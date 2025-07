Az augusztusi budapesti koncert Leslie Mandoki szabadságra hangolt, élő zenei önarcképe

Leslie Mandoki számtalan német televíziós műsor zenéjét szerezte, emellett több Disney-klasszikus zenei mestere is. Világsztárok, mint Lionel Richie, Phil Collins vagy Jennifer Rush producereként is ismert. Minden egyes dala magában hordozza gyökereit, fiatalkori barátságait és első zenei élményeinek lenyomatát. 1992-ben alapította formációját, a Mandoki Soulmatest.

Leslie Mandoki kialakította a világhírű Red Rock Studiot. Forrás: Mandoki Soulmates

Leslie Mandoki útja a Rock and Roll Hírességek Csarnokáig

Bár igazi világutazó, Tutzingban megtalálta a békét. Itt telepedett le családjával a Starnbergi-tó partján és itt alakította ki a világhírű Red Rock Studiot, amely több mint négy évtizede inspiráló alkotóműhely, ahol a hangszerek és a keverőpult is csúcsminőségűek. – Minden reggel felsétálok ide, vagy kenuval jövök és kikötök valahol a közelben. Nekem ez egy menedék, egy zenei alkotóhely, ahová a világ minden tájáról érkeznek fantasztikus zenészek. Technikai korlátok nincsenek, zeneileg mindent meg tudunk valósítani – mondta a zenész.

Az elmúlt 43 évben 72 aranylemez és számos platinalemez született itt, de mint mondja, az igazi értéket a bennük rejlő emberi üzenet adja.

Formációja a Mandoki Soulmates, a legendás zenekarvezetők zenekara, egy kivételes közösség, ahol a zenei szabadság nem pusztán ideológia, hanem élő valóság. 1992-ben e szellemiség mentén született meg a formáció, amely már a nevében is üzenetet hordoz: lélektársak zenei közössége, akiket az eszmék és érzelmek közös tere köt össze. Leslie producerként, zeneszerzőként és szövegíróként hamar az igényes, mélyen rétegzett zenei világ képviselőjévé vált, akinek neve mellé a legnagyobbak írták oda a sajátjukat.

Többek között olyan legendák játszanak a zenekarában, mint Ian Anderson (Jethro Tull), Jack Bruce (Cream), Al Di Meola, Bobby Kimball (Toto), vagy Greg Lake (Emerson, Lake & Palmer). Természetesen bele is hallgattunk az igazi zenei csemegének számító, Memory of our future címet viselő dupla albumába, ami azért is különleges, mert analóg technikával készült. Mint Leslie Mandoki elmondta, a lemezen hallható zene a woodstocki életérzés ma. Tizenkét dala napjaink aktuális kérdéseit, fontos társadalmi témáit és problémáit boncolgatja. – Azt a témát feszegeti, milyen felelőssége van a művésznek egy ilyen helyzetben, vészterhes időkben, amikor a világ labirintusában hiányzik az iránytű. A válasz számomra egyértelmű: hidakat kell építenünk, és az összetartozást kell hangsúlyozni, nem pedig az ellentéteket – jegyezte meg.

Története ott kezdődött, ahol a szabadság nevét még csak suttogva merték kiejteni: az egykori budapesti Bem Klub falai között.

Ez a különleges szellemi sziget nem csupán koncerthelyszín volt, hanem a kreatív ellenállás és a belső ébredés bátor menedéke a diktatúra dermesztő közegében

– szögezte le a művész. – A hetvenes években, amikor sokan még csak reménykedtek egy szabadabb világ lehetőségében, a zenében találtuk meg a lázadás nyelvét. Édesapám szavai is inspiráltak, aki azt mondta: „Ne álmodd az életedet, hanem éld az álmaidat!” Barátaimmal, Szűcs Lacával (Emerson) és Csupó Gáborral útnak indultunk, miután útlevélkérelmeinket újra és újra elutasították. Hárman együtt szöktünk át a határokon – tette hozzá. A három fiatal nemcsak tehetségükben, hanem a szabadság iránt érzett olthatatlan vágyukban is egymásra talált. 1975-ben életüket kockáztatva vágtak neki a lehetetlennek: egy több kilométeres sötét alagúton keresztül, a föld alól indultak el Nyugat felé, távol a korlátok, a cenzúra és az elfojtott álmok világától.

Leslie hangsúlyozta, hogy ez a disszidálás nem csupán fizikai menekülés volt, hanem egy belső forradalom is, egy döntés, amelyben az elszántság, a hivatástudat és az erkölcsi következetesség fonódott össze.

Számára ez volt az a mérföldkő, amikor a zene végleg túlnőtt a hangjegyeken, erkölcsi állásfoglalássá vált, és azóta is a szabadságvágy nyelvén szólal meg. A művész megosztotta velünk, hogy hosszú pályafutása során nem alkotott az anyanyelvén. Mint mondta, mélységesen tiszteli és szereti a magyar nyelvet, a szövegírókat, de disszidálása óta angolul írta a dalait. A kivétel az Ahol születtem című dal volt a Találkozások lemezen, aztán megszületett a Magyar Képek, amelyre több szöveget is írt. Az út, amely a Bem Klubból indult, végül nemcsak a nemzetközi sikerlisták élére, hanem a világ legnagyobb színpadaira vezette Leslie Mandokit. Azonban a gyökerei, az eszmék, a barátságok és az első hangok mindmáig visszhangzanak minden dallamában. Azóta is ezt vallja, ezt játssza szívvel, lélekkel és megalkuvás nélkül.

A koncert egy hazatérés. Forrás: Mandoki Soulmates

A budapesti koncert

Augusztus 21-én a művész visszatér Budapestre legendás formációjával, a Mandoki Soulmatesszel. A koncertet a budai Várban, a Szentháromság téren rendezik meg. Ahogy fogalmazott:

A koncert egy hazatérés, egy időtlen emlékezés dallamaiból szőtt hangszőnyeg, szabadságra hangolt, élő zenei önarckép, amely öt évtized eseményeit öleli át egyetlen este alatt. A múlt emlékei és a jelen dallamai egyetlen lélegzetbe olvadnak össze, és minden hang, minden akkord a szabadság iránti örök, olthatatlan vágyat zengi, egyszerre emlékezve és a jövőbe mutatva, ahol a zene válik a közös üggyé.

Az est jelmondata: 50 év szabadságvágy, amely Leslie életútjának hitvallása. A díjtalan koncerten felcsendülnek majd a legnagyobb Mandoki Soulmates-dalok és a legújabb korong melódiái, köztük: We Stay Loud, Blood in the Water, Devil’s Encyclopedia.