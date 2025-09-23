ErdélySzékelyföldrégészet

Idegeskedhetnek a románok: feltárul Erdély valódi múltja

Erdélyország páratlanul gazdag ókori és középkori régészeti hagyatékába enged bepillantást a Határtalan Régészet című archeológiai magazin legújabb száma. A kiadvány a friss kutatási eredményekről is számot ad több gazdagon illusztrált írásban az Érmelléktől a Székelyföldig.

Balázs D. Attila
2025. 09. 23. 15:41
A tölcsvári kastély Forrás: Pixabay
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az Erdély régészete című tematikus lapszámban drónfelvételekkel és térképekkel tarkított izgalmas cikkek mutatják be a legújabb erdélyi kutatási eredményeket, méghozzá tabuk nélkül. A székelyföldi Csíkvidék régészetét bemutató anyagból ugyanis kiderül, hogy a romániai kommunista hatalom 1989 előtt csak „autochton” dák-római lakosságról akart hallani a III–XIII. század között, és ehhez a régészetet is felhasználva sikeresen címkézte át a gótokat, gepidákat, avarokat és szlávokat. Az elmúlt két és fél évtized viszont a korábban régészetileg szinte ismeretlen székelyföldi területet mára Erdély egyik „legláthatóbb” vidékévé tette, és persze Csík magyar gyökereit is leporolta.

erdély
Az Erdély régészete című tematikus lapszám borítója

Az alapjaiban torz dák-román kontinuitás elmélet főkolomposáról, Constantin Daicoviciuról is olvashatunk az erdélyi régészet múltját és jelenét taglaló részben. Tőle eredeztethető ugyanis a bukaresti hátszelű, politikai célokra felhasznált régészet vonulata, amelynek hatása sajnos máig nem kopott ki a romániai közoktatásból és köztudatból. De tegyük hozzá, kolozsvári értelmiségi források szerint Daicoviciu politikai végrendeletében kinyilatkoztatta, hogy 

a dákoromán kontinuitás elmélete hipotetikus: politikai célok szolgálatába állítani – bűn.

Az ő ténykedéseivel szöges ellentétben áll az első magyar régésznő, Torma Zsófia munkássága, aki nemcsak magyarországi, de közép-európai elsőnek is számít. 

A jeles női régész-úttörő több mint tízezer darabot számláló gyűjteményéről is olvashatunk Vindus Melinda, a Wosinsky Mór Múzeum régésztechnikusának írásában.

A Határtalan Régészet tematikus lapszámának nagy érdeme, hogy nem szorítkozik kizárólag a szűk földrajzi értelemben vett Erdélyre, hanem kitekint a többi, Romániához csatolt magyarországi területre, így a mai határhoz közel eső Érmellékre is. 

Így évezredeket léphetünk vissza az időben az Ér-vidék késő bronzkorába, ugyanakkor a szemünk előtt tárul fel a tasnádi református templom gótikus múltja is.

A nagyszerű időutazást nyújtó magazin mindemellett olyan kérdésekre is választ ad, hogy mire is használták a különleges bronzkori lepárlóedényeket és hogyan születhettek meg a vaskor legfeltűnőbb, már-már barokkos díszítésű ékszerei, a híres színes üvegkarkötők.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Hegyi Zoltán
idezojelekturkáló

Bokros ténykedései tényleg felejthetetlenek

Hegyi Zoltán avatarja

HETI AGYRÉMEK – Az a baj ezzel a ki tudja, hová és merre haladó világgal, hogy minden majdnem olyan.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu