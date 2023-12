Leslie Mandoki: A zene számunkra nem csupán hangok összessége, hanem a legfontosabb összekötő erő

Nagyon hálás vagyok a Mandoki Soulmates és a magam nevében is, hogy ilyen értékes és mozgalmas évet köszönhetünk a közönségünknek egy gondterhelt időszakban, amikor az emberiség a krízisek labirintusában még az iránytűt is elveszítette

– mondta Leslie, aki sikeres évre tekinthet vissza. Már január 7-én is kiváló személyiségek köszöntötték, köztük a bajor miniszterelnök; születésnapi ünnepségén a német közélet krémje is jelen volt, méltóképpen emelve ki az esemény fontosságát.

Al Di Meola és Leslie Mandoki az aranylemezzel. Forrás: Mandoki Soulmates

A 30. évét ünneplő Mandoki Soulmates a sikeres koncertturné mellett aranylemezt is ünnepelhet, a Magyar Képek című korongot Bartók Béla inspirálta. Leslie évtizedek óta töretlen sikerrel, elkötelezetten játszik minőségi zenét. Világhírű stúdióját negyven évvel ezelőtt alapította, idén november 29-én a bajor kormány az év vállalkozójaként tüntette ki. Ez az elismerés nem csupán a zeneiparban elért kimagasló sikereit, hanem hosszú távú vállalkozói hozzájárulását is méltatja. A Red Rock Stúdió Európa egyik legnagyobb stúdiója, ahol olyan szupersztárokkal dolgoztak együtt, mint Phil Collins, Lionel Richie, Bonnie Tyler, Chaka Khan. Több Disney-filmhez kapcsolódó zene is itt született, így a Mackótestvér zenéje, a Tarzanból Phil Collins: You’ll Be In My Heart című Oscar- és Golden Globe-díjas dala, valamint a Mulan, az Atlantisz, zenéje és Elton John alkotása, az Irány Eldorádó is. Az Audi-Volkswagen csoporttal évtizedek óta szintén szoros kapcsolatban áll, és megannyi ipari és reklámfelvételt is jegyez. Számos német televíziós műsor zenéjét, az FC Bayern himnuszát, olimpiai megnyitók dalait, sőt még Angela Merkel kampányzenéjét is itt alkották meg.

Az elmúlt periódusban együtt dolgozott a legendás hangmérnökkel, Greg Calbivel, aki a híres Sterling Sound stúdió ikonikus szakembere Amerikában. A munkafolyamat során a Mandoki Soulmates új albumának előkészítése mellett Mandoki meglátogatta otthonában a zenekar másik alapító tagját és jó barátját, Al Di Meolát, aki a drámai szívinfarktusa után a felépülésére koncentrál.

A Mandoki Soulmates új albumán elképesztő szólók is helyet kaptak:

Leslie, ez a legjobb album, amit harminc év alatt csináltunk

– mondta Al Di Meola. A találkozás alkalmával Leslie átadta a korábban jól megérdemelt aranylemezt Al Di Meola részére, amely a második elismerés ugyanarra a zenei anyagra, az első aranylemezt az eredeti angol albumhoz, a másodikat pedig a magyar változathoz, a Magyar Képekhez nyerték el. Leslie külön kifejezte háláját a magyar énekeseknek is, akik az eredeti angol album anyagát anyanyelvén, magyarul szólaltatták meg, köztük olyan kiváló művészek, mint Ákos, Zséda, Caramel, Charlie, Mező Misi, Pápai Joci, és nem utolsósorban Takáts Tamás.

Leslie mindig is híres volt karitatív tevékenységeiről, nemrég Kölnben az RTL jótékonysági gyűjtésén vett részt, majd Európa legnagyobb jótékonysági showján több mint 21 millió eurót gyűjtött össze művésztársaival a rászoruló gyermekek számára a Berlinben megrendezett Herz für Kinder programban a BILD-ZDF gondozásában, ahol lányával, Lárával jelent meg. Lára Németországban ismert színésznő, saját szombat esti krimisorozattal szórakoztatja a legnagyobb német adó, a ZDF közönségét. A jótékonysági esten egy igazi élő legendával is találkoztak: Margot Friedländer, a holokauszt 102 éves túlélője személyes és nem mindennapi történetével is inspirálta a művészt. Az idős hölgy üzenete a világnak egyszerű: „Légy ember! Nincs keresztény, muszlim vagy zsidó vér, csak emberi vér van” – mondta Margot Friedländer.

A szabadság és a béke ikertestvérek, egyik sem létezik tartósan a másik nélkül. Ezt, ha valaki Európában fájdalmasan megtapasztalta, azok mi, magyarok vagyunk. Ezért olyan fontos, hogy akkor és ott is hidakat építsünk, ahol már a pilléreket is elmosta az ellenségeskedés és néha még a gyűlölet is. Univerzális zenei nyelvünk segítségével azt célozzuk meg, hogy áthidaljuk a határokat. A zene számunkra nem csupán hangok összessége, hanem a legfontosabb összekötő erő. Fontos, hogy az alkotásainkban rejlő üzenetek hozzájárulnak a béke terjesztéséhez: a különböző nézeteket elismerő és ezt tiszteletben tartó eszmecsere, az empátia és a mások elfogadása… Célunk ezeket erősíteni

– fogalmazott Leslie Mandoki.

Borítókép: A Mandoki Soulmates fellépése a budapesti Szent István-bazilika előtt augusztus 20-án (Fotó: Szabad Föld/Kállai Márton)