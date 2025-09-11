ZelenszkijvilágháborúNATOLengyelországEurópabelerángatorosz-ukrán háború

Zelenszkij háborús játszmája: Európa a harmadik világháború küszöbén?

Állítólagos orosz drónok hatoltak be a lengyel légtérbe, amelyeket a lengyel és szövetséges vadászgépek lelőttek, majd ezt követően Donald Tusk miniszterelnök kérte a NATO-szerződés 4. cikkének alkalmazását. A fejlemények azt jelzik: Európa soha nem állt ilyen közel a fegyveres konfliktushoz a második világháború óta és Zelenszkij régi terve, hogy belerángassa Európát a háborúba megvalósulni látszik.

Szabó István
2025. 09. 11. 12:53
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök világháborúba sodorná Európát Fotó: Ludovic Marin Forrás: AFP
Azonnali kormányülést hívott össze Donald Tusk azután, hogy szerda hajnalban több drón repült be Lengyelország légterébe Oroszország Ukrajna elleni légitámadása közben. 

Zelenszkij
Donald Tusk lengyel miniszterelnök  megerősítette, hogy a lengyel erők 2025. szeptember 10-én lelőtték az ország légterét megsértő drónokat (Fotó: Anadolu/AFP/ Lengyel Miniszterelnöki Hivatal)

A felszálló lengyel és szövetséges vadászgépek a drónok egy részét lelőtték. A lengyel légteret 19 alkalommal megsértették. A riasztott lengyel F–16-osok, valamint holland F–35-ös vadászgépek és más szövetséges repülőgépek azonnal reagáltak, és legalább négy drónt megsemmisítettek. 

A roncsok Kelet-Lengyelország több településén is a földre hullottak, egyikük egy családi házba csapódott.

A szövetségesek nagyon komolyan veszik a helyzetet

– jelentette ki a lengyel miniszterelnök

Lengyelország kérte a NATO-szerződés 4. cikkének alkalmazását, és folyamatban vannak a szövetségesekkel folytatott konzultációk Lengyelország légvédelmének megerősítése érdekében.

Tusk: A helyzet rendkívül komoly

„Az a tény, hogy ezeket a biztonsági fenyegetést jelentő drónokat lelőtték, megváltoztatja a politikai helyzetet” – mondta Tusk.

Moszkva Ukrajnát hibáztatja, és tagadja, hogy Lengyelország célpont lett volna. Az oroszok hangsúlyozták, hogy az érintett drónok maximális hatótávolsága legfeljebb 700 kilométer, vagyis orosz területről indítva nem is érhették volna el Lengyelországot.

Oroszország varsói ügyvivője a lengyel külügyminisztérium épülete előtt újságíróknak azt mondta:

Egy dolgot tudunk biztosan: ezek a drónok Ukrajna felől érkeztek… Semmilyen bizonyíték nincs arra, hogy orosz eredetűek lennének.

Varsó szerint nincs okuk azt állítani, hogy Lengyelország háborús állapotban van, de a második világháború óta a fegyveres konfliktushoz legközelebb álló helyzetben van.

BRUSSELS, BELGIUM - SEPTEMBER 03: NATO Secretary General Mark Rutte and Estonian President Alar Karis (not seen) hold a joint press conference at the NATO headquarters in Brussels, Belgium on September 03, 2025. Dursun Aydemir / Anadolu (Photo by Dursun Aydemir / Anadolu via AFP)
Mark Rutte, a NATO főtitkára (Fotó: Anadolu/AFP/Dursun Aydemir)

Mark Rutte NATO-főtitkár brüsszeli sajtótájékoztatóján közölte: a szövetség azonnali konzultációt tartott, és minden tagország szolidaritásáról biztosította Varsót.

A NATO elszántan megvédi területének minden négyzetcentiméterét 

mondta Rutte, kiemelve, hogy a drónincidens nem tekinthető elszigetelt esetnek.

A drónok felderítésre használt, robbanószer nélküli eszközök voltak

A lengyel hatóságok vizsgálata alapján legalább harminckét darab Gerbera típusú drón alkatrészét találták meg, azonban robbanószert nem azonosítottak. A Gerbera egy orosz többcélú drón, amelyet az iráni Shahed-136 olcsóbb és egyszerűsített változataként írnak le

Elsősorban felderítésre és jelátvitelre tervezték, hogy meghosszabbítsa más drónok hatótávolságát vagy növelje azok ellenálló képességét az elektronikus hadviselés ellen. 

Czosnówkában, Biala Podlaska megyében egy teljes drónt találtak, amelyből hiányzott a motor, azonban robbanóanyag itt sem került elő.

Zelenszkij háborús játszmája: mindenkit belerángatni a konfliktusba

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hónapok óta követelőzik, fegyvereket, katonai támogatást, sőt közvetlen részvételt vár el az európai országoktól. Többször bírálta azokat az államokat – köztük Magyarországot –, amelyek nem hajlandók vakon követni Kijev háborús stratégiáját.

Az ukrán elnök a lengyel drónincidens után ismét arról beszélt, hogy a nyugati országok reakciója túl gyenge az orosz támadásokra.

Azt mondta „elég volt a nyilatkozatokból, konkrét tettekre van szükség”, mert Oroszország állandóan „teszteli a NATO reakcióit”, figyelve, hogy a szövetség fegyveres erői mit tehetnek meg, és hol vannak a határok.

Zelenszkij arra is felhívta a figyelmet, hogy közös orosz–belarusz hadgyakorlat kezdődött, amit szerinte „kiképzési tervnek” kell tekinteni, de valójában újabb fenyegetést jelent Európára nézve.

Az ukrán elnök kijelentéseiből ismét egyértelműen látszik: nem elégedett a szövetségesei eddigi támogatásával, és egyre inkább arra ösztönzi a Nyugatot, hogy közvetlen katonai lépéseket tegyen – vagyis belesodródjon az orosz–ukrán háborúba.

Mostanra egyre nyilvánvalóbb: a kijevi vezetés célja kezdettől az volt, hogy a konfliktust kiszélesítse, és minél több nyugati országot közvetlenül is belesodorjon az Oroszországgal folytatott háborúba.

Duda lebuktatta Zelenszkijt: Lengyelországot is be akarta vonni a háborúba

Andrzej Duda volt lengyel elnök nemrégiben a Do Rzeczy című lapnak adott interjúban elismerte: Ukrajna valóban azon dolgozott, hogy belerángassa Lengyelországot a háborúba.

Ők már a kezdetektől azon voltak, hogy mindenkit belerángassanak a háborúba. Ez nyilvánvaló, hiszen ez áll az érdekükben. A legjobb az lenne számukra, ha a NATO-országokat is sikerülne bevonni a harcokba. Egyértelmű, hogy olyan szövetségeseket keresnek, akik aktívan harcolnának az oroszok ellen az ő oldalukon. Ez az első naptól fogva így van

– mondta a volt lengyel elnök.

Emlékezetes, hogy 2022. november 15-én ukrán rakéta csapódott be a Lublin közelében fekvő Przewodówban, két lengyel ember életét kioltva. Bár a vizsgálatok alapján szinte bizonyos volt, hogy az ukrán légvédelem hibázott, Kijev akkor azonnal Moszkvát tette felelőssé, és azt állította, hogy Oroszország támadta meg a lengyel területet.

Az akkori államfő és Mateusz Morawiecki miniszterelnök később is egyértelművé tették: a tragédiát nagy valószínűséggel ukrán rakéta okozta. 

Andrzej Duda kimondta, hogy Zelenszkijék célja az volt: kiprovokálják, hogy Lengyelország közvetlenül is belépjen a háborúba.

A magyar álláspont beigazolódik: Európát sodornák egy kilátástalan háborúba

Magyarország kezdettől fogva arra figyelmeztetett: az eszkaláció veszélybe sodorja Európát.

Az ukrán elnök úgy tűnik, hazája állampolgárainak életét sem kímélve nem csupán Ukrajna védelmére, hanem minden eszközzel a konfliktus kiterjesztésére törekszik.

Zelenszkij céljaihoz most veszélyesen közel került: a NATO negyedik cikkének aktiválása, a légvédelem megerősítése és a fokozódó katonai jelenlét mind-mind a háború közvetlen kiterjedésének irányába mutat.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök világháborúba sodorná Európát (Fotó: AFP/Ludovic Marin)

Ukrán drón csapott le egy orosz hadihajóra a Fekete-tengeren

