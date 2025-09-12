Rendkívüli

Ultimátum Oroszországnak: Németország minden talpalatnyi területet megvéd

Németország elkötelezett abban, hogy minden talpalatnyi területet megvédjenek a NATO-ban – jelentette ki Carsten Breuer német vezérkari főnök pénteken Litvániában arra reagálva, hogy orosz drónok megsértették Lengyelország légterét.

Magyar Nemzet
2025. 09. 12. 20:52
HP 47+ egy vállról indítható zavaróeszköz, amelyet drónok elleni védelemre fejlesztettek ki, és képes megszakítani a drón és az irányítója közötti kapcsolatot Fotó: JENS BUTTNER Forrás: DPA
A lengyel légtér Oroszország általi legutóbbi megsértése ismételten rámutat arra, hogy milyen fontos az elkötelezettségünk. Részvételünk a NATO keleti szárnyának védelmében bizonyosra vehető, készek vagyunk megvédeni minden talpalatnyi szövetséges területet – hangsúlyozta Németország vezérkari főnöke.

Carsten Breuer: Németország „minden talpalatnyi területet” megvéd (Fotó: JENS BUTTNER / DPA)

A német kormány csütörtökön bejelentette, hogy a német hadsereg kiterjeszti és növeli légi támogatását Lengyelország fölött, hozzájárulva a NATO keleti szárnyának biztonságát erősítő európai erőfeszítésekhez.

A vezérkari főnök a német vezetéssel a balti régióban zajló Quadriga-2025 hadgyakorlaton tett látogatást. Ezzel kapcsolatban elmondta, hogy realisztikus logisztikai támogatási forgatókönyveket készítettek elő a részt vevő csapatok számára egy potenciális konfliktus esetére, és ez az első alkalom, hogy ilyen léptékű gyakorlatot hajtanak végre.

Pénteken Belarusszia és Oroszország is elindította saját hadgyakorlatát, amely Zapad-2025 néven zajlik mindkét ország területén, valamint a Balti- és a Barents-tengeren.

Orbán Viktor szerint a háborús fenyegetettség közvetlen

A Lengyelországot ért szerdai dróntámadás példázata annak, milyen veszélyes körülmények között élünk nap mint nap, a háborús fenyegetettség közvetlen – jelentette ki a miniszterelnök pénteken a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.

A munkalátogatáson Abu-Dzabiban tartózkodó Orbán Viktor azt mondta, 

a mindennapi élet felemészti az emberek figyelmét, de amikor „néha beesik a baj” néhány drón formájában Lengyelországba, akkor hirtelen mindenki felkapja a fejét.

Elmondta: 

a háborús fenyegetettség közvetlen. Magyarország nincs benne a háborúban, a lengyelek benne vannak nyakig. Magyarország távolságot tart, ez nem az ő háborúja, nem vesz részt benne, de szomszédja annak az országnak, ahol a háború zajlik

 – közölte a kormányfő, hozzátéve: ez folyamatos és állandó háborús veszélyt jelent. 

Borítókép: HP 47+ egy vállról indítható védelmi eszköz drónok ellen (Fotó: AFP) 

