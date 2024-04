Világszerte felkavarta az állóvizet a Mandoki Soulmates új lemeze + videó

A szakma és azok a zenei kritikusok, akiknek már volt szerencséjük meghallgatni az új albumot, egyöntetűen pozitívan fogadták a Mandoki Soulmates A Memory Of Our Future című, új lemezét, méltatva annak zenei gazdagságát és művészi mélységeit a prog-rock hazájában, Angliában és az Amerikai Egyesült Államokban is. „Ez a zenekar egyszerűen 100 százalékban képviseli azt, amire zenészként vágyok” – fogalmazott Till Brönner német jazz-zenész, a banda tagja.

A Mandoki Soulmates. Fotó: Mandoki Soulmates

Több mint három évtizeddel megalakulása után a Leslie Mandoki által vezetett Mandoki Soulmates zenekar valódi áttörést hozott új albumával, amely hangtechnikai szempontból is kiemelkedő. A május 10-én megjelenő teljes korongot analóg eszközökkel rögzítették és állították elő, hűen megőrizve a művészi folyamat autentikus élményét az első hangtól a kész bakelitig.

Ez az analóg hangzásesztétika még egy telefon kis hangszóróján is átjön ebben a digitális világban, ahol a legtöbben streamingen fogják hallgatni… Egy kézzel, töltőtollal írt levél a közönségünknek

– fogalmazott Leslie Mandoki.

Egy 80 perces, egyetlen központi gondolatra épülő album elkészítése ritka vállalkozás a mai zenei világban. Egy kontinensen átívelő projekt volt ez, hiszen a Starnbergi-tónál lévő Mandoki-stúdióban már lekevert analóg mesterszalagot a híres Greg Calbi (John Lennon, Bob Dylan, Paul Simon, Bruce Springsteen) finomította tovább Leslie-vel a New York-i Sterling Sound masztering stúdióban, míg a bakelit masztert az Emil Berliner Studiosban keverték. Mindkettő garancia arra, hogy az LP kiválóan megfeleljen minden speciális audiofil igénynek.

Ezzel sikerült az együttesnek melegséget és vibráló hangzást teremtenie, ami gyakran hiányzik a digitális felvételekről. Az A Memory Of Our Future összességében olyan változatos mű, mely a progresszív zenétől a jazz-rockig terjed és ötvözi a kompozíciós érettséget, a játékos könnyedséget, valamint a művészi szólókat izzó feszültségével és mélyreható társadalmi, politikai szövegeivel.

A Mandoki Soulmates a rock és fúziós nagymesterek generációkat átölelő szuperbandája, melynek tagjai az alapító, Leslie Mandoki mellett: Ian Anderson (Jethro Tull), Mike Stern, Al Di Meola, Randy Brecker, Till Brönner, Bill Evans, John Helliwell (Supertramp), Cory Henry, Richard Bona, Steve Bailey, Simon Phillips (Toto), Tony Carey (Rainbow), Nick van Eede (Cutting Crew), Jesse Siebenberg és Mark Hart (mindketten a Supertrampből). Egy olyan összefogás, mely az emberiség egységéért emel szót a megosztottság útvesztői közepette.

„Nagyon várjuk A Memory Of Our Future megjelenését, a Blood In The Water című dal izgalmas meghívást jelent, egy igazi és mély zenei utazás ígéretét”– nyilatkozta Phil Aston zenei kritikus.