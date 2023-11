A tagok személyes megszólalása mellett soha nem látott felvételek és kulisszatitkok is megnyílnak, közös főzések, ínyenc éttermi élmények, valamint a zenekar próbáinak egyedi hangulata, amely egy időben meghitt és szórakoztató. Megismerhetjük azt a tehetséget, kitartást, szorgalmat és elkötelezettséget, amely lehetővé tette a Leslie Mandoki együttese, a Mandoki Soulmates számára, hogy a zene világában kiemelt helyet foglaljanak el.

Leslie Mandoki és zenekara, a Mandoki Soulmates Forrás: Mandoki Soulmates



Leslie Mandoki, a zenekar alapítója és vezetője elmondta:

Ez a film egy szeretett gyermek, amelyben minden hang, minden akkord és minden pillanat a szívünkből jön. Szeretnénk megosztani ezt a különleges utazást a közönséggel, hogy veletek ünnepelhessük ezt a mérföldkövet.

A dokumentumfilm egyedülálló bepillantást enged a negyven évet ünneplő Leslie Mandoki által alapított világhírű Red Rock stúdióba is, amely a festői szépségű Starnbergi-tó partján fekszik, ahol a zeneirodalom legnagyobb csillagai is készítettek már felvételeket Leslie Mandoki vezetésével. Mások mellett Phil Collins, Lionel Richie, Jennifer Rush és Chaka Khan is rögzített itt dalokat. A lenyűgöző filmkockák megidézik a legismertebb Mandoki Soulmates-koncertek helyszíneit a világban, legyen az a londoni Hammersmith, a párizsi Olympia, a New York-i Beacon Theater – ahol a Rolling Stones a Shine a Light című filmen dolgozott Martin Scorsese rendezésében –, továbbá a müncheni Circus Krone, ahol a Beatles, a Rolling Stones és Frank Zappa is koncertezett már, a berlini Konzerthaus és Cannes-i Palais de Festival.

És természetesen az erdélyi koncert emlékezetes momentumai, miként a csodálatos budapesti helyszínek sem maradhattak ki. A müncheni hivatalos ünnepség feledhetetlen pillanataiba is betekinthetünk, ahol az összes német demokratikus párt elnöke, a legismertebb német és angolszász művészek ünnepelték a zenekar alapításának a harmincadik évfordulóját.

A Mandoki Soulmates nemcsak egy kiváló világsztárokból álló zenekar, hanem egy életérzés, ahol a művészet és a zene egymást karöltve páratlan élményt kínál több mint harminc éve minden rajongónak. A banda hídépítő szerepet tölt be szerte a világon, koncertjeiken nem a látványelemek határozzák meg a hangulatot, hanem a magával ragadó zene, a kiváló művészek, a pozitív energiák és a lelkes közönség.

A Mandoki Soulmates tagjai között olyan ikonok találhatók, akik a progresszív rock és a fusion jazz terén alkottak maradandót, és akik összesen 35 Grammy-díjjal büszkélkednek;

mások mellett Al Di Meola, Mike Stern, Bobby Kimball, Bill Evans, Randy Brecker, Nick Van Eede, Chris Thompson, Cory Henry, Till Brönner, Richard Bona és természetesen Leslie Mandoki, a zenekar vezetője.

Az együttes alapítója a lázadó progresszív jazz-rock és az örök fiatalság szellemiségének megtestesítője. A legjobb dalokat és hangulatot hozza létre a legkiválóbb zenészekkel. Számos arany és platina albumot, élő DVD-t és Blu-ray-t jelentetett meg, és koncertjeik helyszínei világszerte zsúfolásig telnek meg.

Borítókép: Leslie Mandoki és zenekara, a Mandoki Soulmates (Forrás: Mandoki Soulmates)