döntetlen volt a mérleg. A Hoffenheim ellen november elején jött egy 3-1-es vereség, de az ezt követő egy hónap is kupatovábbjutást és bajnoki menetelést tartalmazott. A 13. forduló után 29 ponttal a második volt a lipcsei csapat, ám a szünet előtt a sérüléshullám is lecsapott, és az Union Berlin és a Leverkusen elleni vereség miatt végül negyedikként telelhetnek Gulácsiék – három ponttal a második Dortmund mögött.

A lipcseiek nyáron az új játékosokért összesen 136 millió eurót fizettek, de jelenleg aligha gondolják úgy a szurkolók, hogy ez pénzkidobás volt.