Hihetetlen, hogy már ennyien csatlakoztak Nagy Feróékhoz

Már 2500-an vagyunk a ZEBRA digitális polgári körben – írta Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője a közösségi oldalán. A kormánypárti politikus arra buzdított minden érdeklődőt, hogy csatlakozzon.

Ahogy arról lapunk beszámolt, újabb szakaszához érkezett a digitális nemzeti honfoglalás, amikor hivatalosan bejegyezték a ZEBRA digitális polgári kört, amely nyitott a csatlakozók előtt. Kocsis Máté jelentette be az indulást, a tagság feltételeit pedig egyértelműen körvonalazta, amikor kijelentette, hogy a kör nyitott mindenki előtt, aki elutasítja a „liberális álhíreket és a kettős mércét”.

A frakcióvezető ugyanakkor egy listát közölt azokról, akiket nem várnak a körbe.

A felsorolásban többek között „álhírgyártó liberális újságírók”, „tiszás kamuprofilok”, „woke-misszionáriusok” és „háborúpárti brüsszeli lobbisták” szerepelnek. Külön kiemelte: nem kérnek „fizetett afrikai és dél-amerikai Magyar Péter-rajongókból”, sem „bukott SZDSZ-esekből”, név szerint említve Horn Gábort is.

Kocsis Máté azt is elárulta, hogy kik voltak az első tagjai a csapatnak: Bayer Zsolt, Görbicz Anita, György-Horváth Zsuzsa, Hernádi Ádám, Kaminski Fanny, Nacsa Lőrinc, Nagy Feró, Németh Balázs, Oberfrank Pál, Szijjártó Péter, Vincze Ottó, Ibolya Csenge, L. Simon László, Máthé Áron, Vida Péter, Zavaros Eszter, Nacsa Olivér, Balaicz Zoltán, Ballai Attila, Bárdosi Sándor, Budai Ivett, Gazsó L. Ferenc, Kruchina Károly, Kálomista Gábor, Lajos Tamás, Pindroch Szilárd, Selmeczi Gabriella, Szebeni István, Tóth Gabi, Fábián László.