Ez az első alkalom 2021 óta, hogy Moszkva és Minszk közösen vonultat fel ekkora erőt a belarusz határ mentén. Akkor a próbariadóként indult akciók végül az ukrajnai invázió előszelének bizonyultak, hiszen Oroszország Belarusszia irányából is indított támadást Kijev ellen, írja az Origo.
Putyin lépése miatt retteg a Nyugat
A lengyel határ szomszédságában, Belarusszia területén csaknem tizenkétezer orosz és belarusz katona kezdett nagyszabású hadgyakorlatot. Katonai elemzők szerint a művelet nem csupán egyszerű gyakorlatozás: sokakban felmerül, hogy a manőver valójában a Nyugatnak szóló figyelmeztetés, sőt akár burkolt mozgósítás is lehet.
Kijev óvatos, de nem tart nagy offenzívától
Az ukrán hatóságok most úgy látják, kevéssé valószínű, hogy ismét Belarusszia felől próbálna áttörni az orosz hadsereg.
Ukrajna ma már sokkal erősebb határvédelmet épített ki
– hangsúlyozta az ukrán határőrség szóvivője, hozzátéve: a hadgyakorlat minden mozzanatát szoros megfigyelés alatt tartják.
A háború első napjaiban azonban éppen innen, az északi szomszéd felől nyomultak előre az orosz egységek, elfoglalva a csernobili erőmű környékét, majd Kijev felé törve. A csapatokat később az ország keleti frontjára vezényelték át.
A rejtett mozgósítás veszélye
Vaszil Pecsnjo ukrán katonai szakértő szerint a mostani hadgyakorlatban nem csak a provokatív jelleg a veszélyes. Úgy véli, Moszkva a gyakorlat ürügyén tartalékosokat vonhat be, akiket később Ukrajna keleti frontvonalaira irányíthatnak.
Így Oroszország új erőkhöz juthat anélkül, hogy nyíltan mozgósítást hirdetne
– fogalmazott.
A hadgyakorlat üzenet a Nyugatnak
A manőver célja sokak szerint elsősorban a nyomásgyakorlás a Nyugatra. A belarusz hadvezetés jelezte: a gyakorlaton atomfegyverek bevetését is szimulálják, valamint új közepes hatótávolságú rakétákat is tesztelnek.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a manővert egy lapon említette a nemrég Lengyelország légterébe repült, majd ott lelőtt orosz drónokkal.
„Az oroszok folyamatosan próbálgatják, mit enged meg nekik a NATO, meddig mehetnek el” – mondta.
Úgy véli, a mostani orosz–belarusz akció egyik fő célja éppen a nyugati szövetség reakcióinak felmérése lehet.
Borítókép: Illusztráció (Fotó: Anadolu/AFP/Belarusz Védelmi Minisztérium)
