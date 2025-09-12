Putyin lépése miatt retteg a Nyugat

Kijev óvatos, de nem tart nagy offenzívától

Az ukrán hatóságok most úgy látják, kevéssé valószínű, hogy ismét Belarusszia felől próbálna áttörni az orosz hadsereg.

Ukrajna ma már sokkal erősebb határvédelmet épített ki

– hangsúlyozta az ukrán határőrség szóvivője, hozzátéve: a hadgyakorlat minden mozzanatát szoros megfigyelés alatt tartják.

A háború első napjaiban azonban éppen innen, az északi szomszéd felől nyomultak előre az orosz egységek, elfoglalva a csernobili erőmű környékét, majd Kijev felé törve. A csapatokat később az ország keleti frontjára vezényelték át.

A rejtett mozgósítás veszélye

Vaszil Pecsnjo ukrán katonai szakértő szerint a mostani hadgyakorlatban nem csak a provokatív jelleg a veszélyes. Úgy véli, Moszkva a gyakorlat ürügyén tartalékosokat vonhat be, akiket később Ukrajna keleti frontvonalaira irányíthatnak.

Így Oroszország új erőkhöz juthat anélkül, hogy nyíltan mozgósítást hirdetne

– fogalmazott.