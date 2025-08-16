Romantikus maszatolás lett az év legígéretesebb filmjéből

Az eredeti ötleteknek és az egyéni hangoknak, különleges hangulatoknak teret biztosító független kis stúdió, az A24 az elmúlt évtizedben egyedülálló módon érzett rá, hogy a változatos történeteknek terepet adó streamingtartalmak és a franchise-vezérelt fősodorbeli stúdiófilmek közé ékelődve hogyan álljon olyan projektek mellé, amelyek nemcsak a díjátadókon aratnak, hanem financiálisan is jövedelmezőek tudnak lenni, annak ellenére, hogy nem szokványos zsánerfilmek. A brutalista, a Lady Bird, a Holdfény, az Ex Machina, A bálna, a Vaskarom, A szerelem ideje és A Zöld Lovag, csak néhány filmcím az elmúlt évekből, amik mind garantáltan valami frisset vagy izgalmasat hoztak a mozivászonra.

Chris Evans és Dakota Johnson a Többesélyes szerelem forgatásán. Fotó: A24

Többesélyes szerelem

Ebbe a felsorolásba illeszkedik a 2023-ban két Oscar-jelölést is bezsebelő Előző életek is, Celine Song megható, intim szerelmi drámája, ami az író-rendező legújabb filmjéhez hasonlóan egy szerelmi háromszög körül bonyolódott. A Többesélyes szerelem azonban amennyire nem limonádé, annyira nem is fajsúlyos dráma, és Song mintha két szék közé esett volna abbéli igyekezetével, hogy filmje, Hollywood elvárásaihoz igazodva, kicsit műfaji is legyen, nagy sztárokkal a főszerepben, de közben megmaradjon szerzői alkotásnak is, életszagúan hétköznapi tétekkel.

Lucy (Dakota Johnson) sikeres házasságközvetítő, de a magánéletében a modern nagyvárosi harmincasok tipikus életét éli. Magabiztosságot sugall, mégis őrlődik, hogy kit válasszon: a tehetős, művelt, udvarias, jóképű és magas Harryt (Pedro Pascal) vagy a csóró exbarátját, Johnt (Chris Evans)? A választás akár könnyűnek is tűnhetne, ha az embereket működtető algoritmusok nem lennének sokkal bonyolultabbak, mint amivel egy társkereső applikáció kombinálni tud.

Celine Song javára legyen írva, hogy az egyszerű alapszituációt nem tarkítják gyerekesen melodramatikus, butácska félreértéseken alapuló jelenetek, a szereplők üdítően érett felnőttként viselkednek – hiszen ez valóban nem „csak” egy könnyed romkom.

Másfelől viszont a film nagyon is karikatúraszerű, már-már szatirikusan leegyszerűsítő. Song maga is dolgozott házasságközvetítőként, de az önéletrajzi elemek ezúttal kevésbé nyilvánvalóak, mivel a rendezőnő egy sokkal absztraktabb és kontrasztosabb filmet készített a modern kori szerelem keresésről.