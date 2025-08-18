Leállt az olajszállítás, de mire számíthatnak a magyar fogyasztók?

– Ukrajna ismételten megtámadta a Barátság-kőolajvezetéket, és ezúttal megszakadtak a szállítások is – hívta fel a figyelmet a fejleményre közösségi oldalán Hortay Olivér. A Századvég klíma- és energiapolitikai üzletágának vezetője jelezte: egyelőre nem látszik, hogy az érintett transzformátorállomást mennyi idő alatt lehet helyreállítani.

A szakértő kiemelte:

eneregetikai, ellátási szempontból a magyar fogyasztókat közvetlen veszély nem fenyegeti, ugyanis hazánknak három hónapra elegendő tartalékai vannak.

– Ezzel együtt a politikai problémát meg kell oldani! Ukrajna nem zsarolhatja a kritikus infrastruktúra fenyegetésén keresztül Magyarországot! – tette hozzá a szakértő.

A Vilggazdaság cikke rámutat arra is, hogy Magyarország a teljes olajfelhasználása körülbelül 85 százalékát importálja, ami az összes energiaimport körülbelül egyharmada. Ennek a nagy része a Barátság-vezetéken érkezik Oroszországból, a többi a Janaf (Adria) vezetéken Horvátország felől. Hazánk emellett kilencven napra elegendő stratégiai olajtartalékkal is rendelkezik. Az Energy Institute statisztikai évkönyve szerint Magyarország kőolajfogyasztása tavaly napi 170,6 ezer hordót tett ki, azonban a nyári csúcsszezonban a fogyasztás ennél magasabb lehet.

A Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség adatai szerint június végén 628,3 ezer tonna kőolaj, 550,3 ezer tonna gázolaj és 240,7 ezer tonna benzin állt rendelkezésre. Az orosz–ukrán háború elmúlt három és fél éve során már korábban is érték támadások a Barátság-kőolajvezetéket, sőt a szállítások sem most állnak le először, a korábbi esetekben jellemzően egy-két napon belül újraindult a kőolaj áramlása a vezetéken.