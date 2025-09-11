Zelenszkij háborús játszmája: Európa a harmadik világháború küszöbén?

Azonnali kormányülést hívott össze Donald Tusk azután, hogy szerda hajnalban több drón repült be Lengyelország légterébe Oroszország Ukrajna elleni légitámadása közben.

Donald Tusk lengyel miniszterelnök megerősítette, hogy a lengyel erők 2025. szeptember 10-én lelőtték az ország légterét megsértő drónokat (Fotó: Anadolu/AFP/ Lengyel Miniszterelnöki Hivatal)

A felszálló lengyel és szövetséges vadászgépek a drónok egy részét lelőtték. A lengyel légteret 19 alkalommal megsértették. A riasztott lengyel F–16-osok, valamint holland F–35-ös vadászgépek és más szövetséges repülőgépek azonnal reagáltak, és legalább négy drónt megsemmisítettek.

Remains from at least 15 drones found in Poland



More and more updates are coming from Poland, with several Polish media outlets now saying that leftovers have been found from at least 15 drones.



The image below has been verified and shows a damaged drone near the city of… pic.twitter.com/0AOK7g9XBY — benny 🇩🇰 🇫🇴 🇬🇱 🇪🇺 🇺🇦 (@benny0692698414) September 11, 2025

A roncsok Kelet-Lengyelország több településén is a földre hullottak, egyikük egy családi házba csapódott.

A szövetségesek nagyon komolyan veszik a helyzetet

– jelentette ki a lengyel miniszterelnök

Lengyelország kérte a NATO-szerződés 4. cikkének alkalmazását, és folyamatban vannak a szövetségesekkel folytatott konzultációk Lengyelország légvédelmének megerősítése érdekében.

Tusk: A helyzet rendkívül komoly

„Az a tény, hogy ezeket a biztonsági fenyegetést jelentő drónokat lelőtték, megváltoztatja a politikai helyzetet” – mondta Tusk.

Moszkva Ukrajnát hibáztatja, és tagadja, hogy Lengyelország célpont lett volna. Az oroszok hangsúlyozták, hogy az érintett drónok maximális hatótávolsága legfeljebb 700 kilométer, vagyis orosz területről indítva nem is érhették volna el Lengyelországot.

Oroszország varsói ügyvivője a lengyel külügyminisztérium épülete előtt újságíróknak azt mondta:

Egy dolgot tudunk biztosan: ezek a drónok Ukrajna felől érkeztek… Semmilyen bizonyíték nincs arra, hogy orosz eredetűek lennének.

Varsó szerint nincs okuk azt állítani, hogy Lengyelország háborús állapotban van, de a második világháború óta a fegyveres konfliktushoz legközelebb álló helyzetben van.

Mark Rutte, a NATO főtitkára (Fotó: Anadolu/AFP/Dursun Aydemir)

Mark Rutte NATO-főtitkár brüsszeli sajtótájékoztatóján közölte: a szövetség azonnali konzultációt tartott, és minden tagország szolidaritásáról biztosította Varsót.

A NATO elszántan megvédi területének minden négyzetcentiméterét

– mondta Rutte, kiemelve, hogy a drónincidens nem tekinthető elszigetelt esetnek.

A drónok felderítésre használt, robbanószer nélküli eszközök voltak

A lengyel hatóságok vizsgálata alapján legalább harminckét darab Gerbera típusú drón alkatrészét találták meg, azonban robbanószert nem azonosítottak. A Gerbera egy orosz többcélú drón, amelyet az iráni Shahed-136 olcsóbb és egyszerűsített változataként írnak le.

Elsősorban felderítésre és jelátvitelre tervezték, hogy meghosszabbítsa más drónok hatótávolságát vagy növelje azok ellenálló képességét az elektronikus hadviselés ellen.

Czosnówkában, Biala Podlaska megyében egy teljes drónt találtak, amelyből hiányzott a motor, azonban robbanóanyag itt sem került elő.