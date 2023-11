Leslie Mandokit kitüntette a bajor kormány

Hálás vagyok mindenért, ez a kitüntetés számomra rendkívül megható. Soha nem kerestem a sikert, egész életemben szorgalmasan dolgoztam, a munkámat mindig is nagyon szerettem. A kudarcokból tanultam, a sikerekből táplálkoztam, a váratlan helyzeteket igyekeztem megoldani, a paradigmaváltozásokkal dacoltam, és mindig igyekeztem új utakat találni. Egyszerűen csak végeztem a dolgomat. Nagyon hálás vagyok a szüleimnek, akitől az akkori diktatúra ellenére értékes és szép gyermekkori élményeket kaptam, a budapesti csodálatos tanáraimnak mély és tiszteletteljes köszönet jár. Visszatekintve az elmúlt évtizedekre, mindig is fontos volt számomra, hogy a megállíthatatlan idő csak teljen, és ne múljon el nyomtalanul. Az üzenetem mindig egyszerű volt: éljünk békében, szabadságban, szeretetben, elfogadásban és tiszteljük egymást. A zene és a művészet mindig is az egyik legkifejezőbb eszközöm volt, hisz a zenében rejlik a legnagyobb összekötő erő, ami minden gátat át tud hidalni