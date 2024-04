Hamarosan érkezik a Mandoki Soulmates új albuma + exkluzív videó

A Mandoki Soulmates által rögzített daloknak ezúttal is fontos társadalmi üzenete van: a lemez borítóján szereplő fekete hattyú a görög mitológiában a katasztrófákat, a nehéz korszakokat jelképezi.

Leslie Mandoki, Mike Stern és Al di Meola régi barátok és zenésztársak. Fotó: Mandoki Soulmates

Mint azt Leslie Mandoki a Magyar Nemzetnek adott exkluziv interjúban is kifejtette: a világ jelenleg súlyos krízishelyzetbe került.

Zenésztársaival ezekben az időkben szeretnének reményt nyújtani, ott állni az alagút végén és világítani egy fáklyával.

Szeretnék, ha a lemez borítóképén is megjelenő fekete hattyú, amelyet a görög mitológiából ismerhetünk, és amely a válságokat szimbolizálja, ismét fehérré változna.

Az olyan dalcímek, mint a Blood in the Water (Vér a vízben) vagy a Devil’s Encyclopedia (Az ördög enciklopédiája) szintén arra utalnak, hogy az élet kibillent a normális medréből, az eddigi bizonyosságok pedig megszűntek. Az olyan dalok, mint például a We Stay Loud, azaz a Hangosak maradunk című szerzemény nemcsak a háború, de a közösségi média gépezete ellen is felszólalnak.

A felvételeket csak és kizárólag analóg jelfeldolgozással rögzítették, de a keverés, sőt a vinil lemezek préselése is analóg technikákkal történt.

A Leslie Mandoki által „a digitális csalások és átverések korszakának” nevezett időkben a Soulmates visszatért a hiteles hangzáshoz.